Peduli Lingkungan, Jenama Fesyen Lokal ini Tanam Pohon dari Tiap Penjualan Produk

KOMITMEN peduli lingkungan ditunjukkan jenama fesyen lokal, Paisley With Love dengan menghadirkan program menanam pohon dari tiap penjualan produk. Hal itu menjadi tindak lanjut dari penerapan zero waste dalam lini produksi Paisley With Love.

Meilina dan Audrey Vivian Paisley, pasangan ibu dan anak pendiri Paisley With Love, percaya setiap tindakan, sekecil apapun, dapat memberikan dampak positif. Ide menanam pohon dari setiap penjualan produk bukanlah sekadar kampanye, melainkan aksi nyata untuk menjaga alam.

"Sebagai fashion brand yang masih baru, kita merasa dampak kita masih terlalu kecil, namun kita tetap semangat agar setiap langkah kecil kita itu berarti." kata Audrey, Co-Founder yang juga Creative Director Paisley With Love.

Baca juga : Emil Salim Institute Laksanakan Tanam Pohon Mangrove di Pantura Jakarta

Audrey menjelaskan, Paisley With Love menggunakan teknik desain fesyen draping untuk memaksimalkan pemanfaatan bahan kain. Hal ini mencegah terbuangnya sisa kain yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, brand ini menekankan siluet femme fatale dalam desainnya, menciptakan pakaian yang menonjolkan bentuk tubuh wanita.

Tidak hanya memberi perhatian pada lingkungan, Paisley With Love juga menjalin kemitraan dengan organisasi nirlaba internasional untuk menanam pohon di berbagai wilayah dari setiap produk yang terjual.

Baca juga : Rayakan HUT Ke-78 RI, Mercure Bali Sanur Resort Lepas Tukik di Pantai Sanur

"Brand ini tak hanya berfokus pada tren fashion, tetapi juga berusaha menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Inisiatif menanam pohon dari tiap penjualan produk membuktikan bahwa fesyen dapat menjadi alat untuk perubahan yang lebih baik," pungkas Audrey. (Z-5)