Menikah di Hotel Amaroossa Grande Bekasi Mulai dari Rp 10 Jutaan, Ini Fasilitasnya

PAKET wedding atau acara pernikahan di hotel bintang empat selama ini dianggap suatu hal yang “wah” dan mahal.

Tetapi untuk harga yang terbaru, Anda bisa merencanakan lamaran, akad nikah, pemberkatan, tea pai, sangjid atau apapun perayaan menuju atau saat pernikahan dengan harga sangat terjangkau.

Anda dapat memulai dengan tarif harga Rp 10 juta di venue Hotel Amaroossa Grande Bekasi untuk 50 orang yang sudah termasuk buffet makanan, makanan pembuka, utama & penutup untuk 50 porsi.

Penggunaan ruangan untuk 4 jam, potongan harga khusus untuk pemesanan kamar hotel .

Adapun harga terbaru venue di Ballroom Hotel Amaroossa Grande Bekasi yang tak kalah menariknya di bawah ini:

1. Grande Silver Package

Pilihan yang tepat untuk pernikahan yang intim, lamaran, akad, tea pai, sangjid untuk 100 orang, Rp 44.300.000 nett. Termasuk:

buffet makanan termasuk makanan pembuka, utama & penutup untuk 100 porsi, penggunaan ruangan untuk 4 jam, free food testing untuk 6 orang, free valet parking.

Selain itu, photo & video, standard decoration, standard sound System + 2 mic wireless, electricity supply 5.000 watts, special room rate for additional room, 1 malam menginap (4 deluxe room for family), 1 malam menginap (1 suite room for honey moon), free tradisional massage untuk 2 orang, dan free master of Ceremony.

2. Grande Special Package

Perencanaan khusus terbaik untuk pernikahan, lamaran, akad, tea pai, sangjid, dll hingga 200 orang, Rp 77.900.000 nett. Termasuk: buffet makanan termasuk makanan pembuka, utama & penutup untuk 200 porsi, penggunaan ruangan untuk 4 jam, free food testing untuk enam orang, free valet parking, photo & video, standard decoration, standard sound system + 2 mic wireless.

Selain itu, electricity Supply 5000 watts, special room rate for additional room, 1 malam menginap (4 deluxe room for family),

1 malam menginap (1 suite room for honey moon), free tradisional massage untuk 2 orang, dan free master of ceremony.

Untuk reservasi pemesanan paket ini bisa langsung hubungi Whatsapp 0812.8232.1998 dan Instagram @amaroossabekasi. (RO/S-4)