Aurel Hermansyah Sukses Jual Lebih dari 16 Ribu Produk di Shopee Live Saat Puncak Kampanye Shopee 9.9

PENYANYI Aurel Hermansyah sukses menjual 16 ribu produknya melalui sesi live shopping di Shopee Live. Melalui akun @tokomamanur Aurel kebanjiran pembeli saat puncak perayaan Shopee 9.9 Super Shopping Day.

Anak pasangan selebriti Kris Dayanti dan Anang Hermansyah ini memang lihai memberikan review produk yang memuaskan untuk penonton Shopee Live. Belum lagi pembawaan Aurel yang dikenal lucu dan seru membuat penonton antusias untuk berbelanja asyik di live shopping Shopee Live. Itu sebabnya, sesi live streaming di Shopee Live yang dipandunya tersebut diserbu penggemar setia Shopee hingga meraih angka jumlah penjualan yang fantastis. Bukan kali pertama, Aurel sebelumnya juga pernah membantu mendatangkan belasan ribu jumlah penjualan ketika memandu live sebuah brand kecantikan. Besarnya angka total penjualan ini lah yang kembali diraih oleh ibu satu anak tersebut pada puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day.

Selain kehadiran Aurel Hermansyah, tingginya antusiasme masyarakat dalam meramaikan puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day kemarin juga karena banyaknya promo menggiurkan yang berlaku sepanjang hari. Promo bombastis yang dihadirkan adalah Shopee Live Semua Diskon 50% 24 Jam, Gratis Ongkir RP0 Semua Toko, hingga Flash Sale Mobil 9RB. Kamu tidak salah baca kok, hanya dengan membayar 9 ribu rupiah saja Sobat Shopee benar-benar bisa membawa pulang mobil Avanza seharga ratusan juta. Cuma di Shopee 9.9 Super Shopping Day yang bisa!

Tidak hanya mobil, potongan harga gila-gilaan Promo 9RB itu juga berlaku untuk beberapa produk menarik lainnya dalam Flash Sale Shopee 9.9 Super Shopping Day kemarin. Mulai dari smartphone, produk kecantikan, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi, hadirnya para selebriti ternama termasuk Aurel Hermansyah sebagai host live streaming Shopee Live yang juga ikut menambah keseruan Shopee 9.9 Super Shopping Day.

Dalam live streaming interaktif Shopee Live di perayaan Shopee 9.9 Super Shopping Day, Aurel Hermansyah alias Mama Nur berhasil menjual lebih dari 16 ribu produk. Penonton berbondong-bondong membeli berbagai pilihan produk yang dipromosikan Mama Nur dengan promo menarik Gratis Ongkir RP0 dan Diskon 50%. Jenis produk yang paling laris di live streaming Shopee Live Aurel Hermansyah pada puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day tersebut adalah perawatan kulit, aksesoris elektronik, dan fashion. Apresiasi pun disampaikan Aurel untuk seluruh pengguna setia Shopee melalui unggahannya di Instagram pada Selasa (12/9/2023).

"Alhamdulillah terima kasih Sobat Shopee. Berkat kalian di puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day kemarin, sesi live streaming Toko Mama Nur di Shopee Live berhasil menjual lebih dari 16 ribu produk. Emang Sobat Shopee dan Shopee Live the best banget, belanja terus di Shopee Live untuk dapat Diskon 50% nya, Shopee Live paling murah di Shopee!” ucap Aurel.

Bukan cuma Toko Mama Nur yang kebanjiran pembeli, berbagai brand lokal juga ikut merasakan penjualan yang meningkat berkat tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan fitur live streaming di Shopee Live pada puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day. Sebut saja seperti merek kecantikan BHUMI yang berhasil meningkatkan transaksi penjualan hingga 27 kali lipat. Selain itu ada juga brand fashion pria Geoff Max yang mencatat peningkatan transaksi hingga 130 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Semua itu berkat fitur interaktif serta promo eksklusif yang tersedia di Shopee Live.

Selain jumlah angka penjualan yang menembus lebih dari 16 ribu di live streaming Shopee Live Aurel Hermansyah, masih banyak pencapaian membanggakan lainnya yang diraih Shopee pada puncak kampanye 9.9 Super Shopping Day. Salah satunya adalah peningkatan penjualan produk 30 kali lipat melalui fitur Shopee Live. Selain penjualan, antusiasme masyarakat juga meningkat untuk menyaksikan Shopee Live dengan ditonton 7 kali lipat pada puncak kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Day dibanding hari biasa.

Fitur live shopping Shopee Live di Shopee 9.9 Super Shopping Day memang menjadi daya tarik berkat adanya interaksi antara penjual dan pembeli secara real-time serta hadirnya selebriti papan atas. Apalagi ada sederet promo-promo spektakuler yang menguntungkan pembeli yang semakin memikat masyarakat. Tingginya minat masyarakat Indonesia dalam menggunakan fitur live shopping di Shopee Live terbukti melalui sebuah riset bertajuk ‘Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia’ yang dilakukan Populix pada Mei 2023. Dalam riset itu Shopee Live dinyatakan sebagai platform live shopping paling disukai masyarakat.

Sebanyak 69% responden Populix menyebut Shopee Live adalah Brand Used Most Often (BUMO) atau brand fitur live shopping yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, jauh dari TikTok Live dengan 25%. Riset itu juga mengatakan 60% responden menyebut Shopee Live adalah brand Top of Mind (TOM) alias merek yang paling diingat masyarakat Indonesia ketika berbicara soal live streaming shopping, memimpin jauh dari TikTok Live dengan 30%.

Masih pada riset yang sama, Shopee Live diakui sebagai market leader dengan menunjukan porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi. Di kategori Pangsa Pasar Jumlah Transaksi (Share of Orders), Shopee Live merajai dengan 56%, disusul TikTok Live 30%. Sementara untuk Pangsa Pasar Nilai Transaksi (Share of Revenue) Shopee Live menjadi pemuncak dengan 54%, melampaui TikTok Live dengan 31%.

Semua itu tidak lepas dari harga termurah dengan kualitas produk tersebaik dan promo fenomenal, membuat sesi live interaktif Shopee Live di puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day jadi serbuan masyarakat. Yuk check-out semua produk-produk incaranmu di Shopee Live! Kira-kira siapa lagi selebriti idola yang kamu nantikan kehadirannya di Shopee Live nih, Sobat Shopee? (Z-3)

