SMK TI Muhamadiyah Cikampek Suguhkan Pertunjukan Orkestra di Kemendikbudristek

SIAPA bilang siswa-siswa SMK teknik hanya tahu soal masalah teknik ataupun permesinan. Hal itulah yang dibuktikan para siswa SMK TI Muhammadiyah Cikampek saat perayaan HUT ke-78 RI di lingkungan Kemendikbud Ristek, Kamis (18/8).

Berkolaborasi dengan Novia Bachmid dan Novia Situmeang, jebolan Indonesian Idol yang juga merupakan lulusan SMK, para siswa yang tergabung dalam MUTU Orkestra SMK TI Muhammadiyah Cikampek tampil memukau. MUTU Orkestra yang beranggotakan 54 siswa SMK TI Muhammadiyah Cikampek, mampu menyuguhkan penampilan orkestra yang menarik dihadapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.

Akbar Mubarok guru pembimbing ekstrakurikuler MUTU Orkestra menyampaikan siswa yang tergabung ini di ekstrakurikuler ini berasal dari berbagai jurusan seperti Teknik Mesin, Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Multimedia. Mereka juga berlajar musim dari nol.

"Di sekolah kami tak ada jurusan musik. Namun, saya percaya bakat terpendam anak-anak di bidang musik bisa terasah melalui ekstrakurikuler ini," ungkap Akbar.

Akbar mengatakan dirinya memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terus mengembangkan life skills-nya, salah satunya adalah melalui musik. Tanpa mengesampingkan akademik, jelasnya, SMK TI Muhammadiyah Cikampek mengajak anak-anak berekspresi dengan musik sejak 2018.

"Life skills di bidang musik sangat berguna ketika masih sekolah maupun nanti setelah lulus. Di zaman sekarang, seseorang harus memiliki keterampilan yang lebih. Karena itu orkestra ini adalah cita-cita saya dan kepala SMK TI Muhammadiyah untuk menghadirkan generasi yang unggul dan kompeten,” ungkap Akbar.

Kepala SMK TI Muhammadiyah, Dede Setiabudi, menambahkan ekstrakulikuler ini pun menjadi salah satu bentuk implementasi Kurikulum Merdeka. "Kami ingin mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi, tidak hanya di dalam ruang kelas, tapi juga di luar ruang kelas melalui ekstrakurikuler," tegas Dede.

Di sisi lain, Novia Bachmid mengaku juga takjub atas kegigihan SMK TI Muhammadiyah Cikampek untuk menampilkan penampilan terbaik di acara peringatan hari kemerdekaan. Dikatakan, SMK TI Muhammadiyah Cikampek sangat out of the box karena tidak memiliki jurusan musik tapi bisa menyadikan sebuah orkestra yang apik.

Novia Situmeang pun terpukau dengan penampilan SMK TI Muhammadiyah Cikampek. “Keren ya anak-anak SMK bukan jurusan musik tapi bisa memainkan alat musik, seperti cello, violin, angklung, dan lain-lain,” ucap Novia Situmeang. (RO/R-2)