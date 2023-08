Dua Perusahaan Kolaborasi Kembangkan Wisata Olahraga di Mandalika dan Nusa Dua

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), perusahaan member InJourney Group yang mengembangkan dan mengelola kawasan pariwisata di Indonesia, Rabu (23/8), melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama PT Indonesian Paradise Property Tbk.

.PT Indonesian Paradise Property Tbk merupakan perusahaan pengembang yang telah sukses menciptakan lifestyle destinations di berbagai kota di Indonesia melalui properti ikonik antara lain di Bali, Batam, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar.

Penyediaan Fasilitas Lapangan Padel Tenis di Nusa Dua dan Mandalika

Penandatanganan MoU yang dilakukan untuk rencana penyediaan fasilitas Kompleks Lapangan Padel Tenis di dua lokasi yaitu di kawasan The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kerja sama ini merupakan langkah besar dalam mendukung pertumbuhan komunitas pemain padel, baik di Indonesia maupun internasional, serta memberikan dorongan positif terhadap pengembangan sektor pariwisata.

Dukung Komunitas Pemain Padel

Direktur Utama ITDC Ari Respati mengatakan,“Dalam upaya mendukung komunitas pemain padel yang sedang berkembang, kami berkomitmen untuk mengembangkan dua kompleks padel bertaraf internasional di The Nusa Dua dan The Mandalika."

"Dengan fasilitas modern dan berstandar internasional, kompleks lapangan padel ini diharapkan menjadi pusat kegiatan olahraga bagi semua kalangan, mulai dari pemula hingga para profesional.,” kata Ari dalam keterangan, Kamis (24/8).

Pengembangan kompleks lapangan padel di dua kawasan yang dikelola ITDC ini, memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas yang nyaman dan berkualitas bagi komunitas pemain tenis padel yang terus tumbuh di Indonesia sehingga dapat mendorong dan menghasilkan atlet-atlet padel berbakat.

Pengembangan ini merupakan bagian integral dari rencana ITDC untuk menjadikan The Nusa Dua dan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata yang menarik bagi seluruh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Dengan adanya fasilitas tenis padel bertaraf internasional, tentunya dapat menambah value kawasan The Nusa Dua dan The Mandalika sebagai kawasan kelas dunia.

Sejalan dengan keinginan untuk meningkatkan pariwisata di kedua lokasi tersebut, ITDC bekerja sama dengan PT Indonesian Paradise Properti Tbk, atau disebut juga Paradise Indonesia.



Sementara, Anthony Prabowo Susilo, Presiden Direktur dan CEO PT Indonesian Paradise Property Tbk, menyampaikan, “Paradise Indonesia terus mendukung perkembangan destinasi pariwisata di seluruh Nusantara, sejalan dengan program-program dan inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah."

"Kami memandang kerjasama ini sangat relevan dengan portofolio dan komitmen dari misi kami untuk mengembangkan destinasi gaya hidup ikonik yang membentuk interaksi sosial masyarakat dan memperkaya komunitas,” kata Anthony. (RO/S-4)