Limit Transfer, Setor, dan Tarik Tunai BCA 2023

CARA transfer uang lewat ATM BCA sebenarnya cukup mudah. Namun, nasabah tetap harus memperhatikan beberapa aspek agar transaksi transfer uang lewat ATM BCA berhasil.

Limit transfer BCA ini juga berbeda-beda tergantung pada jenis tabungan dari nasabah. Setidaknya ada 6 jenis tabungan yang diatur limit transfernya.

Tabungan tersebut yakni Tabungan Hari Depan (Tahapan) BCA Xpresi, Tahapan BCA Blue, Tahapan BCA Gold, Tahapan BCA Platinum, TabunganKu, dan Tapres (Tabungan Prestasi).

Limit transfer BCA terbaru 2023 ke sesama dan antar rekening

1. Limit transfer BCA Kartu Paspor Tahapan Blue

• Limit transfer BCA ke BCA: Rp 50 juta

• Limit transfer BCA ke bank lain: Rp 15 juta.

• Limit transfer BCA ke BCA via mobile banking BCA: Rp 50 juta.

• Limit transfer BCA ke bank lain via mobile banking BCA: Rp 15 juta.

• Limit transfer BCA via internet banking: Rp 500 juta.

• Limit transfer BCA via myBCA: Rp 300 juta.

2. Limit transfer BCA Kartu Paspor Gold

• Limit transfer BCA ke BCA: Rp 75 juta

• Limit transfer BCA ke bank lain: Rp 20 juta.

• Limit transfer BCA ke BCA via mobile banking BCA: Rp 75 juta.

• Limit transfer BCA ke bank lain via mobile banking BCA: Rp 20 juta.

• Limit transfer BCA via internet banking: Rp 500 juta.

• Limit transfer BCA via myBCA: Rp 300 juta.

3. Limit transfer BCA Kartu Paspor Platinum

• Limit transfer BCA ke BCA: Rp 100 juta

• Limit transfer BCA ke bank lain: Rp 25 juta.

• Limit transfer BCA keBCA via mobile banking BCA: Rp 100 juta.

• Limit transfer BCA ke bank lain via mobile banking BCA: Rp 25 juta.

• Limit transfer via internet banking: Rp 500 juta.

• Limit transfer via myBCA: Rp 300 juta.

4. Limit transfer BCA Xpresi

• Limit transfer BCA ke BCA: Rp 25 juta

• Limit transfer BCA ke bank lain: Rp 10 juta.

• Limit transfer BCA ke BCA via mobile banking BCA: Rp 25 juta.

• Limit transfer BCA ke bank lain via mobile banking BCA: Rp 10 juta.

• Limit transfer BCA via internet banking: Rp 500 juta.

• Limit transfer BCA via myBCA: Rp 300 juta.

5. Limit transfer BCA Tapres

• Limit transfer BCA ke BCA: Rp 75 juta

• Limit transfer BCA ke bank lain: Rp 20 juta.

• Limit transfer BCA ke BCA via mobile banking BCA: Rp 75 juta.

• Limit transfer BCA ke bank lain via mobile banking BCA: Rp 20 juta.

• Limit transfer BCA via internet banking: Rp 500 juta.

• Limit transfer BCA via myBCA: Rp 300 juta.

6. Limit transfer BCA Tabunganku

• Limit tarik tunai: Rp 7 juta.

• Limit setoran tunai: Rp 15 juta.

• Limit transfer BCA ke BCA: Rp 25 juta.

Limit setor dan tarik tunai BCA

1. Limit setor dan tarik tunai Kartu Paspor Tahapan Blue

• Limit tarik tunai : Rp 10 juta

• Limit setor tunai : Rp 50 juta

• Limit debit EDC : Rp 50 juta

2. Limit setor dan tarik tunai Kartu Paspor Gold

• Limit tarik tunai = Rp 10 juta

• Limit setor tunai = Rp 80 juta

• Limit debit EDC = Rp 75 juta

3. Limit setor dan tarik tunai Kartu Paspor Platinum

• Limit tarik tunai = Rp 10 juta

• Limit setor tunai = Rp 100 juta

• Limit debit EDC = Rp 100 juta

4. Limit setor dan tarik tunai Xpresi

• Limit tarik tunai = Rp 7 juta

• Limit setor tunai = Rp 30 juta

• Limit debit EDC = Rp 25 juta

5. Limit setor dan tarik tunai Tapres

• Limit tarik tunai = Rp 10 juta

• Limit setor tunai = Rp 80 juta

• Limit debit EDC = Rp 75 juta

6. Limit setor dan tarik tunai Tabunganku

• Limit tarik tunai Rp 7 juta

• Limit setor tunai = Rp 15 juta

Cara transfer uang ke sesama BCA via ATM

• Datang ke ATM BCA terdekat.

• Masukkan kartu ATM BCA ke mesin.

• Masukkan 6 digit PIN ATM BCA.

• Klik menu "Transaksi Lainnya".

• Klik menu "Transfer" dan "Ke Rek BCA".

• Masukkan nomor rekening BCA yang menjadi tujuan transfer.

• Masukkan nominal transfer BCA yang diinginkan.

• Klik "Ya" saat konfirmasi.

• Tunggu bukti transfer BCA muncul.

Cara transfer uang dari BCA ke Bank lain via ATM

• Masukkan kartu ATM BCA.

• Masukkan 6 digit PIN ATM BCA dengan benar.

• Pilih menu “Transaksi Lainnya”.

• Lalu, pilih menu “Transfer” dan menu “Ke Rekening Bank Lain”.

• Masukkan kode bank tujuan diikuti nomor rekening tujuan tujuan transfer. • Kemudian, masukkan nominal yang akan ditransfer.

• Pertanyaan tentang No Referensi bisa dikosongkan atau dilewati.

• Pada layar ATM akan muncul informasi transaksi transfer, mulai dari nomor rekening tujuan, nama pemilik rekening, hingga nominal transaksi. Jika semua sudah benar, tekan "OK atau Ya".

• Tunggu struk keluar dari ATM yang menjadi bukti transaksi.

Cara transfert via Internet banking BCA via Klik BCA

• Buka BCA mobile.

• Masukkan Kode Akses.

• Pilih menu m-Transfer.

• Klik Antar Rekening di Daftar Transfer.

• Daftarkan Nomor Rekening Tujuan.

• Kembali ke menu Transfer.

• Klik Antar Rekening di Transfer.

• Pilih Daftar Rekening.

• Masukkan nominal transfer BCA.

• Klik Kirim.

• Masukkan PIN Mobile BCA lalu tunggu pop up transfer BCA berhasil muncul.

Cara transfer via Internet banking BCA ke bank lain via Klik BCA

• Kunjungi laman https://ibank.klikbca.com/.

• Masukan User ID KlikBCA Individual dan PIN.

• Pilih "Login."

• Daftarkan terlebih dahulu nomor rekening tujuan di KlikBCA Individual.

• Buka menu "Transfer Dana" Pilih Transfer ke "Rekening BCA."

• Pilih nomor rekening dari daftar transfer yang sudah didaftarkan.

• Masukan nominal transfer.

• Tulis berita jika ada informasi terkait transfer.

• Akan muncul 8 angka di bagian bawah yang harus dimasukan ke KeyBCA.

• Nyalakan KeyBCA, masukan pin dan tekan angka 2.

• Masukan 8 angka yang muncul. Kemudian masukan 8 angka balasan pada Respon • KeyBCA APLLI 2.

• Klik "Lanjutkan."

• Akan muncul identitas rekening tujuan.

• Aktifkan kembali KeyBCA dan tekan nomor 1.

• Muncul 8 angka untuk diinput di kotak "Respon KeyBCA APPLI 1."

• Klik "Kirim."

• Transaksi berhasil dan akan muncul bukti transaksi.

Daftar kode bank

• Kode Bank Mandiri: 008

• Kode Bank BRI: 002

• Kode Bank BNI: 009

• Kode Bank BTN: 200

• Kode Bank BCA: 014

• Kode Bank Syariah Indonesia: 451

• Kode Bank CIMB Niaga: 022

• Kode Bank CIMB Niaga Syariah: 022

• Kode Bank Muamalat: 147

• Kode Bank Permata: 013

• Kode Bank Danamon: 011

• Kode Bank BII Maybank: 016

• Kode Bank Mega: 426

• Kode Bank Sinarmas: 153

• Kode Bank Commonwealth: 950

• Kode Bank OCBC NISP: 028

• Kode Bank Bukopin: 441

• Kode Bank BCA Syariah: 536

• Kode Bank Citibank: 031

• Kode Bank BTPN: 213

• Kode Bank Jenius BTPN: 213

• Kode Bank Ekspor Indonesia: 003

• Kode Bank Panin: 019

• Kode Bank Arta Niaga Kencana: 020

• Kode Bank Buana IND: 023

• Kode Bank Bank Multicor: 036

• Kode Bank Artha Graha: 037

• Kode Bank Sumitomo Mitsui Indonesia: 045

• Kode Bank DBS Indonesia: 046

• Kode Bank Pesona Perdania: 047

• Kode Bank Mihuzo Indonesia: 048

• Kode Bank Standard Chartered: 050

• Kode Bank ABN Amro: 052

• Kode Bank Lippo: 026

• Kode Bank Keppel Tatlee Buana: 053

• Kode Bank Capital Indonesia: 054

• Kode Bank BNP Paribas Indonesia: 057

• Kode Bank UOB Indonesia: 023

• Kode Bank Woori Indonesia: 068

• Kode Bank Bumi Artha: 076

• Kode Bank Ekonomi: 087

• Kode Bank Haga: 089

• Kode Bank IFI: 093

• Kode Bank Century/Bank J Trust Indonesia: 095

• Kode Bank Mayapada: 097

• Kode Bank BRI Agro: 494

• Kode Bank Nusantara Parahyangan: 145

• Kode Bank Swadesi: 146

• Kode Bank Mestika: 151

• Kode Bank Metro Express: 152

• Kode Bank Maspion: 157

• Kode Bank Hagakita: 159

• Kode Bank Ganesha: 161

• Kode Bank Windu Kentjana: 162

• Kode Bank Harmoni Internasional: 166

• Kode Bank QSB Kesawan: 167

• Kode Bank Swaguna: 405

• Kode Bank Bisnis Internasional: 459

• Kode Bank Sri Partha: 466

Nah, itulah cara transfer uang lewat ATM BCA ke sesama BCA maupun ke bank lain dengan mudah. (Z-10)