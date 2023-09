Charoen Pokphand Indonesia Luncurkan Varian Baru Fiesta Ready To Go

GENERASI Z dikenal sebagai generasi yang cepat dan praktis serta dikenal melalui istilah sat set, bahasa gaul untuk menggantikan kata cepat, cekatan, lekas, atau sigap.

Memenuhi kebutuhan tersebut, PT Chaoren Pokphand Indonesia meluncurkan varian terbaru dari Fiesta yaitu Fiesta Ready To Go yang didasarkan pada hasil riset dari permintaan market konsumen di Tanah Air dan perubahan zaman yang terus berkembang.

Fiesta Ready To Go adalah hasil inovasi PT Charoen Pokphand Indonesia untuk menghadirkan makanan olahan siap makan dari berbagai macam varian, seperti sosis, bakso, dan siomay.

Biasanya makanan olahan identik sebagai makanan yang harus disimpan dalam kondisi beku atau disimpan di freezer. Namun kini Fiesta Ready To Go menjadi makanan yang tidak perlu diolah atau dimasak terlebih dahulu, dan penyimpanan produknya pun cenderung lebih mudah dan praktis.

Selain itu Fiesta Ready To Go tetap menjaga standar kebersihan dan kesehatan dalam mengemas produk makanan ringan yang siap makan.

"Untuk mempertahankan top of mind dari brand Fiesta, diperlukan juga awareness kepada new section (Gen Z) dengan cara memperlebar market serta menciptakan new target audience melalui produk baru. Oleh karena itu Fiesta berinovasi seiring dengan tren pasar yang sedang berkembang untuk tetap menjaga eksistensinya," kata Gun Affandy, Marketing PT Charoen Pokphand Indonesia-Food Division.

Fiesta Ready To Go memiliki 4 varian produk, yaitu Fiesta Ready To Go Original Sausage yang sudah hadir lebih awal. varian Fiesta Ready To Go Bakso Keju, Fiesta Ready To Go Bakso Saus Barbekiu, dan Fiesta Ready To Go Siomay Ayam.

Affandy menjelaskan Fiesta Ready To Go Siomay Ayam yang merupakan varian terbaru, dapat langsung dimakan dan memiliki tekstur yang juicy dan lembut.

"Harganya pun terjangkau dan mudah dibawa bepergian," pungkasnya. (Z-5)