Kurangi Sampah Produk Kecantikan, Sociolla Gandeng Innisfree

MEMAHAMI pentingnya isu keberlanjutan yang menjaga lingkungan atau sustainability di industri kecantikan, Sociolla, omnichannel-retailer kecantikan, melanjutkan komitmennya untuk memperluas jangkauan dan mengajak lebih banyak brand untuk bergabung dalam inisiatif Waste Down Beauty Up. Kini, mulai Agustus 2023 hingga Oktober 2023 mendatang, Sociolla mengajak Innisfree, merek kecantikan asal Korea Selatan, untuk ikut menjadi mitra merek Waste Down Beauty Up.

"Kami harap dengan bergabungnya Innisfree selama tiga bulan ke depan dapat membantu mengedukasi lebih banyak konsumen Indonesia serta menjadi lebih mindful saat berbelanja dan mendorong kontribusi untuk terus mendaur ulang beauty empties-nya (wadah kosong produk perawatan kulit)," ujar Co-Founder & CMO Social Bella Chrisanti Indiana, dalam konferensi pers di Jakarta Barat belum lama ini.

"Dengan mitra yang tepat seperti PasteLab untuk menghadirkan upcycled gift, hal ini merupakan perwujudan bahwa dengan menerapkan kebiasaan daur ulang, kita semua dapat turut mengubah trash into treasure (sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat)!,” sambungnya.

Marketing Manager Innisfree Indonesia Jihan Rizkia mengatakan, sejalan dengan komitmen Sociolla yang juga peduli terhadap sustainability di industri kecantikan, mendorong Innisfree untuk turut bergabung dalam inisiatif Waste Down Beauty Up.

“Sustainability memang telah menjadi salah satu visi utama Innisfree sejak awal dan pilar-pilar Waste Down Beauty Up pun selama ini sudah kami lakukan di gerai kami sejak Innisfree berdiri. Sebagai eco-conscious beauty brand, kami berjanji untuk meminimalisasi dampak negatif bagi lingkungan," jelas Jihan Rizkia.

Jihan pun tak menutup mata berkaca dari industri kecantikan di Indonesia yang berkembang pesat belakangan ini, sampah kecantikan menjadi salah satu masalah yang tidak bisa dihindari dan harus dicari solusinya bersama-sama.

"Dengan bergabung bersama Sociolla dalam inisiatif Waste Down Beauty Up, kami lihat ini dapat menjadi salah satu solusinya untuk mengatasi sampah kecantikan dan kami bangga untuk ikut berpartisipasi," tuturnya.

Melalui kolaborasi ini, para pecinta kecantikan bisa mulai menjalankan prinsip sustainable beauty dan mendapatkan keuntungannya juga mulai dari 1 Agustus 2023 hingga 31 Oktober 2023. Untuk setiap empties Innisfree yang dikembalikan ke Recycle Station di gerai omnichannel Sociolla, konsumen akan mendapatkan 20 SOCO poin. Poin ini 2x lebih tinggi dari pengembalian empties merek lainnya.

Tidak hanya itu, para pecinta kecantikan juga bisa mendapatkan hadiah berupa upcycled coaster dari Paste Laboratory dengan pembelanjaan produk INNISFREE senilai Rp250.000 saat mengembalikan empties Innisfree.

Upaya Keberlanjutan

Melalui inisiatif Sociolla Waste Down Beauty Up, saat ini sudah terkumpul lebih dari 1.6 juta kemasan dengan berat lebih dari 66 ton dan melibatkan lebih dari 50 ribu peserta yang turut berpartisipasi dalam mengumpulkan beauty empties-nya di recycle station untuk didaur ulang sejak Maret 2022 hingga Juni 2023.

Selain itu, sejak Januari 2022, Sociolla diketahui sebagai perusahaan e-commerce besar pertama di Indonesia yang berkomitmen terhadap kebijakan zero plastic bubble wrap dan beralih ke kertas daur ulang seperti honeycomb dan kertas papillon untuk pengemasan barang. Sociolla juga mengubah kemasan pink dan brown box ke bahan dasar kertas daur ulang yang ramah lingkungan atau eco-friendly.

Pada Desember 2022, Sociolla mendapatkan penghargaan sebagai Most Responsible Brand 2022 (E-Commerce Category) oleh Award4Change untuk inisiatif serta komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah di Indonesia. (Z-10)