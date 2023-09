Luncurkan Fashion Baju Anak, Minicottons Gandeng Aktris Asmirandah

BRAND yang bergerak di fashion baju anak, Minicottons, meluncurkan produk kolaborasi pertamanya dengan aktris Asmirandah di bulan September tahun ini.

Minicottons berdiri sejak 2021 di Bandung, selalu berkomitmen untuk menyajikan baju anak yang berkualitas tinggi, dengan bahan yang juga aman untuk anak-anak, termasuk anak yang memiliki kulit sensitif.

Selain itu, desain produk-produk Minicottons juga modis sesuai dengan usia anak yang bisa digunakan untuk sehari-hari maupun untuk dikenakan untuk pergi jalan-jalan dengan gaya casual.

Menggandeng Asmirandah, Minicottons berkolaborasi dan menghasilkan koleksi pakaian anak yang menarik.

Tema Gambarkan Anak-anak Selalu Ceria

Tema koleksi kali ini adalah "Always Put on Your Smile" yang artinya menggambarkan anak-anak yang selalu ceria. Ibu bahagia juga membuat anaknya selalu bahagia.

Salah satu koleksi dari kolaborasi ini juga didesain agar anak bisa memakai baju kembaran dengan ibunya.

Asmirandah mengungkapkan betapa ia senang dan sangat berantusias bisa berkolaborasi dengan Minicottons, sehingga ia pun bisa mempersembahkan kolaborasi in untuk putrinya tercinta, Chloe Emmanuelle Van Wattimena.

"Bisa dibilang ini salah satu bentuk ungkapan sayangku sebagai mama untuk Chloe. Selama ini kan Chloe juga coco dan suka pakai baju dari Minicottons," jelasnya dalam keterangan, Kamis (14/9)..

"Baju-baju yang dihadirkan dalam kolaborasi ini disukai Chloe. Aku dan Minicottons juga yakin kalau anak-anak lainnya pun suka dengan koleksi ini," kata Asmirandah.

Minicottons dan Asmirandah memastikan produk yang dihasilkan ini melalui tahapan penuh ketelitian, mulai dari pemilihan bahan, corak, model, dan lainnya. Tak hanya membidik pasar, kolaborasi ini juga sekaligus dimaksudkan untuk berbagi.

Angelia Chandra, pemilik brand Minicottons menjelaskan bahwa 20% dari hasil profit dari kolaborasi ini akan disumbangkan kepada yayasan sosial.

Selain itu Asmirandah juga mengungkapkan bahwa Mini Cotton mempunyai visi misi berjualan yang sesuai dengan dirinya.

Apalagi konsumen tidak perlu memberi barang dengan harga yang terlalu mahal tapi sudah berkualitas baik dan nyaman dipakai.

Produk kolaborasi ini akan mulai dijual secara eksklusif di Shopee https://shopee.co.id/minicottons.id mulai dari tanggal 04 September 2023 sampai dengan 11 September 2023.

Lalu distribusi selanjutnya dilanjutkan ke e-commerce lainnya seperti Lazada, Tokopedia, Blibli mulai tanggal 12 September 2023, tentunya dengan harga yang bersahabat yaitu mulai dari Rp 99 ribu sampai Rp 129 ribu. (Nik/S-4)