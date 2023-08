Tampil Lebih Memukau dengan Perhiasan yang Tepat

PERHIASAN mempunyai tempat khusus di hati banyak orang, baik wanita maupun pria. Dengan berbagai variasi desain, mulai dari yang sederhana hingga yang unik, perhiasan yang berkualitas dapat menjadi aksesoris yang tak lekang oleh waktudan senantiasa mengikuti perkembangan zaman.

Dengan berbagai jenis material dan beragam bentuk yang menyesuaikan dengan kebutuhan serta selera yang berbeda, tidak heran perhiasan menjadi salah satu pilihan favorit dalam mempercantik outfit. Sebagian orang bahkan menganggap perhiasan sebagai menjadi perpanjangan dari kepribadian dan dirinya.

Namun, penting untuk diperhatikan, perhiasan juga dapat merusak tampilan bila tidak ditata dengan benar. Bahkan, jika tidak dipadukan dengan baik, perhiasan juga dapat membuat tampilan terlihat terlalu berlebihan.

Oleh karenanya, meskipun memiliki banyak koleksi perhiasan, penting juga untuk mengetahui cara menata setiap perhiasan agar tampilan menjadi semakin menarik.

Untuk memudahkan kamu menata dan menggunakan perhiasan dengan tepat, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan dengan mudah:

1. Fokuskan perhiasan pada satu area badan yang ingin kamu spotlight

Less is more terkadang menjadi sentimen yang dipilih sebagian orang. Jika kamu termasuk yang setuju dengan sentimen ini, berarti kamu menyukai gaya simple dan effortless. Meski ingin terlihat menarik dengan beragam padu padan perhiasan, ada kalanya kreativitas kamu harus ditahan terlebih dahulu.

Salah satu contohnya adalah ketika kamu sedang berpakaian untuk pergi ke kantor, sebaiknya kamu memilih salah satu area tertentu di tubuh kamu untuk ditampilkan.

Biarkan area tersebut menjadi fokus perhatian, dengan begitu kamu tidak akan terlihat berlebihan. Bila kamu memilih area leher sebagai fokus utama, gunakan kalung cantik yang simple seperti kalung liontin.

2. Tampil edgy dengan layering perhiasan

Layering berarti menambahkan beberapa elemen dari jenis perhiasan yang sama untuk membuat tampilan dinamis dan lebih keren namun tetap cantik. Saat melakukan layering, kamu boleh menggabungkan emas dan perak, namun yang terpenting adalah memperhatikan ukuran berbagai item yang kamu gunakan. Misalnya, kamu bisa mencoba menambahkan kalung emas.

Kamu dapat melakukan hal yang sama dengan gelang dan cincin. Namun sahakan terdapat item jewelry yang lebih tebal dipadukan dengan yang lebih pipih.

3. Bersinar secara lowkey dengan perhiasan yang serasi

Jika ingin menggunakan beberapa koleksi perhiasan namun ingin tetap bermain aman, pertimbangkan perhiasan yang serasi sebagai pilihanmu.

Warna dan desain perhiasan yang serasi memungkinkan kamu untuk bebas memilih ingin memasangkan kalung dengan gelang, gelang dengan cincin, bahkan anting dengan cincin karena penampilanmu tetap akan terlihat senada.

Tips ini juga merupakan pilihanyang cocok untuk semua suasana karena masih cukup sesuai untuk kegiatan formal seperti bekerja di kantor, namun cukup menarik juga untuk dipakai hangout.

4. Pilih batu permata dengan warna untuk tingkatkan personal statement

Hilangkan kesan monoton dan kenakan sesuatu yang memiliki aksen warna untuk melengkapi outfit-mu. Pilihan warna perhiasan tidak hanya terbatas pada emas dan perak, jika kamu ingin tampilan yang lebih fresh, kamu bisa mempertimbangkan untuk menambahkan warna-warna indah pada tampilanmu.

Misalnya, menambahkan perhiasan yang memiliki aksen batu berwarna agar perhiasan kamu terlihat lebih memukau. Warna pink pada batu moissanite kalung ini dapat membuat penampilanmu semakin menarik.

"Saatnya kamu mengkreasikan penampilanmu dengan item perhiasan favoritmu bersama Shopee 9.9 Super Shopping Day yang berlangsung hingga 9 September 2023 mendatang," kata Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia dalam keterangan, Kamis (31/8).

"Lengkapi koleksi perhiasanmu dengan memanfaatkan sejumlah penawaran menarik dalam Shopee 9.9 Super Shopping Day, seperti Gratis Ongkir Rp0, Shopee Live Semua Diskon 50%, serta Flash Sale 9RB Fashion & Beauty," jelas Daniel.

"Kamu juga bisa mendapatkan berbagai penawaran menarik dari berbagai brand perhiasan favorit seperti Panlandwoo Shop yang menawarkan diskon hingga 80%, sertaLore Official Shop dan Nats Living Official Shopyang menawarkan diskon spesial hingga 80%," terangnya.

Daniel menjelaskan, "Perhiasan merupakan salah satu aksesoris yang kerap digunakan untuk melengkapi gaya berpakaian, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun acara penting."

"Seiring berjalannya waktu dan perkembangan tren serta industri, aksesoris pun semakin digemari karena hadirnya berbagai desain menarik dengan harga yang semakin terjangkau," paparnya.

"Tidak hanya digunakan sebagai pelengkap outfit, perhiasan juga dapat menjadi statement yang digunakan untuk menunjukkan kepribadian seseorang,” tutur Daniel.

"Simak informasi lebih lanjut mengenai 9.9 Super Shopping Day di https://shopee.co.id/9-9. ShopeeFood juga memiliki beragam penawaran menarik selama kampanye 9.9 Super Duper Kenyang berlangsung," tambahnya. (RO/S-4)