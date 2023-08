50 Teka Teki Sulit tapi Lucu Bikin Ngakak dan Menghibur 

TEKA-teki merupakan pertanyaan atau pernyataan yang dirancang untuk menguji pengetahuan, kreativitas, dan kemampuan logika seseorang dalam mencari jawaban atau solusi yang tepat.

Teka-teki sering kali memiliki berbagai bentuk, seperti teka-teki bahasa, teka-teki matematika, atau teka-teki visual.

Orang seringkali menikmati memecahkan teka-teki karena mengandung unsur tantangan dan kepuasan ketika berhasil menemukan jawaban yang benar.

Di bawah ini kami bagikan teka-teki sulit yang lucu dan buat ngakak untuk Anda.

1. Bis apa yang paling bahagia?

Jawaban: Bisa milikin dan nikahin kamu.

2. Kenapa zombi di film kalau menyerang bergerombol?

Jawaban: Kalau sendiri, namanya bukan zombi tapi zomblo.

3. Sayur apa yang bikin susah move on?

Jawaban: Bayam-bayam dirimu.

4. Apa bedanya kamu dengan cincin?

Jawaban: Kalau cincin adanya di jari, kalau kamu adanya di hati dan pikiran aku terus.

5. Kucing apa yang paling romantis?

Jawaban: Kucingta kamu selamanya.

6. Panda apa yang bikin kamu senang?

Jawaban: Pandangan kamu setiap hari.

7. Hewan apa yang sering nyariin bapaknya mulu?

Jawaban: Kambing, karena suka bee.. beee...bee.. (nyariin babe/bapaknya).

8. Ikan apa yang lucu?

Jawaban: Ikan Piranhahahaha.

9. Ban, ban apa yang bisa dimakan dan enak dimakan?

Jawaban: Bandeng alias ikan bandeng

10. Kucing, kucing apa yang kuno?

Jawaban: Kucinggalan zaman.

11. Kera apa yang sakit?

Jawaban: Keram.

12. Burung apa yang bisa nolak?

Jawaban: Burung Gak-gak.

13. Kuda apa yang bikin capek?

Jawaban: Kudaki gunung sambil jongkok tanpa makan.

14. Kepiting kalau di potong jadi apa?

Jawaban: Jadi "kepotong".

15. Cicak apa yang bikin mati gombal?

Jawaban: Cicak napas aku melihat kecantikanmu.

16. Ayam, ayam apa yang bikin kangen?

Jawaban: Ayam miss you so much.

17. Burung apa yang suka bikin merinding?

Jawaban: Burung camar mayat.

18. Hewan apa yang berputar sekitar 200 kali pada porosnya setelah mati?

Jawaban: Ayam panggang.

19. Apa yang selalu tidur dengan memakai sepatu?

Jawaban: Seekor kuda.

20. Ikan apa yang enggak boleh dimasukkin ke akuarium?

Jawaban: Ikan goreng.

21. Mengapa kambing dan sapi bau?

Jawaban: Karena keteknya punya empat.

22. Belut apa yang paling bahaya dan tidak baik>

Jawaban: Belutang banyak sama orang.

23. Siput apa yang kemana-mana bawa kera?

Jawaban: Siputa dari gua hantu.

24. Olahraga apa yang paling berat?

Jawaban: Catur. Karena kuda dan benteng diangkat-angkat.

25. Pohon apa yang paling banyak muncul di hari lebaran?

Jawaban: Pohon maaf lahir dan batin.

26. Lemari apa yang bisa masuk ke kantong?

Jawaban: Lema ribuan

27. Ada berapa huruf dalam abjad?

Jawaban: Ada 5 (lima), yaitu a-b-j-a-d

28. Selalu diam di pojokan, tetapi bisa keliling dunia. Apakah itu?

Jawaban: Perangko

29. Yang jual nggak doyan, yang beli nggak doyan, yang doyan malah tidak beli. Apakah itu?

Jawaban: rumput (makanan sapi)

30. Apa perbedaan matahari dengan bulan?

Jawaban: Matahari ada diskon, di bulan tidak ada.

31. Kita mandi biar?

Jawaban: biar biur

32. Burung apa yang bisa berdiri, bisa berbaring, tetapi tidak bisa duduk dan terbang?

Jawaban: penguin.

33. Apabila ditarik, yang di atas akan merasa gembira sementara yang di bawah akan sedih merana. Apakah itu?

Jawaban: Umpan pancing yang mendapatkan ikan.

34. Seekor kerbau menghadap utara, kemudian berputar ke kanan 180 derajat, kemudian 270 derajat ke kiri. Ke arah mana lembu itu menghadap sekarang?

Jawaban: ke bawah. Karena kerbau itu masih tetap memakan rumput di bawahnya.

35. Apa yang tidak ada di tanah, tapi ada di langit?

Jawaban: Awan

36. Buah apa yang di atasnya terdapat mahkota?

Jawaban: Nanas

37. Para laki-laki sering berkawan dekat dengannya terutama ketika hendak beribadah ke masjid. Apakah itu?

Jawaban: Kopiah atau peci

38. Apa yang ditusuk tetapi bukan sate dan dijaring menggunakan jaring-jaring tetapi bukan ikan

Jawaban: tusuk konde

39. Apa huruf kelima dalam abjad?

Jawaban: Huruf “d”

40. Mana yang lebih berat, kapas 100 kg atau besi 100 kg?

Jawaban: Sama beratnya, karena sama-sama 100 kg

41. Ikan apa yang bisa terbang?

Jawaban: Lele-lawar

42. Aku hanya bisa berjalan jika badanku penuh. Jika tidak penuh, aku tidak bisa digunakan. Apakah aku?

Jawaban: congklak

43. Ada gajah memanjat bangunan gedung, kira-kira apa yang pecah?

Jawaban: Pecah rekor

44. Bila keluar, kita akan kalang kabut. Namun bila terkena kita, justru hati kita akan merana. Apakah itu?

Jawaban: Lebah

45. Bila diikat, dia akan berjalan. Bila ikatannya dibuka, maka dia akan berhenti. Siapakah itu?

Jawaban: Sepatu

46. Sabun apa yang bau?

Jawaban: Sabuntar-sabuntar kamu kentut.

47. Sayur apa yang ada pangkatnya?

Jawaban: Sayur mayor.

50. Mengapa zombie kalau nyerang selalu bareng-bareng?

Jawaban: Karena kalau sendirian namanya zomblo

