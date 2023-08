ARTOTEL Suites Mangkuluhur Jakarta Rayakan Kemerdekaan dengan Beragam Kelezatan Kuliner Indonesia dan Paket Menginap

DALAM upaya untuk terus menghadirkan serangkaian pengalaman kuliner & menginap yang tak terlupakan bagi para tamu, ARTOTEL Suites Mangkuluhur - Jakarta menghadirkan berbagai kuliner unggulan yang kaya rempah khas Indonesia dan Independence Celebration Room Package yang akan menambah semangat kemerdekaan yang tak terlupakan, seperti:

All You Can Eat Merdeka Buffet di Beranda Cafe seharga Rp288.000 net/orang, setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 12.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Nasi Goreng Merdeka Fest yang menawarkan berbagai pilihan hidangan nasi goreng ikonik dengan harga spesial hanya Rp98.000 net/porsi dengan segelas Ice Lychee Tea. Pilihan menu yang ditawarkan antara lain Nasi Goreng Kecombrang, Nasi Goreng Babat, Nasi Goreng Naga, Nasi Goreng Rawon dan Nasi Goreng Rendang.

Merdeka Surprise Rp78.000 net/gelas, dengan pilihan Merah Putih Punch atau Kopi Merdeka dengan popcorn secara cuma-cuma. Room Package Independence Celebration yang menawarkan harga spesial mulai dari Rp1.945.780 net/malam untuk tipe kamar Smart Artsy Studio, Rp1.745.780 net/malam untuk tipe kamar Artsy Studio, dan Rp1.445.780 net/malam untuk Classic Studio lengkap dengan sarapan pagi dan Merdeka lunch buffet untuk 2 orang. Promo kamar ini hanya berlaku setiap hari Senin sampai Jumat.

"Kami menghadirkan rangkaian penawaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman kuliner khas bumi pertiwi yang istimewa di tengah gemerlap perayaan kemerdekaan Indonesia dan paket menginap yang akan menambah semangat kemerdekaan" ujar Djulkarnain, General Manager ARTOTEL Suites Mangkuluhur – Jakarta.

Mari merayakan semangat kemerdekaan Indonesia sambil menikmati kreasi kuliner lezat dan minuman yang menyegarkan. Seluruh promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2023. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, silakan hubungi (021) 5268833 atau +62 813-8882-7803. (RO/S-3)