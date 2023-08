Dukungan Penuh Melimpah untuk Run To Care 2023

GREAT Eastern Life Indonesia memberikan dukungannya sebagai sponsor utama untuk Run To Care 2023 Semarang—Yogyakarta 155 KM yang digagas oleh SOS Children’s Village Indonesia.

Sebagai perusahaan asuransi yang ada dan tumbuh di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat, dukungan tersebut menegaskan komitmen perusahaan dalam membantu pemenuhan hak-hak dasar anak Indonesia yang berada di bawah naungan SOS Children’s Village Indonesia.

Run To Care sendiri merupakan sebuah ajang ultra-marathon charity run yang berfokus menyebarkan misi kebaikan lewat para pelari agar semakin banyak orang yang turut serta dalam memenuhi hak-hak dasar anak yang membutuhkan. Great Eastern Life Indonesia meyakini bahwa Run To Care sangat selaras dengan semangat Reach for a Greater Tomorrow—bagian campaign Reach for Great yang diluncurkan tahun lalu dengan tujuan membantu masyarakat Indonesia Jadi Hebat dalam meraih berbagai aspirasi kehidupan.

“Waktu pertama kali kami melihat visi dan misi Run To Care ini, saya melihat adanya alignment dengan brand promise Great Eastern Life Indonesia yang ingin mengaspirasi setiap masyarakat Indonesia untuk menjadi pribadi yang lebih hebat. Dengan terwujudnya hak dasar dan kebutuhan utama, maka akan semakin besar harapan bagi anak-anak untuk mendapat masa depan yang lebih baik dan bisa meraih Hebat versinya masing-masing atau Reach for a Greater Tomorrow,” ujar Head of Marketing Great Eastern Life Indonesia Roy Hendrata Gozalie saat malam pelepasan pelari Run to Care 2023 di SOS Children’s Villages Semarang, Jumat (18/08).

Tahun ini merupakan tahun ke-8 Run To Care diadakan dengan mengangkat tema #LarikuUntukMimpinya. “Setelah 8 tahun Run To Care berlangsung di Indonesia, saya melihat antusiasme sponsor dan peserta itu makin lama makin banyak. Saya pikir ini berarti makin banyak lagi orang yang melakukan ultra marathon charity. Ini satu fenomena yang luar biasa,” ungkap Greg Hadi Nitihardjo, National Director SOS Children's Village Indonesia.

Mendukung pernyataan Greg, tercatat peserta Run To Care 2023 virtual yang dibuka sejak 20 Juli—20 Agustus 2023 sebagai rangkaian pengantar mencapai total 430 pelari virtual. Lalu, peserta pelari yang ikut Ultra-Marathon lewat rute Semarang menuju Yogyakarta sejumlah 288 pelari.

Pada akhirnya, Run To Care selalu berhasil membawa makna baru dalam olahraga lari yang bertujuan untuk berbagi atau run for charity. Para peserta tidak hanya berlari, tetapi juga melakukan penggalangan dana melalui laman donasi atas nama masing-masing pelari. Semua hasil penggalangan dana tersebut diperuntukan untuk pengasuhan, akses layanan kesehatan, serta pendidikan berkualitas bagi 187 anak dalam pengasuhan dan 626 anak dalam keluarga rentan dampingan SOS Children’s Villages di Semarang dan Yogyakarta agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggapai mimpinya.

Tak hanya menjadi sponsor utama kegiatan Run To Care 2023, Great Eastern Life Indonesia juga mengajak para karyawannya untuk turut ambil bagian dalam Run for a Greater Tomorrow dengan jarak 27 km—sejalan dengan peringatan hari jadi Great Eastern Life Indonesia yang ke-27 di bulan Agustus ini.

Dengan menyelesaikan target 27 km tersebut, karyawan Great Eastern Life Indonesia telah ikut berdonasi sekaligus akan mendapatkan jersey spesial kolaborasi antara Great Eastern Life Indonesia dengan SOS Children’s Village Indonesia. Tercatat hingga akhir periode, sejumlah 67 karyawan Great Eastern Life Indonesia telah menyelesaikan Run for a Greater Tomorrow 27 KM, 30 di antaranya berhasil extra miles hingga lebih dari 50 KM.

Great Eastern Life Indonesia juga membuka kesempatan untuk publik yang hendak berkontribusi dengan membuka donasi senilai Rp200.000 di laman desaanaksos.com/reachforgreat. Lewat donasi tersebut, masyarakat bisa mendukung anak-anak di SOS Children’s Villages sekaligus mendapatkan jersey edisi spesial Reach for a Greater Tomorrow.

Dengan begitu, selain meningkatkan kesadaran akan kepedulian untuk sesama, Great Eastern Life Indonesia juga telah mengajak karyawan dan masyarakat agar memiliki pola hidup sehat dengan berolahraga. Para pelari dan panitia Run To Care 2023 juga dilindungi oleh asuransi kecelakaan diri dari Great Eastern General Insurance Indonesia senilai Rp25 juta sehingga para pejuang anak bisa lebih tenang Ketika menyelesaikan misi kebaikannya untuk anak-anak.

Di hari perhelatan Run To Care 2023, Tim Great Eastern Life Indonesia juga hadir mendampingi para pelari. Di titik start, Great Eastern Life Indonesia menyediakan beragam kegiatan seru untuk para pelari—bersamaan dengan pengambilan race pack para pelari. Mulai dari permainan Wheel of Fortune yang menghadirkan beragam hadiah menarik hingga kontes foto di media sosial.

Di titik finish, Yungki Aldrin, Compliance Director Great Eastern Life Indonesia, menghadiri seremonial penyambutan finisher di Yayasan Hamba pada 20 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut, selain melakukan pengalungan medali untuk beberapa finisher, Yungki juga menerima simbolisasi berupa lukisan hasil karya anak naungan SOS Children’s Village Indonesia sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan Great Eastern Life Indonesia.

“Menurut saya, Run To Care tahun ini cukup meriah dan Great Eastern Life Indonesia menjadi salah satu sponsor utama. Saya berharap ke depannya Great Eastern Life Indonesia dan SOS Children’s Village Indonesia bisa terus berkolaborasi untuk dukung anak Indonesia Jadi Hebat,” ujar Yungki. (RO/Z-6)