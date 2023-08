Promosikan Gaya Hidup Sehat, Kemenkes Gunakan Momen Car Free Day ASEAN 27 Agustus

PENINGKATAN kasus penyakit tidak menular (PTM) di Asia Tenggara, khususnya Indonesia membuat cemas. Karena itu, Kementerian Kesehatan dan Sekretariat ASEAN akan melakukan promosi kesehatan melalui ASEAN Car Free Day 2023 yang akan dilakukan pada 27 Agustus 2023 di sekitar Bundaran HI Jakarta Pusat.

Plt Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes, Nida Rohmawati menjelaskan latar belakang menyelenggarakan kegiatan ASEAN car free day yaitu untuk mempromosikan agar masyarakat hidup sehat melalui kegiatan aktivitas fisik.

"Terjadi pergeseran pola penyakit yang ada di masyarakat Indonesia dalam 10 tahun terakhir pada 2009-2019 dari penyakit menular menjadi penyakit yang tidak menular yang menyebabkan kematian," kata Nida dalam konferensi pers secara daring, Jumat (25/8).

Adapun penyakit yang dimaksud antara lain stroke, kardiovaskular, diabetes, hepar, paru, hipertensi dan kanker. Terdapat 4 penyakit dengan pembiayaannya sangat tinggi, dalam jangka waktu panjang, dan sering kali menyebabkan orang kehabisan harta yaitu penyakit jantung, kanker, stroke, dan ginjal.

"Perilaku dan lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan faktor genetik dan pelayanan kesehatan," ujar dia.

Berdasarkan Riskesdas 2018 terjadinya penyakit tidak menular sekitar 33,5% karena penduduk Indonesia kurang aktivitas fisik. Jadi masyarakat Indonesia ini tidak menyadari pentingnya aktivitas fisik, minum air putih, bahaya rokok dan juga kurang konsumsi buah dan sayur.

"Itu adalah semuanya terkait dengan perilaku. Kalau kita lihat dari perilaku masyarakat yang tidak mendukung kesehatannya itu sejalan dengan presentasi penyakit yang tidak menular. Kurang melakukan aktivitas fisik akibatnya juga peningkatan prevalensi obesitas dan berat badan lebih," katanya.

Rencana kegiatan ASEAN Car Free Day 2023 dimulai di Jalan Imam Bonjol di samping Hotel Mandarin di depan Bundaran HI. Kemudian dilakukan flag off funwalk pukul 06.20 WIB mulai dari titik di Jalan Imam Bonjol menuju Sarinah kemudian putar balik kembali ke Imam Bonjol melingkari Bundaran HI. (Z-4)