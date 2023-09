WeCare.id dan juga Yayasan Kaki Kita Sukasada Terima Donasi The Body Shop Indonesia

Bertepatan dengan Hari Kemanusiaan Internasional yang jatuh setiap tanggal 19 Agustus, The Body Shop Indonesia melanjutkan komitmennya untuk selalu mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan, inklusivitas, dan juga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap produk yang dihadirkan.

Baca juga : HW Peduli Gelar Kegiatan Sosial dan Hadirkan Pentas Seni Budaya di Bandung

Hal ini diwujudkan dengan penyerahan donasi secara resmi dengan nilai lebih dari Rp521 juta yang berhasil terkumpul melalui program konsumen kepada Impact Partners yaitu WeCare.id dan juga Yayasan Kaki Kita Sukasada (YKKS) untuk pembuatan kaki palsu bagi teman disabilitas, serta program-program pendukung pemberdayaan lainnya.

Dikutip dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020, hanya sekitar 5,79% penyandang disabilitas yang masuk ke Angkatan Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak lagi usaha untuk membantu mereka dapat lebih terintegrasi ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat menjadi lebih produktif dan berdaya. The Body Shop Indonesia ingin berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas penyandang disabilitas dengan tidak hanya memberikan donasi dalam bentuk uang, namun kemasan plastik produk yang dikembalikan konsumen, yang kemudian dijadikan bahan baku pembuatan kaki palsu dalam kerangka program Bring Back Our Bottles.

Hal ini juga sejalan dengan aksi Be Seen Be Heard, sebuah kampanye global The Body Shop yang mendukung generasi muda untuk lebih menyuarakan pendapat mereka terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, dan juga lingkungan. Memadukan kampanye Be Seen Be Heard dan Bring Back Our Bottles, The Body Shop Indonesia terus mengajak generasi muda menyuarakan pendapatnya melalui berbagai gerakan nyata khususnya untuk berkontribusi terhadap aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan, dan di saat yang bersamaan juga menanggulangi sampah plastik, di antaranya dengan mendukung program pembuatan kaki palsu dari kemasan plastik produk-produk The Body Shop.

Sulastri, General Manager of Operations The Body Shop Indonesia mengatakan, “Kami sangat senang karena program donasi konsumen melalui kasir di toko-toko kami sejak Maret hingga Juli 2023 sudah selesai dan dapat diserahkan secara resmi kepada Impact Partners.”

Dalam mewujudkan tujuannya memproduksi kaki palsu untuk teman-teman disabilitas, The Body Shop Indonesia bermitra dengan WeCare.id yang akan memfasilitasi pendampingan dan mentoring Yayasan Kaki Kita Sukasada (YKKS) dalam pengembangan organisasi dan membantu menghubungkan YKKS kepada calon penerima manfaat kaki palsu plastik. Sementara YKKS akan memproduksi kaki palsu plastik bersama unit usahanya yaitu KarFa (Karya Difabel), dimana sebagian dari karyawannya juga termasuk penyandang disabilitas. YKKS juga akan membuat program pemberdayaan disabilitas sehingga membantu para penyandang disabilitas untuk dapat bekerja secara produktif. (B-4)