Keluar dari Zona Nyaman, Tiktoker Ini Ingin Anak Muda Gali Kreativitas

MENJADI kreator konten sukses merupakan salah satu impian bagi banyak anak muda. Namun itu tidaklah mudah, karena harus dicapai dengan kerja keras dan pantang menyerah.

Seperti halnya kesuksesan yang diraih Kirana Oktavia Caesar. Milenial kelahiran Jakarta, 14 Oktober 1997, ini dalam waktu relatif cepat, menjadi salah satu Tiktokers dengan pengikut hingga 1 juta followers.

Dikenal dengan nama panggung Nakiirana sekaligus sebagai pemilik akun Tiktok @nakiirana, dia menceritakan mengenai kisah hidupnya terjun ke dunia kreator konten, khususnya di TikTok dan Instagram.

Menurutnya, hidup itu sebagai pilihan. Dia lebih memilih untuk keluar dari zona nyaman dan memutuskan dengan pilihannya saat ini.

"Saya harus berani keluar dari zona nyaman yang toxic dan mengambil semua kesempatan yang ada sampai bisa jadi sosok yang dikenal seperti sekarang," ungkap dia, melalui keterangannya, Jumat (8/9).

Diketahui, selain mendalami dunia content creation, Nakiirana juga pernah mengikuti audisi I Can See Your Voice Indonesia.

Saat ini, selain memiliki satu juta pengikut di TikTok, dirinya juga memiliki 102k pengikut pada akun Instagram @Kiranaoktaviaa.

Bahkan, belakangan dirinya juga disibukkan dengan aktivitas lainnya, yakni membuka bisnis makanan @taichantyu di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

Ke depan, dirinya tetap berkomitmen untuk terus membuat konten-konten yang mampu menginspirasi bagi anak-anak muda lainnya, terutama dari sisi kreativitas.

"Harapannya mau memberikan motivasi kepada anak muda lain untuk terus menggali potensi dan kreativitas mereka," tutupnya. (RO/S-2)