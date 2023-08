Brand Parfum Tanvir Hadirkan Inovasi Wangi Tahan Lama Lewat Sigma Series

PARFUM atau minyak wangi merupakan salah satu benda wajib yang dapat membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri dalam setiap aktivitas.

Dengan menggunakan parfum, dapat menghilangkan bau badan yang tidak diinginkan serta membuat tubuh selalu wangi. Terdapat banyak jenama parfum, mulai dari brand lokal hingga brand ternama internasional yang beredar luas di e-commerce maupun toko fisik.

Salah satu brand parfum lokal adalah Tanvir yang mengusung tagline “You Never Chase, You Only Attract”.

"Anak muda harus mandiri, berkarya dan bekerja keras di saat muda," ujar Samy Alkaff, Founder Tanvir.

Bersama dengan 3 sahabatnya, yaitu Muhammad Haekal, Adib Naufal, dan Muhammad Hanif, Sammy mengembangkan parfum Tanvir. Untuk terus menjaga kepercayaan konsumen seluruh produk parfum Tanvir sudah mengantongi ijin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga produk aman untuk digunakan.

Didirikan pada 2021, Tanvir awalnya berfokus pada penjualan Lilin aromatherapi. Nama Tanvir yang berarti “cahaya” menjadi awal dari ide bisnis. Saat ini Tanvir mengembangkan bisnisnya tidak hanya ke produk lilin aromatherapi, tetapi juga parfum.

Agustus 2023 Tanvir baru saja meluncurkan produk terbarunya yaitu Tanvir Sigma Series. Tanvir Sigma Series merupakan parfum berjenis EDP memiliki konsentrasi minyak parfum sekitar 15-20 persen. Tersedia dalam ukuran 10ml, 30 ml dan 50 ml bisa untuk unisex. Ketahanannya bisa mencapai 6-12 jam tergantung aktivitas.

Tanvir Sigma Series terdiri dari 4 varian, yaitu Alpha, Sigma, Mr.Hunt, dan Badboy. Sammy menjelaskan, produk itu mempunyai wangi tahan lama, aroma yang tidak menyengat, racikan top notes hingga base notes yang sempurna, telah terdaftar di BPOM, dan mempunyai harga yang terjangkau.

"Itulah 4 varian Tanvir Sigma Series yang bisa dipilih sesuai dengan jenis aktivitas. Dimulai dari harga Rp.40ribu, produk ini sudah bisa menjadi milikmu," pungkas Sammy. (Z-5)