Universitas Bunda Mulia Kolaborasi dengan Tiket.com dalam Memberikan Pembelajaran Data Science yang Unggul

DALAM upaya menghadirkan pendidikan unggul dan relevan dengan tuntutan industri, Universitas Bunda Mulia (UBM) mengumumkan kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan industri terkemuka dalam program pengajaran Data Science. Data Science telah menjadi salah satu bidang sangat penting dalam era digital saat ini, dimana perusahaan-perusahaan mencari ahli data yang dapat menggali wawasan berharga dari Big Data dan mengambil keputusan yang cerdas.

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang sesuai untuk menjadi profesional Data Science yang kompeten dan siap berkontribusi di dunia kerja, UBM menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nota Kesepahaman (MoA) dengan PT Global Tiket Network (tiket.com) untuk memperkuat program studi Data Science di UBM dan kebutuhan industri untuk pengolahan dan penggunaan data.

“Kerjasama ini membantu kami sebagai pelaku industri untuk tetap bisa terus mendukung pendidikan di Indonesia, supaya kedepannya sinergi kami ini pun akan menghasilkan berbagai hal baik yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Vice President People Strategy, tiket.com Imam Setiadi.

Baca juga: UBM Perkuat Pembelajaran Bahasa Mandarin Pakai Kecerdasan Buatan

Kerjasama ini berupa pengajaran berbasis kasus nyata di industri, proyek kolaboratif, workshop/pelatihan kepada mahasiswa, kunjungan industri dan juga kesempatan magang.

UBM memiliki program studi Data Science dimana para lulusannya akan mendapatkan gelar Sarjana Sains Data dan siap membantu industri-industri dalam pengembangan dan juga pengolahan big data yang masih masuk ke dalam most wanted job in the world.

"Kami bangga dengan adanya kerjasama ini menunjukkan langkah nyata dan komitmen kami dalam memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan relevan bagi mahasiswa kami dalam bidang Data Science dan Kami percaya bahwa kolaborasi antara akademisi dan tiket.com ini dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat." ujar Dekan Fakultas Teknologi dan Desain UBM Dr Fransiskus Adikara SKom MM.

Baca juga: Universitas Bunda Mulia Persiapkan Mahasiswa Kreatif Dan Inovatif

Kerjasama ini nantinya akan saling mendukung terciptanya sumber daya manusia yang siap meniti karirnya di industri sebagai: data scientist, visual data analyst, big data designer, machine learning engineer, data science application engineer, dan juga artificial intelligence specialist. Universitas Bunda Mulia, Bridging Education to the Real World. (RO/S-3)