Inspirasi Gaya Rambut Wolf Cut untuk Pria dan Perempuan

GAYA rambut wolf cut adalah tren gaya rambut yang populer beberapa tahun lalu, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Gaya rambut ini umumnya melibatkan potongan rambut pendek, hingga menengah dengan lapisan-lapisan yang tidak terlalu rapi, memberikan tampilan yang lebih tebal dan bervolume. Seringkali, bagian depan rambut dipotong lebih pendek daripada bagian belakang, menciptakan tampilan yang sedikit berantakan dan bermain-main dengan tekstur.

Gaya rambut wolf cut berhasil menjadi trend berkat pengaruh major dari banyaknya artis K-pop yang menggunakan model ini, kebangkitan tren gaya rambut vintage pada platform media sosial, trend hair challenge Tik Tok, dan pengaruh karakter Kan Sae-byeok di serial populer Netflix, Squid Game. Bentuk dari model yang dapat melengkapi gaya androgini ini membuat para perempuan maupun pria tergugah untuk menggunakannya!

Ada sekitar 80 juta lebih video tik Tok yang menyematkan hashtag #wolfcut, mulai dari video tutorial potong rambut, trik dan tips dalam menatanya, hingga kisah sukses potong rambut sendiri di rumah. Tidak jarang video-video wolf cut ini menggunakan caption “This is your sign to get a wolf cut” yang membuat para penonton tergugah untuk ikut mencobanya.

Selain itu, bentuk dari gaya rambut wolf cut yang tidak saklek turut berkontribusi dalam popularitasnya. Gaya rambut ini dapat kalian variasikan dengan sesuai selera, tergantung dari teknik memotong rambut dan penatannya. Bentuk dari model ini versatile dan cocok digunakan bagi segala gender!

Lantas apa yang dimaksud dengan gaya rambut wolf cut? Simak penjelasan berikut ini.

Apa Itu Gaya Rambut Wolf Cut?

Gaya rambut wolf cut merupakan sebuah gaya potong rambut yang adalah versi modern dari gaya mullet. Di mana memiliki potongan trap yang tinggi dan bentuk wispy layer sehingga saat sedang menatanya, rambut akan menyerupai bulu serigala.

Gaya rambut wolf cut dapat membingkai wajah serta memberikan volume lebih banyak di bagian atas rambut. Sekilas, potongan rambut ini memang tampak mirip mullet, tetapi potongan rambut ini bersifat versatile dan bentuknya lebih modern.

Potongan rambut ini menjadi populer dikarenakan banyak digunakan oleh hair stylist Korea Selatan. Gayanya banyak ‘diperkenalkan’ oleh artis K-pop perempuan maupun pria. Beberapa gaya rambut wolf cut diberi tambahan blow permanen supaya memiliki bentuk yang tetap keren dan tidak perlu mencatoknya setiap hari.

Inspirasi Gaya Rambut Wolf Cut untuk perempuan

1. Wolf Cut Pendek

Pinterest

Pada mulanya, gaya rambut wolf cut ini terinspirasi dari potongan rambut dari kaum pria. Maka dari itu, model wolf cut yang paling orisinil, yaitu potongan rambut pendek. Potongan rambut yang satu ini umumnya dihasilkan dengan cara memotong rambut hinffa setinggi bahu, atau sedikit pada bagian atas dari leher. Karena adanya karakter guntingan layer dalam potongan ini, maka model rambut ini biasanya sangat cocok bagi yang memiliki tipe rambut pendek tebal.

Layer choppy yang berpadu dengan bentuk gaya tousled akan menjadikan gaya rambut tersebut menjadi jauh lebih sempurna. Akan tetapi, harus diingat bahwa gaya rambut ini harus selalu ditata dan juga memerlukan perawatan yang baik.

2. Wolf Cut Dengan Curtain Bangs

Pinterest

Penataan tousled menjadikan potongan rambut yang satu ini semakin tampak sempurna. Kombinasi model ini dengan curtain bangs adalah model rambut wolf cut bagi kaum hawa paling umum yang bisa kalian temukan.

Bentuk poni tirai ini semakin membuat rambut kalian terlihat seperti rambut serigala. Meski demikian, karena bentuknya yang versatile penataannya juga tak sekadar terbatas pada gaya tousled, tetapi, juga wavy yang dapat menampilkan sisi elegan.

3. Wolf Cut Dengan Mullet

hairstyleonpoint.com

Apabila kalian mempunyai rambut panjang serta jenisnya bergelombang, gaya rambut shaggy wolf rasanya sangat pas untuk dicoba. Seperti yang diketahui, potongan rambut mullet adalah gaya rambut yang sangat tren di kalangan anak laki-laki pada era 1960-an.

Dengan mengkolaborasikan antara potongan klasik tersebut dengan wolf cut, dapat dibilang kalian melakukan eksperimen potongan rambut yang sangat tepat. Dijamin penampilan kalian akan semakin menarik dan juga terkesan unik bila memakai gaya rambut wolf cut ini. Jika merasa volume rambut masih kurang menggelombang, kalian dapat menggunakan bantuan catokan ataupun curling iron.

4. Curly Wolf

Pinterest

Variasi yang berikutnya, yakni curly wolf. Sesuai dengan namanya, potongan rambut yang satu ini adalah versi keriting dari model wolf cut. Jadi, dapat dibilang bila curly wolf ini sangat cocok untuk kalian yang mempunyai tipe rambut keriting.

Dengan menggunakan model rambut yang satu ini, dijamin rambut keriting kalian bisa tampak semakin estetik, indah, dan berkesan. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk menata serta merapikan gaya rambut ini juga tak terlalu lama. Jadi bila kalian mempunyai rambut keriting nan bergelombang, tak perlu ragu untuk mencoba gaya rambut yang satu ini. Dijamin kalian tak akan merasa kecewa!

5. Wolf Cut yang Ekstrem

Pinterest

Untuk kalian yang hendak tampil berbeda dari biasanya, maka gaya rambut yang satu ini bisa dicoba. Bukan karena tanpa alasan mengapa gaya rambut ini dikatakan sebagai versi gaya rambut wolf cut yang sangat ekstrim dan berbeda dari versi yang lain.

Hal ini dikarenakan potongan rambut shaggy wolf cut tersebut akan menyisakan rambut bagian dalam yang sangat panjang. Sedangkan untuk bagian lainnya akan dibuat pendek sehingga dapat terjadi perbedaan kedalaman rambut yang cukup signifikan.

Jika kalian hendak membuatnya terlihat lebih menarik, maka kalian dapat memberikan warna yang berbeda, antara bagian luar dan dalam. Warna terang pada bagian dalam dapat membuat rambut menjadi terlihat unik dan menarik.

Inspirasi Gaya Rambut Wolf Cut untuk Pria

1. Wolf Cut Mullet

Pinterest

Model rambut wolf cut berakar pada hewan belanak. Sehingga, untuk mempertegas gaya aslinya, Sultan dapat menyisakan lebih banyak rambut pada bagian belakang sedangkan sisi samping dirampingkan.

2.Short Wolf Cut

Jika Sultan kurang menyukai rambut panjang, jangan khawatir. Gaya rambut wolf cut pendek dijamin bebas salah. Model ini cukup rapi dan praktis sehingga bisa digunakan untuk bekerja. Sisi atas dan depan kepala tampak lebih panjang dari keseluruhan rambut sementara bagian samping ramping.

3. Wolf Cut on Curly Hair

Pinterest

Salah satu hal terbaik dari model ini adalah wolf cut on curly hair sama bagusnya dengan model lainnya. Terlebih, model pada rambut keriting ini mempunyai banyak struktur dan definisi alami untuk memungkinkan terciptanya tampilan tegas tanpa banyak usaha. Caranya juga gampang. Arahkan jari-jari yang sudah diolesi produk pembentuk struktur pada sisi yang sudah dikunci.

4. Shaggy Wolf Cut Men

Pinterest

Shag, hewan khas Eropa, sangat menginspirasi model ini. Rambut bulu tengkuk kuda akan terlihat bervolume bahkan jika rambut aslinya tipis. Sultan pun bisa membawa model ini ke level yang berbeda dengan membuat helaian rambut kasar. Teknik ini membuat rambut terlihat tanpa membutuhkan banyak usaha.

5. Korean Wolf Cut Men

Pinterest

Potongan wolf cut pria ini sangat tenar di kalangan pria Korea. Disebabkan rambut mereka seringkali kekurangan tekstur, mudah bagi Sultan untuk membuat model ini. Cukup kumpulkan lapisan rambut di atas kepala lalu tonjolkan untaian pribadi untuk menciptakan dimensi dan kedalaman agar tercipta model Korea.

6. Textured Wolf Cut Male

Pinterest

Tidak ada yang namanya terlalu banyak tekstur untuk potongan wolf cut pria. Jadi, tinggal bilang ke barber favorit jika ingin menambahkan lebih banyak lapisan. Lebih banyak tekstur, lebih baik. Lengkapi keseluruhan penampilan dengan sedikit produk pemberi tekstur rambut. (Z-3)