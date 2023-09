Edukasi Mahasiswa, IAPI Gelar CPA Days di Universitas Trisakti

UNTUK mendekatkan profesi akuntan publik ke generasi muda, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menggelar CPA Days 2023 yang dihelat pada 6-7 September 2023 di Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Kegiatan ini merupakan ajang kompetisi dan berbagi pengetahuan tentang akuntansi dan audit, personal branding, serta pengenalan profesi akuntan publik.

"Penyelenggaraan acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan skill serta minat mahasiswa pada profesi akuntan publik dan mengikuti ujian profesi akuntan publik (UPAP) yang diselenggarakan oleh IAPI," ujar Ketua Umum IAPI Hendang Tanusdjaja, Jakarta, Rabu (6/9). "Mahasiswa sebagai tunas muda penerus profesi akuntan diharapkan memiliki kemampuan mumpuni, baik yang berkaitan dengan kompetensi akademisi (hardskills) maupun softskills."

Ajang kompetisi dan pendidikan untuk kawula muda ini hasil kolaborasi antara IAPI dan Universitas Trisakti. Kegiatan ini merupakan kali keempat. Sebelumnya acara sejenis berlangsung di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Multimedia Nusantara.

CPA Indonesia merupakan satu-satunya kualifikasi profesional menjadi akuntan publik sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Dengan memiliki kualifikasi ini, seorang akuntan publik dapat memberikan jasa asurans, meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lain. Selain itu, akuntan publik dapat memberikan jasa berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tercatat 38 tim dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengikuti kompetisi akuntansi dan audit tersebut. Saat ini, ada 20 tim yang lolos babak penyisihan dan akan bertanding di babak semifinal dan final. Sedangkan untuk kompetisi umum (menulis artikel, Reels, dan TikTok) diikuti sebanyak 53 peserta dan 32 paper yang disampaikan dalam kegiatan Call for Paper CPA Days 2023.

CPA Days 2023 menampilkan kompetisi baru yang tidak ada pada tahun sebelumnya, yaitu penyelenggaraan Call for Paper melalui portal IAPI Journal of Auditing and Accounting (IJAA). "Kegiatan ini diadakan dalam rangka mendorong dan mengembangkan profesi, keilmuan, dan riset yang berkaitan dengan profesi akuntan publik, akuntansi, dan auditing," tutur Ketua Panitia CPA Days 2023, Deddy Adi Saputra.

Deddy menambahkan melalui Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Riset dan Perguruan Tinggi, IAPI telah merilis portal ini sebagai media publikasi hasil riset yang dilakukan oleh IAPI maupun riset yang bekerja sama dengan pihak eksternal. Selain kompetisi beregu yang diikuti oleh mahasiswa S1 Akuntansi dari perguruan tinggi seluruh Indonesia, CPA Days 2023 juga menyajikan seminar, talkshow, kompetisi umum, stand pameran, dan call for paper. Total anggota IAPI per 31 Agustus 2023 sebanyak 6.204 dan anggota Biasa IAPI (pemagang izin akuntan publik) 1.539 orang. (RO/Z-2)