Ascott Hotels Regional Jakarta-Bogor-Bekasi Gelar Event Zumba & Plogging Semarakkan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI

ASCOTT Hotels Regional Jakarta-Bogor-Bekasi Selenggarakan Event Zumba & Plogging untuk Menyemarakkan Kemerdekaan RI ke 78th

THE Ascott Limited Indonesia regional Jakarta Bogor Bekasi, mengadakan kegiatan fun zumba, plogging dan donor darah dalam rangka memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78th dengan tema 'Spirit of Independence' bertempat di Old Shanghai-Sedayu City Kelapa Gading. Kegiatan ini didukung oleh Startfitness, Gamma Waste, Fitbar, Starfit, Primafit, Slim & Fit dan Old Shanghai Sedayu City.

Acara ini merupakan pertama yang diadakan oleh Ascott Hotels regional Jabobek dengan 13 properti diantaranya; Vertu Harmoni Jakarta, HARRIS Suites fX Sudirman, HARRIS Suites Puri Mansion, HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Gading, HARRIS Hotel & Conventions Bekasi, HARRIS Hotel Sentul City Bogor, YELLO Hotel Harmoni, POP! Hotel Tebet, POP! Hotel Kemang, POP! Hotel Pasar Baru, POP! Hotel Kelapa Gading, Pesona Alam Resort & Spa dan The Botanica Sanctuary.

Sejalan dengan slogan HUT RI ke-78 yaitu terus melangkah menuju Indonesia Maju, acara ini berkolaborasi dengan Gamma Waste, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan yang berfokus pada isu konsumsi dan produksi sampah bekas di Indonesia.

Rangkaian acara dimulai dengan kegiatan Zumba bersama yang diikuti oleh masyarakat, komunitas dan perwakilan hotel. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan plogging bersama komunitas Gamma Waste dimana sebagian dari pengumpulan sampah plastik di area tersebut akan didaur ulang menjadi barang yang bisa digunakan kembali.

Komunitas ini sendiri mendukung berbagai kegiatan yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pengolahan limbah plastik. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh serangkaian acara hiburan penampilan dari Paskibra SD & SMP, hiburan musik, bermacam games seru, kegiatan donor darah, serta doorprize dengan berbagai hadiah menarik.

Kegiatan ini diselenggarakan seiring dengan meningkatnya kembali minat masyarakat untuk traveling serta mulai diminatinya kembali acara-acara yang diselenggarakan secara offline. Oleh karena itu, Ascott Hotels Regional Jabobek memanfaatkan momen tersebut untuk lebih mengenalkan kembali The Ascott Limited di kalangan warga Jakarta dan sekitarnya, terutama jaringan hotelnya di kota Jakarta, Bogor dan Bekasi.

Kegiatan ini juga diharapkan bisa menarik minat masyarakat dan mengembalikan semangat dan gaya hidup sehat yang sesuai dengan brand image dari The ascott limited Indonesia. (RO/S-3)