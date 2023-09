Tema 'Sisterhood', Scarf Media Sukses Gelar Muslimah Creative Day 2023

SCARF Media kembali menggelar Muslimah Creative Day 2023 yang bertajuk Sisterhood. Event ini menghadirkan lebih dari 80 brand modest fashion terbaik di Indonesia.

Brand-brand itu di antaranya Benang Jarum, Ria Miranda, Kami, Zyta Delia, Vivi Zubedi, Sisesa dan masih banyak lagi, serta Halal Fnb Seperti Sour Sally Group, Guresu, Kopi Kalyan dan lainnya.

Brand-brand tersebut memberikan penawaran terbaik selama event berlangsung pada 1-3 September 2023.

Acara Muslimah Creative Day 2023 dibuka Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno, pada hari Jumat (1/9/2023) jam 9.30 pagi di City Hall, Pondok Indah Mall 3, Jakarta.

Bahas Ekonomi Kreatif

Selain Bazaar dari banyak brand modest fashion, ada juga inspiring talkshow dengan tema menarik seperti "Give It Back" yang membahas mengenai bagaimana pelaku ekonomi kreatif bisa tetap menjaga lingkungan dan mengolah limbah dari industri menjadi lebih bermanfaat.

Adalagi talkshow dengan tema "Sisterhood" yang menghadirkan Dian Pelangi (Designer), Sara Coelho (Influencers Paris), Ida Leman (Designer), dan Muna Ally (Photografer London) yang membagikan berbagai macam problematika muslimah dari ragam perspektif yang berbeda.

“Muslimah Creative Day 2023 , dibuat lebih besar dengan tenant lebih banyak dan ada instalasi Cave of Quran semoga bisa menjadi event positif yang bukan hanya menjadikan platform untuk berniaga tapi juga berjejaring dan mendapatkan ilmu dari ragam talks di event ini,” papar Temi Sumarlin selaku CEO Scarf Media Indonesia.

Khusus tahun ini, Scarf Media menambahkan Inspiring Muslimah Awards di event Muslimah Creative Day 2023, dengan 10 kategori yang akan diberikan pada muslimah di bidang-bidang seperti lingkungan, sosial, pendidikan, modest fashion, halal Cullinary, budaya, olahraga, Kerohanian, industri kecantikan, technology dan digital.

Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi dan pengabdian pada bidang-bidang yang ditentukan

Selain acara bazaar dan talkshow tahun ini Muslimah Creative Day 2023 memilih lima modest fashion brand rising star seperti Simply Vewee, NaPocut, SS Hijab x Dea Textile, Zyta Delia, dan Zya x Tiyasa presented by Kemenparekraf RI. Masing-masing brand akan menampilkan 10 looks dari koleksi khusus untuk Muslimah Creative Day 2023.

Kejutan lainnya yang diberikan di event ini, ada surprise sale di waktu waktu tak terduga, dimana brand akan memberikan discount atau gimmick tambahan hanya dalam durasi 30 menit.

Pengunjung di event ini dikenakan biaya tiket sebesar Rp25 ribu untuk satu orang per hari, atau tiket terusan 3 hari seharga Rp 50 ribu.

Tiket sendiri dijual secara online melalui www.scmedia.id/mcd2023 sampai tanggal 31 Agustus 2023 atau dibeli secara langsung di venue dari tanggal 1-3 September 2023 selama acara berlangsung dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.

Muslimah Creative Day 2023 didukung oleh Wardah Beauty sebagai official beauty partner, Tokopedia sebagai official e-commerce partner, Sponsored by Warna warni, Kemenparekraf, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Java Mifi, dan Naremax. (RO/S-4)