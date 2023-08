Banjir Diskon! Cek Promo HUT RI 17 Agustus di Sini

MOMEN Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus selalu ditunggu. Bukan cuma karena banyaknya berbagai lomba, tapi juga promo 17 Agustus.

Berikut ini sejumlah promo HUT RI ke-78 yang disediakan oleh sejumlah perusahaan makanan dan minuman.

1. Promo Kombo Special Kemerdekaan KFC

Dengan bayar Rp78.000 aja, kamu sudah bisa mendapatkan 2 Pcs ayam KFC (1 potongan besar dan 1 potongan kecil), 2 Nasi, 2 Cream Soup, 2 Sundae, 1 Fanta Medium, dan 1 Sprite Medium.

Sumber : Instagram

Baca juga : Rayakan HUT Kemerdekaan 17 Agustus di 3 Destinasi Wisata Ini

Syarat dan Ketentuan Kombo Special Kemerdekaan KFC:

- Promo berlaku mulai tanggal 11-20 Agustus 2023

- Bisa memilih ayam Crispy atau O.R.

- Ayam terdiri dari 1 potongan besar dan 1 potongan kecil

- Harga yang tertera sudah termasuk pajak.

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru.

- Tidak berlaku untuk pemesanan melalui aplikasi marketplace

- Tidak berlaku untuk pemesanan di bandara

Baca juga : Promo Satset KAI Merdeka dari Macet

2. Agustusan Seru di Mc Donalds

Perayaan Hari Kemedekaan Indonesia jadi lebih seru lewat Drive Thru McDonald's yang menyediakan diskon khusus. Berlaku hanya pada 17-20 Agustus, mulai jam 1 siang sampai 6 sore.

Lewat Drive Thru McD, kamu dapat pesan Paket Merdeka hanya Rp 78 Ribuan aja.Gratis Double Choco Pie kalau kamu bisa sebutkan kata kunci: #IniRasaKita.

Sumber : Instagram

3. Pesta Merdeka Burger King

Promo super mega bintang yang diberikan oleh Burger King ini sayang banget kalau sampai dilewatkan. Sebab, ada delapan menu favorit Burger King yang harganya cuma Rp17.845 per menu.

Tinggal pilih mau ayam + nasi, burger, kentang, atau yang manis - manis. Harganya cuma Rp17.845 per menu.

Sumber : Instagram

Syarat & Ketentuan:

- Berlaku 1 - 20 Agustus 2023

- Tunjukkan postingan promo di Instagram @burgerking.id ke kasir saat pembelian

- Harga belum termasuk PPn

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

- Berlaku di seluruh outlet Burger King Indonesia, kecuali T3 Airport, Rest Area, dan Bali Tourist

- Berlaku untuk Dine-In, Take Away, Drive Thru, dan BK App

4. Promo Merdeka HokBen

Rayakan Hari Kemerdekaan bareng #HokBenAja. Tawaran ini memang sayang untuk dilewatkan karena kamu bisa mendapatkan 2 Simple Set Teriyaki + 2 Cold Ocha hanya seharga Rp78 ribu nett atau satu Porsi Chicken Katsu Alacarte dengan harga cuma Rp17 ribu nett. Khusus untuk layanan dine in.

Sumber : Instagram

5. Awesome Merdeka Deals A&W

Momen perayaan kemerdekaan semakin seru dan tetap hemat bersama A&W. Kok bisa? Ya, bisa lah!

Nah, ajaklah keluarga dan teman-temanmu untuk menikmati menu A&W dengan promo Merdeka Deals yang menarik.

Kamu bisa mendapatkan 2 aroma chicken, 1 nasi, 1 minuman RB A&W dan 1 sundae mulai dari Rp60 ribu, lebih murah dari harga normal sebesar Rp76.500.

Dapatkan juga 5 aroma chicken, 1 kentang goreng, dan 2 sundaeseharga Rp119.500 atau lebih murah dari harga normal Rp155 ribu.

Sumber : Instagram



S&K sebagai berikut:

- Berlaku dari tanggal 14-20 Agustus 2023.

- Tunjukkan gambar menu saat pemesanan di kasir.

- Berlaku untuk seluruh cabang, kecuali store Bandara.

- Berlaku untuk Golden Aroma dan Spicy Aroma.

- Potongan ayam tidak dapat dipilih.

- Harga sebelum pajak.

- Terdapat beberapa store memiliki harga yang berbeda.

- Berlaku selama stock tersedia.

- Take away akan dikenakan biaya tambahan

Demikian 5 promo HUT RI ke-78 tahun yang bisa Anda nikmati. Semoga informasi ini bermanfaat. (Z-4)