100 Pantun Gombal Agar Pacar Salting

PANTUN gombal merupakan jenis pantun yang mengandung tema cinta. Pantun ini disusun individu yang memiliki pemahaman tentang cinta, atau bahkan dapat diciptakan oleh seseorang yang sedang terpesona oleh perasaan cinta.

Pantun gombal mungkin menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan perasaan pada seseorang yang kita sukai.

Secara umum, pantun terdiri dari empat baris dengan setiap baris memiliki jumlah suku kata antara 8 hingga 12.

Pantun memiliki pola sajak yang khas, yaitu a-b-a-b dan a-a-a-a. Namun, juga dimungkinkan untuk membuat pantun lebih ringkas, seperti pantun satu bait yang hanya terdiri dari dua baris.

Agar pasangan atau orang yang disukai tidak merasa jenuh, disarankan untuk menghindari penggunaan kata-kata yang terlalu mendayu atau sedih.

Sebagai alternatif, kata-kata yang lucu tetapi tetap mengandung elemen merasa baper (bawa perasaan) bisa digunakan.

Pantun yang simpel akan lebih mudah dipahami dan dirasakan. Kamu bisa mendapatkan inspirasi dari hal-hal sederhana di sekitar, seperti buah, sayur, atau objek lainnya.

1. Ibu berduet dengan Bang Roma

Cintaku awet dan tahan lama.

2. Batu kapur tidak berbau

Cuma senyummu yang aku mau.

3. Bawa sepeda menonton wayang

Di dalam dada tersimpan sayang.

4. Pohon sagu, pohon meranti

Cinta padamu takkan terganti.

5. Bermain bola harus dioper

Kasih sayangmu buatku baper.

6. Ada bakmi di atas koper

Love me forever!

7. Daging empuk dicampur udang

Senyum manismu buatku berdendang.

8. Bawa kertas dua rim

You are my dream.

9. Ikan hiu makan kubis

I love you nggak habis-habis.

10. Buah duku ada di taman

Cinta suciku sepanjang zaman.

11. Main gitar tak ada senar

Matamu indah berbinar-binar.

12. Satu tambah satu sama dengan dua

Aku sama kamu cinta sampai tua.

13. Odong odong bertalu talu

Kapang dong kita ke penghulu?

14. Adik Ayu petik selasih

I love you kasih…

15. Angin berlalu berhembus pelan

Kasih sayangmu seteduh rembulan.

16. Pergi ke hutan membawa buku

Kamu memang cinta suciku.

17. Ikan hiu, ikan pacet

I miss you my sweety heart.

18. Ada gula ada semut

Hatimu lembut, senyummu imut.

19. Naik rakit, membeli jamu

Lagi sakit, obatnya cuma kamu.

20. Dataran rendah ada gumpalan

Kamu indah ibarat rembulan.

21. Bunga edelweiss, bunga lavender

I love you always and forever.

22. Ada sampan membawa tinta

Dia tampan sungguh ku cinta.

23. Rumah Prancis berjendela kaca

Salam manis buat yang baca.

24. Kue direbus di desa Mandar

Rasa sayangku takkan pudar.

25. Ada gendang beraneka jenis

Makin dipandang semakin manis.

26. Ada gula ada semut

Kamu lucu seperti marmut.

27. Selembar batik terlihat lebar

Dinda cantik gimana kabar?

28. Buah mangga buah kweni

Mohon terima cintaku ini.

29. Nenek renta membawa toga

Ku jatuh cinta tanpa diduga.

30. Daun randu terbelit benalu

Jauh merindu, ketemu malu.

31. Kayu muda untuk diukir

Hatiku setia sampai akhir.

32. Pergi kemah ke hutan alam

Cintaku mekar diam-diam.

33. Ikan hiu pake Pepsodent

I love you till the end.

34. Beli baju dibawa pergi

Cintaku satu tak terbagi – bagi.

35. Hari rabo memancing ikan

Hanya engkau yang kuinginkan.

36. Senja semu di arah barat

Kucinta kamu tanpa syarat.

37. Depan bandara banyak bangku

Tak kan pudar kasih sayangku.

38. Bertemu tentara haruslah hormat

Cintaku ada sampai kiamat.

39. Minum jamu dicampur soda

Paras ayumu sangat menggoda.

40. Beli bangku buat Sang Ratu

Kasih sayangku hanyalah satu.

41. Pak petani duduk berendam

Cinta ini tak bisa padam.

42. Minum jamu di pinggir kali

Deket kamu nyaman sekali.

43. Obat kuat sungguh berkhasiat

Cintaku hebat dan paling dahsyat.

44. Tengah malam belajar perkalian

Cintaku indah seperti berlian.

45. Malam-malam mengecat pernis

Hitam-hitam senyumnya manis.

46. Ada bintang indah menawan

Ku jaga cinta dengan kesetiaan.

47. Film fiksi isinya halu

Cintaku masih seperti yang dulu.

48. Abang Romi, Abang Cuplis

Marry me, please!

49. Ikan hiu naik ayunan

I love you tujuh turunan.

50. Kabel listrik taruh di sana

Kamu menarik penuh pesona.

51. Makan abon dari daging sapi

I was born to make you happy.

52. Ada gula ada semut

Kamu mempesona berwajah imut.

53. Gemerlap lampu bergoyang-goyang

Wajah indahmu terbayang-bayang.

54. Tujuh orang naik pelana

Kamu indah penuh pesona.

55. Pergi ke hutan ketemu ranjau

Kasih sayang tumbuh menghijau.

56. Ada gula ada semut

Punya pacar pingin diemut.

57. Anak lintah datang bersua

Peluk cium kita berdua.

58. Kakak tidur menunggu mama

Kapan cintaku kau terima?

59. Mbak jamu baca berita

Cuma kamu yang aku cinta.

60. Datang tamu badan meriang

Bayang wajahmu selalu terngiang.

61. Jeruk purut dicampur roti

Jangan takut aku dekati.

62. Main futsal tambah talenta

Jangan kesal bila ku cinta.

63. Serbuk diseduh dibuat jamu

Otakku penuh akan bayangmu.

64. Masuk kelambu hatinya sendu

Denger suaramu ku makin rindu.

65. Matanya belo seorang komedian

Gue sama elo maunya jadian.

66. Dulu delman, sekarang dokar

Dulu teman, sekarang pacar.

67. Ikan tongkol untuk juragan

Kamu miss call, aku deg-degan.

68. Pasang papan depan asrama

Sudah tampan, paham agama.

69. Baju batik robek ujungnya

Aku cantik, kamu yang punya.

70. Rumah perdu berjendela kaca

Salam rindu buat yang baca.

71. Baca gurindam, Raja Selatan

Cinta dipendam, sakit di badan.

72. Rakit hulu dari kelapa

Sakit rindu obatnya apa?

73. Asinan duku, jual di kota

Mungkin aku sedang jatuh cinta.

74. Buah kelapa dalam kereta

Pertama jumpa langsung cinta.

75. Di atas tiang ada layang-layang

Kamu sayang, hatiku melayang.

76. Timang-timang daunnya lebat

Kamu memang yang paling hebat.

77. Hari Jumat pergi ke arisan

Hati berdebar bila berpapasan.

78. Dua papan ada di kolong

Wajahnya tampan, suka menolong.

79. Minum sekoteng sama si raja

Orangnya ganteng rajin bekerja.

80. Masak di kamar tak mateng-mateng

Pingin dilamar sama si ganteng.

81. Gambar rumah, jadinya mozaik

Paham agama, orangnya baik.

82. Naik onta melihat rusa

Ku jatuh cinta berjuta rasa.

83. Makan mentimun sama madu

Aku melamun karena rindu.

84. Minum jamu di pinggir empang

Deket kamu wah ku terpampang.

85. Badan kaku rasanya ngilu

Ciumlah aku, kalau kau mau.

86. Bahan diramu di atas angin

Deket dirimu bikin panas dingin.

87. Kakak membawa salak pondoh

Akankah kita bisa berjodoh?

88. Ikan hiu matanya rabun

I love you sampe ke ubun-ubun.

89. Minum soda rasa sprit

You are my spirit.

90. Di dekat pantai bermain pasir

Sudah lama diriku naksir.

91. Jangan masuk ke tengah gua

Cintaku utuh tiada mendua.

92. Surya muncul menyambut petani

Hanya untukmu cintaku ini.

93. Daging ayam dibuat gulai

Hanya dirimu paling bernilai.

94. Ada gula ada semut

Mataku suka, hatiku kepincut.

95. Banyak orang meminum jamu

Aku takut kehilangan kamu.

96. Coba hitung bila selisih

Siramilah aku dengan kasih.

97. Bapak masinis bermain tenis

Senyummu manis sungguh harmonis.

98. Indah gunung, indah desanya

Ku suka kamu apa adanya.

99. Makan duku di atas selasih

Cinta suciku takkan tersisih.

100. Tumbuh indah daun selasih

Marilah kita memadu kasih. (Z-1)