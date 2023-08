Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN Diskusikan Pencegahan Pandemi di Masa Depan

PERTEMUAN menteri kesehatan (Menkes) ASEAN yang berlangsung di Jakarta mendiskusikan potensi investasi dan dukungan kawasan ASEAN pasca pandemi covid-19, khususnya mengenai mendorong pengawasan kolaboratif bagi negara-negara berkembang penyakit menular, agar lebih siap dan mencegah pandemi di masa depan.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan mencegah pandemi di masa depan bisa dengan meningkatkan akses terhadap tindakan penanggulangan. Menyiapkan pelayanan yang aman dan terukur, termasuk mengintegrasikan jalur klinis covid-19 dengan penyakit pernapasan lainnya, serta pengelolaan penyakit jangka panjang. Kemudian, mendorong perlindungan masyarakat dari penularan penyakit, infodemik dan ancaman lainnya.

"Pertemuan hari ini tidak hanya memungkinkan kita untuk belajar satu sama lain, namun juga mendiskusikan solusi dan cara untuk memperkuat sistem layanan kesehatan primer regional, sekaligus meningkatkan kapasitas kita dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi," kata Budi dalam konferensi pers The High Level Meeting on Building a Sustainable and Resilient Future in the ASEAN Region: From Emergency Response to Long-Term COVID-19 Disease Management di Jakarta, Jumat (25/8).

Persiapan infrastruktur tersebut untuk penanganan penyakit covid-19 jangka panjang, kita perlu mempersiapkan tidak hanya pengelolaan pendanaan yang tangkas.

"Dengan banyaknya kepentingan bersama yang dibahas, saya kini lebih yakin bahwa kawasan ini dapat mengambil langkah maju yang berani untuk mewujudkan ketahanan kesehatan di ASEAN, setelah berakhirnya pandemi," ujar dia.

Pertemuan juga mewujudkan ketahanan kesehatan di kawasan ASEAN setelah WHO mendeklarasikan berakhirnya pandemi covid-19.

Di kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Laos, Bounfeng Phoummalaysith mengatakan pertemuan hari ini yang telah kita pelajari dan kita dapat mempersiapkan diri dan pada pertemuan ASEAN berikutnya di Laos pada 2024.

"Pemimpin dan anggota ASEAN pertemuan ini untuk mendapatkan bagaimana ASEAN membantu agenda pembangunan prioritas kesehatan agar lebih maju ke depannya," ujar dia. (Z-8)