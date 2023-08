Kemeriahan Avrist Assurance Rayakan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia

MERAYAKAN Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Avrist Assurance mengadakan serangkaian kegiatan yang digelar di Harry Diah Hall, Kantor Pusat Avrist Assurance selama dua hari pada 15 – 16 Agustus 2023.

Bertema 'Nusantara', seluruh karyawan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Simon Imanto selaku Presiden Direktur Avrist Assurance, Jos Chandra Direktur Bisnis Avrist Assurance, serta Ian Ferdinan Natapradja Direktur Finance Avrist Assurance, tutut hadir dan memeriahkan acara dengan menjadi juri

Acara ini dibuka Gustia Anasril selaku VP Human Resources Avrist Assurance. Dalam sambutannya, Gustia mengatakan,“Acara ini bertujuan untuk memeriahkan peringatan HUT ke-78 RI sekaligus meningkatkan semangat kerja dan membangun rasa kebersamaan dan kekompakan antara karyawan.”

Setelah itu, berbagai lomba digelar dengan sangat meriah. Mulai dari lomba menghias tumpeng, lomba bola dalam kardus, estafet baju, estafet gelas dan tak ketinggalan the best costume pun ikut diperlombakan.

Para Peserta Ikuti Kegiatan dengan Antusias

Seluruh peserta terlihat sangat antusias. Hal ini terlihat dari para peserta yang begitu kompetitif berpacu memenangkan perlombaan.

Saat penjurian selesai, ada satu pesan yang sama disampaikan para BOD Avrist Assurance,“Melalui kegiatan ini terbukti bahwa kita bisa saling bersinergi dan kompak satu sama lain."

"Ini terlihat dari kreativitas dan sportivitas Avristian semua dalam mengikuti seluruh perlombaan. Semoga kebersamaan dan kekompakan ini dapat diaplikasikan oleh Avristian kedalam pekerjaan untuk membawa Avrist lebih maju lagi kedepannya,” kata BOD Avrist Assurance.

Pada hari kedua, sebagai puncak acara, digelar Avrist Talk bertema “Bincang Seru” dimana acara ini dipandu Tiyas Lutfitasari sebagai MC dan dibuka Lika Shalia selaku VP Corporate & Marketing Communications Avrist.

“Acara Avrist Talk ini, merupakan bagian dari kegiatan employee engagement sekaligus sebagai momen untuk merayakan hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 78 Tahun," kata Lika.

"Kami berharap seluruh karyawan Avrist dapat memaknai momentum proklamasi Kemerdekaan untuk terus selalu bersemangat, memiliki daya juang, serta semangat dan tidak pernah berhenti untuk mengembangkan potensi diri. Semoga insight dari para narasumber dapat terus memotivasi Avristian untuk terus berkarya lebih baik lagi,” papar Lika.

Adapun dua narasumber inspiratif yang sudah hadir adalah Fahmi Faisal seorang founder Hijack Sandal yang brandnya sudah terkenal di kalangan anak muda.

Fahmi menceritakan awal perjuangan kariernya memiliki store yang sangat sederhana di Bali hingga berhasil membuka gerai store lokal brand pertama di Shibuya Jepang serta negara lain seperti London, dan lainnya.

Tak ketinggalan, Fico Fachriza, seorang komika sekaligus aktor yang berhasil meraih juara dua nasional dalam ajang kompetisi stand up comedy dan berhasil membintangi beberapa film terkenal.

Selama acara berlangsung, panitia membagikan 78 e-Voucher belanja kepada semua peserta yang hadir secara offline maupun online melalui instagram live serta dua voucher dari Hijack Sandal sebagai grandprize.

Tak ketinggalan beragam hadiah digelar mulai dari pemenang lomba tumpeng, best costume, lomba 17-an per RT serta “The Most Innovative Employees” kepada dua orang karyawan dari Divisi Actuary and Product Development.

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi ide dalam mendesain sebuah tools untuk mengoptimalkan product mix dan menghasilkan profitabilitas perusahaan yang lebih maksimal.

Penghargaan diberikan langsung oleh Simon Imanto yang didampingi Ian Ferdinan Natapradja serta Jos Chandra.

Acara kemudian ditutup foto bersama yang sebelumnya ada pesan khusus yang disampaikan oleh Simon Imanto. Ia berpesan, untuk mencapai kesuksesan, tentu banyak rintangan yang akan kita hadapi.

"Untuk itu, kita harus mempunyai semangat pantang menyerah. Ketika jatuh, kita harus bangkit dan bangkit lagi untuk berjuang mengejar kesuksesan yang lebih besar kedepannya” tutup Simon.

Selamat Hari Kemerdekaan dan Dirgahayu Republik Indonesia ke 78 tahun! (RO/S-4)