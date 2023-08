PLTS di Dua Pabrik PT Uni-Charm Indonesia Tbk Resmi Beroperasi

PT Uni-Charm Indonesia Tbk (UCI) melakukan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di East Java Factory dan anak perusahaan PT Unicharm Non-Woven Indonesia yang berada di Ngoro Industrial Park, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dengan total daya sebesar 5,99MWp. Keduanya telah resmi beroperasi secara penuh mulai Juli 2023. Dengan mengalihkan energi di 2 pabrik menjadi energi terbarukan, diharapkan dapat berkontribusi mengurangi emisi CO2 sebesar lebih dari 7.000 ton per tahun.



Seiring dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca yang disebabkan dari aktivitas industri, transportasi, maupun penggunaan energi, mengakibatkan pemanasan global dan peningkatan suhu. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, jumlah emisi gas rumah kaca Indonesia per tahun 2022 mencapai lebih dari 260 juta ton.

Angka ini diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 300 juta ton pada 6-7 tahun mendatang. Karena meningkatnya jumlah penggunaan bahan bakar, gas, dan batu bara. Perubahan iklim dan pemanasan global adalah masalah yang berimbas ke kehidupan setiap orang sehari-hari. Sehingga harus ditangani secara serius.

Karena itu, melanjutkan upaya yang sudah dilakukan di Karawang Factory 1 di Jawa Barat pada 2022, kali ini UCI memasang pembangkit listrik tenaga surya masing-masing sebesar 4,65MWp dan 1,34MWp di East Java Factory dan anak perusahaan PT Unicharm Nonwoven Indonesia yang terletak di Ngoro Industrial Park di Kabupaten Mojokerto. Keduanya telah beroperasi secara penuh pada Juli 2023.

''Kami memiliki slogan perusahaan 'Ethical Living for SDGs' dengan tujuan berkontribusi pada perwujudan masyarakat simbiosis, dan menjadikan perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai purpose (tujuan),'' kata Presiden Direktur Takumi Terakawa.

Sementara mengenai perubahan iklim, tambah Takumi, pihaknya menganggap upaya penurunan dampak masalah ini sebagai salah satu tema utama. ''Hingga saat ini, kami telah secara proaktif mempromosikan upaya pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya demi menciptakan 'energi terbarukan' yang berdampak rendah terhadap bumi danlingkungan. Dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya di 3 pabrik di tahun 2023 ini, kami berencana untuk beralih ke energi terbarukan sebesar 15.000MWh (14.000 tCO2e) per tahun,'' tambah Takumi. ''Untuk selanjutnya pun, kami akan terus melanjutkan upaya yang sejalan dengan 3 tema utama ESG yaitu pembaruan nenergi, penghematan energi, dan pengurangan sampah untuk mendukung target pemerintah merealisasikan carbon neutral pada 2060 (net-zero emission in 2060 or sooner).''

Dari 17 target SDGs yang dicanangkan, melalui kegiatan ini, UCI berupaya untuk berkontribusi pada target No.13 'Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya'. Dan juga dengan salah satu elemen slogan perusahaan 'Ethical Living for SDGs' yaitu 'Matahari sebagai sumber alami', untuk ke depannya pun kami akan terus berusaha untuk memecahkan masalah konservasi lingkungan dan sosial, serta berkontribusi pada perwujudan SDGs.(RO/S-1)