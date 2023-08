Primaya Hospital Gelar Pameran dan Edukasi Kesehatan di Momen HUT ke-17

MEMPERINGATI hari ulang tahun Primaya Hospital Group ke-17 yang jatuh pada 25 Agustus 2023, diadakan Primaya Fair, yang berisi rangkaian kegiatan pameran, edukasi, dan jejaring.

Primaya Fair diselenggarakan pada 24 dan 25 Agustus 2023 di Primaya Hospital PGI Cikini. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 1000 peserta yang merupakan perwakilan berbagai perusahaan rekanan Primaya Hospital Group, asuransi, fasilitas kesehatan, dan komunitas.

Tema yang diangkat pada perayaan ulang tahun Primaya Hospital yang ke-17 adalah “17 Years of Passion and Dedication - Ensuring Patient’s Health and Safety through Clinical Excellence”.

Pada acara ini Primaya Hospital Group memperkenalkan berbagai layanan, fasilitas dan pencapaian klinis melalui pameran (exhibition) dan seminar kesehatan (education). Pada area pameran (exhibition) terdapat 24 booth yang terdiri dari 15 jaringan Primaya Hospital dan layanan kesehatan lainnya.

Di area terpisah, dilaksanakan seminar kesehatan dengan berbagai dokter spesialis sebagai narasumber dan testimoni dari pasien Primaya Hospital.

Kedua kegiatan itu ditujukan untuk memperkenalkan layanan kesehatan komprehensif yang dimiliki Primaya Hospital Group, dengan empat layanan unggulan yaitu Jantung dan Pembuluh Darah, Pusat Layanan Kanker, Ibu dan Anak serta Trauma dan Orthopedi.

Layanan Jantung dan Pembuluh Darah Primaya Hospital Group berhasil melakukan lebih dari 5000 hingga 6000 tindakan setiap tahunnya, dan dapat dilakukan berbagai tindakan jantung seperti pemasangan ring jantung, operasi bypass jantung hingga tindakan yang kompleks seperti penanganan Aneurysma Aorta, serta tindakan pada gangguan irama jantung (Aritmia) dengan tindakan studi elektrofisiologi, ablasi jantung dan pemasangan pacemaker.

Pada Pusat layanan Kanker, Primaya Hospital Group menyediakan layanan dan fasilitas yang komprehensif mulai dari deteksi kanker, operasi, kemoterapi hingga imunoterapi, dan dapat menangani semua jenis kanker baik pada pasien dewasa maupun anak.

Pusat Layanan Ibu dan Anak Primaya Hospital menghadirkan pelayanan holistik terkait pelayanan kesehatan reproduksi wanita mulai dari masa anak-anak hingga persiapan menjadi Ibu, pelayanan berbagai keluhan penyakit kandungan dan teknologi reproduksi berbantu seperti tindakan inseminasi dan bayi tabung.

Pusat Layanan Kesehatan Anak Primaya Hospital juga memiliki konsultan Anak Subspesialis seperti konsultan alergi, konsultan gizi anak, dan lainnya.

Pada Pusat Layanan Trauma, Primaya Hospital menyediakan layanan darurat untuk kecelakaan dan trauma didukung tim trauma center 24 jam yang terdiri dari tim bedah multidisipliner di seluruh cabang Primaya Hospital Group.

Layanan unggulan orthopedi diantaranya meliputi tindakan perbaikan lutut, arthroskopi/arthroplasty, operasi Total Knee/Hip Replacement, Operasi tulang belakang, baik secara pembedahan maupun minimal invasif dan dilengkapi dengan Sport Clinic dan Rehabilitasi Medis.

Sebagai rumah sakit yang berkomitmen untuk terus bertumbuh, Primaya Hospital Group terus mengembangkan beberapa layanan seperti Layanan Urologi, Mata, Saraf dan Otak.

“Sebagai rumah sakit berkomitmen untuk terus bertumbuh, kami berupaya untuk selalu mengembangkan layanan dan fasilitas kami, melalui Primaya Fair kami mengajak rekanan dan pasien kami untuk lebih mengenal lagi layanan yang kami sediakan. Tentunya, dengan kegiatan ini kami juga semakin mengenal rekan-rekan kami, sehingga kerjasama antara kedua belah pihak dapat semakin kuat dan berkembang untuk memajukan industri kesehatan di Indonesia.,” kata kata Leona A Karnali, CEO Primaya Hospital.

Selain 15 jaringan rumah sakit, Primaya Hospital Group juga menyediakan beberapa layanan kesehatan lainnya seperti jaringan laboratorium klinik utama Westerindo, layanan homecare dan medical assistance Kavacare, telemedicine LinkSehat, klinik fertilitas Smart Fertility Clinic dan sistem informasi rumah sakit Sismedika.

Primaya Hospital Group juga didukung lebih dari 900 dokter spesialis dan tenaga medis profesional lainnya yang berpengalaman di bidangnya.

“Kedepannya Primaya Hospital Group akan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus berkembang serta berupaya menjangkau masyarakat secara lebih luas,” punglas Leona. (Z-5)