Morpheus 8, Teknologi Terbaru untuk Solusi Perawatan Kulit Wajah

ARUS informasi mudah terseber luas secara global karena didukung teknologi informasi yang menghadirkan media sosial. Globalisasi dalam segala bidang kian nyata.

Teknologi dan inovasi di dunia estetika yang menghasilkan produk kecantikan dan perawatan kulit pun bisa diperoleh dengan mudah termasuk di Indonesia.

Marketing Manager Inmode di Indonesia, Fransiska, mengatakan tampil cantik, awet muda, dan bentuk tubuh yang ideal sepertinya sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi setiap orang saat ini.

"Indonesia yang terletak di daerah tropis dengan paparan sinar ultra violet (UV sangat ekstreme menurut WHO dengan index rata rata > 11 dan karena itu masalah penuaan dini termasuk ke dalam prevalensi tiga besar di Indonesia, yang ditandai dengan munculnya garis halus, kerutan dan pigmentasi," jelas Fransiska dalam keterangan. Jumat (25/8) .

President Direktur PT Regenesis Indonesia Ir Emmy Noviawati menambahkan selain wajah, kebutuhan untuk kulit yang kencang pada tubuh juga menjadi semakin penting mendukung penampilan yang prima.

"Setelah pandemi masalah ini menjadi bermunculan karena berubahnya pola hidup dan meningkatnya problem berat badan," jelasnya.

"Mempertimbangkan kebutuhan tersebut, PT Regenesis Indonesia mendatangkan solusi terbaiknya dengan Inmode yang menjadi perawatan favorit para bintang Holywood dan telah diketahui banyak masyarakat melalui media sosial," kata Emmy.

Pada event Perhimpunan Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia tahun 2023 yang dihadiri sekitar 2.500 dokter spesialis di Jakarta ini, Regenesis untuk kesekian kalinya menghadirkan key opinion leader (KOL) dari luar negeri untuk berbagi informasi ter-update di dunia.

Kali ini menghadirkan Dr.Pier Paolo Rovatti seorang dokter ahli badah plastik kenamaan yang juga merupakan KOL di beberapa negara Eropa dan Italia. Ia menjadi pembicara pada simposium di Jakarta, Jumat (25/8).

Menghadirkan Peralatan Canggih Morpheus 8 ke Indonesia.

Saat ini PT Regensis Indonesia selaku distributor resmi bekerja sama dengan Inmode yang memproduksi mesin-mesin tercanggih di bidang estetika mendatangkan Morpheus 8 ke Indonesia.

Morpheus 8 saat ini merupakan mesin yang paling banyak digunakan di dunia estetika, lebih dari 11.000 mesin telah digunakan di seluruh dunia.

Dr.Pier Paolo Rovatti mengatakan bahwa Morpheus 8 sangat membantu kesehariannya dalam melakuan aktivitas professionalnya melayani pasiennya,

Ia menjelaskan bahwa Morpheus 8 merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki permukaan kulit yang tidak rata, sehingga dapat digunakan untuk menghilangkan gari-garis halus, keriput dan bekas jerawat.

"Morpheus 8 bekerja dengan cara menggunakan energi panas dan radio frekuensi yang dihantarkan melalui jarum yang sangat kecil (micro needle) yang mengakibatkan koagulasi pada lemak dan jaringan yang di-treatment." jelas Dr.Pier Paolo Rovatti.

"Morpheus 8 akan menghasilkan perbaikan pada pada permukaan kulit, meratakan warna kulit dan menghilangkan garis-garis halus, kerutan dan bekas luka/bekas jerawat pada wajah," paparnya.

Selain digunakan pada kulit wajah, Morpheus 8 juga dapat digunakan pada kulit tubuh, dengan pilihan jumlah micro needle yang beragam, membuat Morpheus 8 juga dapat digunakan untuk memperbaiki kulit tubuh.

Dengan prinsip kerja yang sama dengan kulit wajah, Morpheus 8 dapat bekerja untuk mengurangi masalah pada kulit seperti stretch mark, kulit kendur atau kulit berkerut.

"Perawatan menggunakan Morpheus 8 merupakan tindakan non invasive dengan minimal down time yang bisa jadi pilihan untuk mengatasi masalah pada kulit wajah dan tubuh," jelas Dr.Pier Paolo Rovatti.

Hal yang menjadi pertimbangan Dr.Pier Paolo Rovatti dalam memilih Morpheus selain sudah mendapatkan approval dari FDA, Morpheus 8 juga sudah mendapatkan banyak penghargaan di bidang estetika di Amerika.

Penghargaan yang diraih di antaranya “Minimal Invasive Device of The Year” tahun 2020, “Product Innovation of The Year” tahun 2021 dan “Best Skin-Tightening Microneedling Treatment Award Winner 2022”.

Dr Pier Paolo Rovatti menyatakan senang dengan hadirnya Morpheus 8 ini ke Indonesia dimana harapannya juga dapat memberikan solusi terbaik.(RO/S-4)