Indonesia Numismatic Show 2 Hadir Kembali di Mal Ciputra Jakarta

MAL Ciputra Jakarta, sebagai pusat perbelanjaan yang selalu berkomitmen memberikan yang terbaik kepada pengunjungnya, kembali berkolaborasi dengan Masyarakat Numismatik Indonesia (MNI) untuk menyelenggarakan Pameran Numismatik Terbesar di Indonesia. Setelah berhasil mengundang lebih dari 12.000 pengunjung dalam empat hari pada acara pertama, Indonesia Numismatic Show (INS) digelar dari 31 Agustus - 3 September 2023 di Center Court Mal Ciputra Jakarta.

Pameran INS 2 menggandeng Monetarium, perusahaan lelang dari Singapura. Kegiatan INS 2 ini tetap diadakan di Mal Ciputra Jakarta karena lokasinya yang strategis dan telah dikenal di kalangan numismatis melalui penyelenggaraan INS pertama.

Berbeda dengan INS pertama yang bertujuan untuk menjadi tonggak kegiatan numismatik pertama di Indonesia, INS 2 berfokus pada upaya memperlihatkan keahlian numismatik Indonesia di tingkat internasional. INS 2 berhasil menarik lebih dari 60 tenant, termasuk lebih dari 10 tenant internasional, dari negara-negara seperti Hongkong, Belanda, Swedia, Malaysia, Singapura, Kanada, Republik Rakyat Tongkok, Taiwan, Rusia, Australia, Vietnam, Romania, dan Ukraina.

"Kami menangkap semangat dan antusias yang tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap numismatik melalui kegiatan INS ini. Ternyata tidak hanya dari lokal, semangat yang besar juga datang dari dunia Internasional. Maka, MNI sangat senang dan bangga dapat kembali menggelar kegiatan INS di tahun yang sama ini untuk masyarakat Indonesia." ujar Ketua Umum MNI Sunardji.

Marketing Manager Mal Ciputra Jakarta, Silvia, menyatakan rasa bangga Mal Ciputra Jakarta menjadi tempat penyelenggaraan INS 2 - MONETARIUM. Mereka berharap acara ini dapat menjadi sarana edukasi sejarah bagi pengunjung, memperkenalkan cerita di balik uang koin dan uang kertas yang beredar di Indonesia dan dunia, serta memberikan pengalaman edukatif dan menarik bagi pengunjung setia.

Selain pameran, INS 2 - MONETARIUM juga menyediakan panel edukasi untuk mengenalkan sejarah numismatik di Indonesia melalui beragam alat tukar, seperti koin logam dan uang kertas, dari zaman kerajaan hingga masa kini. Panel edukasi ini menggambarkan perjalanan sejarah rupiah, mata uang Indonesia, dan penggunaannya sebagai alat transaksi yang sah di mata negara dan masyarakat.

Selama acara pembukaan pada Jumat (1/9), INS 2 - MONETARIUM akan mengadakan talk show interaktif dengan tema "Melambungkan UKM Numismatik Indonesia ke Panggung Internasional." Talk show ini akan dihadiri tiga narasumber yang terkemuka dalam bidang peredaran uang dan numismatik, termasuk Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Hari Widodo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat. Acara tersebut akan dipandu oleh Sekretaris Jenderal MNI Michell Suharli.

Selain itu, INS 2 - MONETARIUM akan menyajikan penampilan langsung dari pelukis uang Republik Indonesia, Mujirun Engraver, yang akan melukis para pengunjung secara live dan hasilnya dapat dibawa pulang oleh pengunjung.

"Kegiatan INS 2 - MONETARIUM ini tidak hanya untuk meningkatkan citra numismatic Indonesia di mata dunia, tapi juga berharap dapat terus mendukung pedagang kecil, khususnya di bidang numismatik supaya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kami berharap antusias masyarakat Indonesia terhadap numismatic dapat terus tumbuh melalui kegiatan INS," ujar Ketua Panitia INS 2 - MONETARIUM Teddy Rinaldy.

Selama pameran berlangsung, MNI juga akan membagikan koin kuno gratis kepada pengunjung sebagai souvenir acara INS 2 - MONETARIUM. Sebanyak 1.000 keping koin 100 Rupiah Karapan Sapi akan dibagikan di booth MNI untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat dalam bidang numismatika. Dengan demikian, pengunjung tidak hanya datang untuk melihat dan bertransaksi, tetapi juga dapat belajar dan membawa pulang koin sebagai kenang-kenangan dari INS 2 - MONETARIUM.

Daftar peserta pameran mencakup berbagai entitas, termasuk NGC, Schulman B.V, Trigometric, PCGS Asia, Stack's Bowers, Monetarium Auctions, Coins & Collectibles Centre Inc, Hobikoe, China Coin Co., Limited, Champion Auction & Collectibles Auction Asia (CAA), Gino Coin and Banknotes, Paper Money Pro, Heritage Auctions, Denis Lapaez, Bulionspot, Mujirun Engraver, Pandawa, Gudang Antik, Kolektor Oeang Koeno, Bundy Coins, Aris Koleksi Unik, IndoCoin, Minhaustralia Ich, PT Pos Indonesia (Persero), JNA Numismatik, Agus Wangyuensi, Genznumista, Angga Hadi Collection & Ak Collection, Java Auction, Number One Coins & Banknotes, Garuda Auction, Genta Numismatik, Duit Kolesi Numismatik Kolektor, Bear-Uang, Onoskat, J.S.C & Fuk Hoi Collection, Henry Artajaya, Muntbiljet, Tekadcollection, Cibinong Numismatik, Detos Collection, Uang Kuno Solo, Ing Tju, Bee Store Pte Ltd, Golden Coins 999, Anton Max & Ed Collection, Heryanto & David, Uang Kuno Jakarta, Vietnam Banknotes, Dalinitchi Vladimir, Monetarium Auctions, J.E.P Fastpay, dan Olexandr Danishenko. (Z-3)