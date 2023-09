Polusi Udara Tinggi, Tangkis dengan Skincare Tepat Sasaran

TINGGINYA paparan polusi udara di Indonesia saat ini, menempati peringkat pertama negara dengan polusi tertinggi se-Asia Tenggara berdasarkan laporan World Air Quality (IQAir) tahun 2023.

Polusi udara yang buruk tidak hanya dapat mengganggu kesehatan pernapasan saja, polusi udara yang buruk seperti partikel debu, polutan dan zat kimia juga dapat merusak lapisan pelindung kulit.

Sebagai brand skincare yang berkomitmen menjadi solusi untuk masalah kulit masyarakat Indonesia, Kaila menghadirkan event Kaila Smart Skincare Takes Flight yang dibuka untuk umum di Anjungan Sarinah, Jakarta, baru-baru ini.

Baca juga: Jakarta Jadi Kota Besar dengan Kualitas Udara Terburuk Kelima di Dunia

Salah satu rangkaian acaranya yaitu Smart Talkshow dengan menghadirkan dr. Farhan Zubedi. Selaku expertise yang cukup aktif dalam memberikan konten edukasi seputar kesehatan dan kulit.

“Permasalahan kulit memang dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya ditimbulkan dari paparan polusi udara," kata dr. Farhan Zubedi saat mengisi Smart Talkshow dan keterangan pers, Senin (11/9).

Polusi Udara Picu Timbuknya Flex Hitam Lebih Dini

"Akibatnya warna kulit tidak merata, terlihat kusam sampai dengan timbulnya flek hitam lebih dini, sehingga masyarakat perlu mulai aware lagi luntuk lebih merawat kulit dengan penggunaan skincare yang tepat sasaran,” jelas dr. Farhan.

Baca juga: Layani Bedah Plastik dan Kecantikan, Kini Plasthetic Clinic Hadir di Semarang

Melalui acara tersebut dr. Farhan Zubedi memberikan edukasi cara merawat kulit dan pencegahan permasalahan kulit di tengah situasi paparan polusi pada saat ini.

Acara ini tidak hanya menjadi wadah untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang dampak negatif polusi pada kulit, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan para peserta dengan produk Smart Skincare dari Kaila.

Pada acara tersebut, Kaila memperkenalkan varian Brightening Serum dari rangkaian Smart Skincare yang mengandung Smart Actives X50 Pure White™ dengan Drone Technology yang dapat membawa kandungan aktif pencerah tepat ke titik sel kulit yang gelap atau bermasalah.

Baca juga: Brand Lokal Satellite of Glow Kembali Luncurkan Produk Terbarunya



“Acara ini sebagai bentuk kepedulian Kaila sebagai brand skincare yang sangat mengutamakan kesehatan kulit konsumen kami," kata Caroline selaku Brand Manager Kaila.

"Terutama di tengah masalah paparan polusi udara saat ini, kami ingin memberikan bentuk edukasi yang dapat konsumen lakukan sebagai pencegahan dari dampak paparan polusi udara terhadap kesehatan kulit, sekarang maupun di masa yang akan datang,” jelasnya.

Tampilkan Aktrasi Drone

Acara Kaila Smart Skincare Takes Flight juga menghadirkan atraksi drone sebagai bagian dari rangkaian acara untuk memperkenalkan cara kerja dari produk C- You on The Bright Side Brightening Serum yang dapat menangani masalah flek hitam dan kulit kusam secara tepat sasaran.

Baca juga: Inilah Tips yang Perlu Diperhatikan Saat Pilih Suncreen

“Atraksi drone yang kita saksikan barusan sebenarnya adalah ilustrasi atau gambaran cara kerja kandungan yang ada di brightening serum Kaila, yaitu X50 Pure White™ with Drone Technology," ucap Caroline.

"Kita menyebutnya Smart Actives, kenapa Smart? Karena X50 Pure White™ ini bisa mendeteksi dan bekerja langsung tepat sasaran pada sel melanosit, sehingga dapat mencegah dan menyamarkan flek hitam,” tuturnya.

Tidak hanya diisi oleh kegiatan Smart Talkshow, Kaila Smart Skincare Takes Flight ikut dimeriahkan oleh kehadiran para beauty influencers seperti, Tyna Dwijayanti, Sara Robert, Heny Harun, Ratu Ghania, Ashilla Sikado, Cut Febrina, Sapeyeeee, dan Novita Kim. (RO/S-4)