Mau Panjang Umur? Hentikan 9 Kebiasaan Ini

PANJANG umur dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetik, gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik, dan faktor lingkungan. Ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu meningkatkan harapan hidup Anda jika Anda ingin hidup lebih lama.

Berikut adalah daftar beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihentikan jika Anda ingin memperpanjang umur Anda:

1. Merokok

Merokok adalah salah satu penyebab utama berbagai penyakit serius, seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Berhenti merokok adalah langkah terbaik untuk meningkatkan harapan hidup.

2. Konsumsi alkohol berlebihan

Minum alkohol dalam jumlah berlebihan dapat merusak organ dalam tubuh Anda, termasuk hati, ginjal, dan otak. Memoderasi konsumsi alkohol atau berhenti minum bisa bermanfaat.

3. Diet tidak sehat

Makan makanan tinggi lemak jenuh, gula tambahan, dan makanan olahan dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Gantilah diet Anda dengan makanan sehat seperti buah, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak.

4. Paparan gadget

Jika keseharian Anda tak lepas dari gadget, maka cobalah untuk menguranginya secara perlahan. Cara ini dapat mengurangi tingkat stres seseorang. Ganti kebiasaan terlalu sering pakai gadget dengan melakukan aktivitas di luar ruangan seperti berjalan kaki dan olahraga intensitas ringan lainnya. Bawa diri Anda agar terkena paparan sinar matahari di pagi hari yang baik untuk kesehatan tubuh.

5. Menyimpan dendam

Dendam dan marah merupakan reaksi emosi yang sering kali sulit dikendalikan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan hormon kortisol (stres) pada seseorang.

Stres memiliki efek buruk terhadap pada jantung, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Sejumlah penelitian mengungkap kortisol yang tinggi telah dikaitkan dengan kematian yang lebih besar.

6. Terlalu banyak konsumsi gula

Menukil Eat This Not That, penelitian menunjukkan bahwa makan terlalu banyak gula bisa menyebabkan kematian dini. Hal ini karena gula dapat menyebabkan dehidrasi yang menyebabkan gejala gula darah tinggi. Jika dibiarkan dapat meningkatkan risiko diabetes.

7. Sering menyendiri

Tetap bersosialisasi dapat menjadi penguat umur panjang yang baik, serta membantu mengelola stres dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Hubungan sosial yang baik membuat Anda kuat, sementara hubungan yang buruk dapat membuat Anda berada dalam kerangka berpikir negatif, dan membuat Anda berisiko mengalami depresi dan bahkan serangan jantung.

Jika Anda senang menyendiri, segera hentikan kebiasaan ini untuk memperpanjang umur. Mulailah bergabung dengan komunitas olahraga, seni, atau adakan reuni dengan kawan lama.

8. Pelit

Ini adalah alasan kenapa memberi lebih baik daripada menerima. Tindakan altruistik dapat meningkatkan umur panjang.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal American Journal of Public Health menunjukkan bahwa membantu orang lain dapat mengurangi stres, yang pada akhirnya menurunkan risiko kematian. Kedermawanan adalah hadiah yang akan terus memberi kebaikan bagi Anda.

9. Konsumsi makanan cepat saji dan junk food

Makanan cepat saji dan makanan junk food sering kali tinggi lemak trans, gula, dan garam, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan. Cobalah untuk menghindari makanan ini sebanyak mungkin. (Z-10)