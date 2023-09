Perlu Mengenali Aspek Penting tentang Keamanan Siber

DALAM upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang keamanan siber di tengah masyarakat luas, perusahaan terdepan di bidang keamanan siber, snc.id bekerja sama dengan komunitas Orang Siber Indonesia menggelar acara daring yang menginspirasi berjudul 'Basic Understanding Cybersecurity for the Rest of Us'.

Acara yang diadakan pada 19 Agustus 2023 lalu secara daring itu sukses besar dengan lebih dari 200 peserta yang antusias berpartisipasi. Dalam kegiatan itu, Bruce Hanadi, Chief Information Security Officer snc.id, hadir sebagai pembicara utama. Ia membahas berbagai aspek penting tentang keamanan siber, antara lain mengenali ancaman siber (cyberthreat).

Menurut dia, ancaman siber mencakup berbagai potensi bahaya terhadap sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data. "Ancaman ini timbul dari aktivitas siber jahat dan dalam dunia digital yang semakin kompleks, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis ancaman seperti malware, phissing, sql injection, DDoS, man in the middle, dan identity theft," terang Bruce Hanadi dalam keterangannya, Jumat (1/9).

Selain itu, ia juga memberikan tip mengenai membangun pertahanan siber yang kuat. Bruce menggarisbawahi pentingnya membangun pertahanan siber yang kokoh dengan menerapkan positive cybersecurity culture.

"Kami ingin memberikan pesan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah ancaman siber. Dengan menggunakan lima pilar cybersecurity framework yang biasa digunakan yaitu identify, protect, detect, response, dan recover," katanya.

Pentingnya kesadaran keamanan siber untuk pengusaha atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kesadaran keamanan, lanjut dia, merupakan kunci untuk melindungi bisnis dari serangan siber.



Baca juga: Polusi Timbulkan Gangguan Kesehatan Jantung dan Otak



"Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pelaku usaha dalam upaya melakukan tindak keamanan siber yaitu melakukan semua saran untuk pertahanan siber pada diri Anda dan karyawan Anda, selalu lakukan backup file penting Anda dan simpan backup Anda secara offline, hindari penggunaan aplikasi bajakan dengan alasan apa pun, selalu aktifkan antivirus pada perangkat-perangkat yang digunakan untuk bisnis, jika bisnis Anda sangat bergantung dengan sistem online, pastikan Anda memiliki backup layanan internet, jika bisnis Anda memiliki server dan aplikasi online pribadi, pastikan server Anda sudah melalui tahap hardening," katanya.

Acara ini juga membahas betapa pentingnya perlindungan data dan cara melindungi informasi sensitif dari potensi ancaman. Saat ini, sudah ada undang-undang yang mengatur pentingnya perlindungan data konsumen. Semua pelaku bisnis yang merekam, menggunakan, melakukan proses atau bahkan hanya dilewati oleh data pelanggan pada server atau aplikasinya, wajib melakukan perlindungan data sesuai dengan yang di persyaratkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2022.

Terakhir, Bruce memberikan wawasan tentang bagaimana menjalankan bisnis dengan memprioritaskan keamanan. "Ada beberapa tip management cybersecurity budget untuk UMKM /SME yaitu ikuti persyaratan minimum (compliance), lakukan asset and risk assessment (kenali critical IT asset bisnis Anda), tumbuhkan positive cyber culture yang kuat, sesuaikan cyber security policy dengan pertumbuhan bisnis, mulai lakukan investasi peralatan atau teknologi keamanan siber untuk melindungi critical IT asset Anda."

Diskusi tersebut tidak hanya memberikan wawasan yang berharga, tetapi juga memberikan dasar yang diperlukan untuk melindungi individu, bisnis, serta data dari risiko siber yang semakin meningkat. Terutama dalam era teknologi yang semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, kesadaran akan keamanan siber menjadi semakin penting.

Snc.id dan Orang Siber Indonesia mengapresiasi partisipasi aktif dari lebih dari 200 peserta dalam acara ini. Mereka berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam memberikan informasi yang lebih banyak dan bermanfaat mengenai keamanan siber, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan siber di kalangan masyarakat Indonesia.

Snc.id merupakan penyedia solusi terpadu keamanan dan konektivitas yang menyediakan layanan keamanan terkelola (MSSP) yang mencakup semua kebutuhan ICT dan keamanan Anda. (RO/I-2)