Hotel Salak The Heritage dan 3 Chef Andalan Pemenang Lomba Cipta Menu Kementan

MEMPERINGATI hari kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian (Kementan) RI menggelar acara Lomba Cipta Menu Berbahan Dasar Tepung Non Gandum yang digelar di halaman Kantor Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta, Senin (14/8).

Lomba tersebut terdiri dari beberapa kategori, diantaranya kategori HOREKA (Hotel, Restoran dan Kafe) yang diikuti oleh Hotel Salak The Heritage dengan mengusung olahan klepon yang diberi nama Ube Pun Fantastic Klepon.

“Kami mengirimkan tiga koki andalan dari bidang Pastry Kitchen yaitu Chef Doni, Chef Erick dan Chef Sanudin untuk bertanding berkreasi menu berbahan dasar tepung non gandum dan merupakan kebanggan bagi seluruh karyawan serta manajemen karena Hotel Salak The Heritage mendapatkan juara 2 kategori Horeka,” ujar General Manager Hotel Salak The Heritage Fakhrul Roji.

Kategori ini dinilai tidak hanya dari segi rasa dan penyajiannya tetapi yang penting adalah nilai gizi.yang sesuai dengan tujuan kementan guna menguatkan pangan lokal.

Kemenangan Chef-Chef Hotel Salak The Heritage semakin meyakinkan bahwa Hotel Salak The Heritage memang terkenal dengan olahan makanan lezat diantaranya adalah Sop Buntut Heritage yang selalu menjadi favorit tamu.

