Managemen The Stones Legian Bali Apresiasi General Manager Franklyn Julius Kocek 

THE STONE LEGIAN BALI, sebuah hotel bintang 5 di bawah Autograph Collection oleh Marriott, dengan bangga mengapresiasi General Manager Franklyn Julius Kocek. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Franklyn bercerita tentang perjalanan karirnya dan pandangannya tentang kepemimpinan.

Dengan karir gemilangnya yang sudah berjalan bertahun-tahun, ia telah memegang tiga posisi General Manager yang bergengsi di Marriott. Di usia 29 tahun, ia sudah ditunjuk menjadi salah satu General Manager termuda dan hal ini merupakan awal dari kesuksesan karirnya.

Dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang dekat dengan semua kalangan, Franklyn benar-benar mencerminkan filosofi JW Marriott yang selalu memanusiakan manusia. Salah satu pencapaian karirnya yang paling membanggakan adalah membawa perubahan The Stones Legian Bali dari masa pandemi menjadi salah satu hotel yang sukses dan berkembang pesat.

Tidak kalah mengesankan adalah dedikasinya dalam membina talenta-talenta berbakat yang berasal dari Indonesia dan Bali, dan mendorong mereka untuk berprestasi secara professional.

Dalam kehidupan pribadinya, Franklyn mendapatkan inspirasi dari ibunya yang selalu mendukungnya dalam segala situasi. Sedangkan dalam karirnya, ia menemukan motivasi dari kata-kata Vice President of Indonesia and Malaysia at Marriott Mr Ramesh Jackson yang menyatakan bahwa 'success is never final' yang berarti kesuksesan bukanlah sesuatu yang final, tetapi sesuatu yang terus berkelanjutan.

Pengalaman berkarir di kancah internasional selama di Qatar pada 2006 meninggalkan kesan mendalam. Ia berjuang untuk memadukan keramahan-tamahan budaya dan tradisi Bali ke dalam lingkup dan lintas budaya internasional, dimana ia mempromosikan keragaman dan rasa hormat tersebut kepada semua.

Sebagai General Manager di The Stones Legian Bali saat ini, Franklyn memiliki tujuan utama untuk menjadikan kembali hotel ini sebagai pilihan utama bagi semua pemangku kepentingan, termasuk mitra industri, pencari pekerjaan, dan pemilik hotel.

Sedangkan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan, ia menekankan satu hal yaitu, di masa lalu pekerjaan lebih banyak mengandalkan otot, sekarang lebih mengandalkan otak, tetapi di masa depan akan lebih mengandalkan hati.

Salah satu kekhawatirannya baik dalam kehidupan pribadi maupun karir, adalah pertumbuhan era digitalisasi yang terlalu cepat. Oleh karena itu, ia sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara digitalisasi dengan kebaikan, kerendahan hati, dan interaksi personal.



Di luar pekerjaan, Franklyn juga selalu menyempatkan waktu untuk menikmati momen bersama keluarganya, serta menyempatkan waktu untuk berolahraga dan introspeksi. Sebagai seorang pencinta kuliner, ia sangat menikmati hidangan Nasi Padang Ayam Bakar Lado sebagai hidangan favoritnya, sedangkan kopi hitam adalah minuman favoritnya.

Franklyn mengundang pencinta wisata untuk menjelajahi The Stones Legian Bali melalui The Five Sensorial Experiences, yakni Sight, Sound, Smell, Touch and Taste, serta menekankan pentingnya kerendahan hati, keramahan, dan pemahaman yang tepat terhadap audiens anda, yang tercermin dalam pepatah Indonesia. 'Seperti padi, semakin berisi maka

semakin merunduk'. (RO/S-3)