Coursera Hadirkan Kursus Internasional dalam bahasa Indonesia dan Fitur AI

PLATFORM pembelajaran online terkemuka, Coursera, Inc, mengumumkan beberapa inisiatif baru untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas tinggi di Indonesia.

Coursea siap melayani kebutuhan para pembelajar dan institusi pendidikan di Indonesia dengan lebih baik. Upaya yang dilakukan Coursera termasuk meluncurkan katalog besar konten pembelajaran dalam bahasa Indonesia.

Coursera juga meluncurkan fitur-fitur berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk membuat pembelajaran online menjadi lebih personal dan interaktif.

Kini, kursus-kursus unggulan seperti The Science of Well-Being dari Yale University, AI for Everyone dari DeepLearning.AI, Programming for Everybody dari University of Michigan, dan What is Data Science? dari IBM, yang sampai saat ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris, akan dapat diakses oleh siapa saja dalam bahasa Indonesia.

Miliki Pelanggan dari Perusahaan dan Universitas di Indonesia

Coursera juga mengumumkan pelanggan baru dari kalangan perusahaan dan universitas, seiring dengan semakin banyaknya institusi di Indonesia yang menerapkan pembelajaran online untuk membekali karyawan dan siswa mereka dengan keterampilan digital.

Dengan lebih dari 1,4 juta pembelajar dan 2,2 juta pendaftaran di platform ini, menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar kelima untuk Coursera di Asia Pasifik dan terbesar kedua di Asia Tenggara.

"Ambisi Indonesia untuk memainkan peran penting di panggung global bergantung pada kemampuannya dalam mengembangkan tenaga kerja yang terampil," kata CEO Coursera, Jeff Maggioncalda, dalam keterangan, Rabu (16/8)..

"Misi kami adalah untuk menciptakan akses yang setara terhadap pembelajaran kelas dunia, dan hari ini menandai sebuah momen penting karena kami menggunakan kekuatan AI untuk menjembatani kesenjangan bahasa dan pembelajaran bagi jutaan orang di seluruh negeri," jelasnya.

"Dengan lebih dari 2.000 kursus yang diterjemahkan oleh AI yang kini tersedia dalam Bahasa Indonesia, para pembelajar di Indonesia memiliki kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengakses para pengajar terbaik di dunia untuk mengembangkan keterampilan dalam menyongsong masa depan digital," jelasnya.

Lebih dari 2.000 kursus kini tersedia dalam bahasa Indonesia, termasuk beberapa kursus paling populer di Indonesia, seperti Supervised Machine Learning: Regression and Classification dari DeepLearning.AI dan Stanford, Financial Markets dari Yale, dan Learning How to Learn dari Deep Teaching SolutionsKini.

Para pembelajar dapat mengakses bacaan kursus, subtitle video perkuliahan, kuis, penilaian, instruksi peer review, dan petunjuk diskusi-semuanya dalam bahasa Indonesia.

Konten yang diterjemahkan ini akan dapat lebih dahulu diakses oleh pelanggan Coursera untuk bisnis dan pemerintah sebelum kemudian diperkenalkan kepada semua pembelajar sebelum akhir tahun.

Coursera juga memiliki sejumlah fitur berbasis AI genaratif seperti Coursera Coach (beta), Coursera ChatGPT Plugin, dan AI-Assisted Course Building.

Perusahaan dan kampus juga dapat menggunakan fitur ini untuk penulisan pribadi, menggunakan pakar internal mereka untuk membuat kursus khusus dan memadukannya dengan konten yang direkomendasikan dari mitra yang berpartisipasi di Coursera. Saat ini fitur ini sedang diujicobakan dengan beberapa pelanggan terpilih.

Coursera juga memiliki kemitraan baru dan perluasan kemitraan dengan empat pelanggan Coursera for Business, termasuk Pelindo, PT PLN (Persero), Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, Bank Mandiri, meningkatkan total jumlah pelanggan perusahaan di Indonesia menjadi 29.

Terdapat 3 pelanggan baru Coursera for Campus, termasuk Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Indonesia, dan Indonesia Cyber Education (ICE) Institute sehingga total menjadi 35 institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan pembelajaran online, Coursera bertujuan untuk menjembatani kesenjangan keterampilan digital di Indonesia.

"Teknologi yang sedang berkembang seperti AI generatif mengubah cara kita belajar, mengajar, dan bekerja," ujar Raghav Gupta, Managing Director, Asia Pasifik, Coursera.

"Dengan lonjakan pekerjaan digital dan pekerjaan jarak jauh, kami sangat senang dapat memberdayakan pembelajar dan institusi di Indonesia dengan berbagai konten dan inovasi AI untuk membantu menjembatani kesenjangan antara desa-kota dan membangun tenaga kerja yang inklusif," jelasnya.

Menurut Laporan Hasil Pembelajaran Coursera 2023, 80% pembelajar Coursera di Indonesia melaporkan adanya manfaat karier dan 98% melaporkan adanya manfaat pribadi. (RO/S-4)