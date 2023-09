Tren Baru Skinminimalism, Menutrisi Sekaligus Jaga Tampilan Kulit

SKINMINIMALISM menjadi salah satu tren kecantikan yang sedang populer di kalangan Gen-Z. Konsep ini menerapkan metode minimalisme dalam hal kecantikan, khususnya dalam hal menutrisi dan menjaga tampilan kulit.

Namun, apakah metode perawatan kulit yang sederhana mampu menutrisi kulit sekaligus memberikan tampilan make up yang memuaskan?

Tahun ini, produk skincare atau perawatan kulit Waunt by Oriflame hadir untuk pertama kalinya dengan rangkaian produk revolusioner yaitu vegan hybrid skincare untuk mewujudkan konsep skinminimalism yang effortless.

Waunt diformulasi untuk menghadirkan produk dengan manfaat skincare yang optimal dengan hasil akhir tampilan wajah yang tampak seperti menggunakan make-up.

Bahan Natural dan Formula Vegan

Seluruh rangkaian Waunt mengandung bahan natural dan formula vegan yang tersertifikasi oleh The Vegan Society, untuk memberikan hidrasi kulit yang maksimal serta menghasilkan tampilan wajah dengan riasan karena memberikan efek mencerahkan, matte, dan lembab, seperti no-makeup-makeup-look.

Hadirnya Waunt by Oriflame diharapkan dapat memenuhi kebutuhan generasi gen-z yang memiliki mobilitas tinggi dan menginginkan sesuatu yang praktis.

Sejalan dengan itu, Waunt menggandeng Cindercella, Alegeor, Ramengvrl, dan Audrey sebagai ikon yang merepresentasikan kaum gen-z dengan latar belakang aktifitas yang beragam.

Rapper eksentrik Ramengvrl dan fashion content creator Alegeor, keduanya kompak memberikan testimoni terhadap rangkaian hybrid skincare ini.

“Kami berdua kurang suka pakai makeup yang ‘kelihatan’, tapi juga ingin kulit terlihat flawless. Salah satu produk yang kami berdua suka adalah Waunt up Like This Skin Retoucher dan Water Gel Dewy Gel Cream," kata Ramengvrl.

"Formulanya ringan, buat kulit terasa lembab, tapi ada efek light coveragenya jadi kulit kelihatan lebih mulus,” ucap Alegeor.

Berbeda dengan Ramengvrl dan Alegeor, Cindercella sang makeup enthusiast yang tidak takut bereksperimen dan tampil berani dengan makeup yang bold, merasakan manfaat berbeda saat menggunakan rangkain Waunt.

“Dibalik hobiku yang suka eskperimen dengan makeup, ada kalanya aku ingin tampil natural, tapi belum berani 100% bare-face," kata Cindercella.

"Menggunakan produk-produk Waunt menolongku mewujudkan penampilan yang aku inginkan karena saat diaplikasikan terasa ringan, tapi coverage-nya bantu kulit terlihat lebih fresh ala no-makeup-makeup,” ucapnya.

Rangkaian produk Waunt by Oriflame yang diluncurkan tahun ini menggunakan formula yang vegan friendly dan mengadopsi Hydrosphere Technology untuk memberikan hidrasi yang instan dan tahan lama untuk hasil kulit lembab berkilau.

Sejalan dengan itu, Ridha Audrey, salah satu gamer populer di Tanah Air, menganggap perawatan kulit sedari dini merupakan hal penting dan dapat menjadi investasi jangka panjang.

“Layaknya di arena games, kita harus siap dengan berbagai amunisi agar bisa memenangkan permainan. Buat saya, peduli kesehatan kulit itu penting karena ini aset untuk kita. Selain formulanya yang Vegan, Waunt juga cocok di kulitku yang sensitif,” terang Ridha. (RO/S-4)