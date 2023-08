Agar Bedah Plastik Maksimal, Pilih Klinik Berkualitas dan Dokter Kompeten

PERAWATAN kecantikan merupakan investasi untuk diri sendiri dan sekaligus aset. Perawatan bisa diperuntukkan secara general, baik pria maupun wanita. Yang terpenting dari melakukan beauty treatment adalah profesional yang menanganinya.

dr. Ade Sari Nauli Sitorus, SpBP-RE dari The Clinic Beautylosophy, telah berpengalaman menangani berbagai jenis treatment kecantikan dan bedah plastik.

Memilih penanganan kecantikan memang memerlukan banyak pertimbangan, termasuk mengenai dokter hingga kliniknya. Pasalnya, jika tidak sesuai, bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri.

Untuk itu, Anda perlu mengetahui penjelasan dan rekomendasi berikut ini!

Dokter Kompeten

Soal memilih tindakan dan eksekutor, jangan sampai Anda coba-coba! Anda perlu memastikan bahwa dokter bedah plastik yang menangani adalah yang benar-benar kompeten dan memiliki spesialisasi dalam bidang ini.

Yang paling penting dokter pilihan Anda memiliki pengalaman atau jam terbang tinggi. Seperti dr. Ade Sari Nauli Sitorus, SpBP-RE, yang merupakan dokter spesialis bedah plastik bersertifikasi di Bandung.

Dokter Spesialis Bedah Plastik

Wanita yang akrab disapa sebagai dr. Ades ini ternyata lulusan Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Ia juga tergabung dalam berbagai asosiasi bedah plastik dari nasional hingga internasional di antaranya Indonesian Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons (InaPRAS), The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), American Society of Plastic Surgeons (ASPS), hingga Aesthetic Multispecialty Society.

The Clinic Beautylosophy

Dokter spesialis kecantikan yang akrab disapa sebagai dokter Ades ini dapat Anda jumpai di The Clinic Beautylosophy, yang merupakan salah satu klinik kecantikan terkemuka di Indonesia, yang juga dinobatkan sebagai klinik berkonsep aesthetic dan terlengkap.

Sudah berdiri hampir 10 tahun lamanya, perjalanan panjang Beautylosophy dimulai sekitar tahun 2013. Bukan waktu yang singkat pula sebetulnya, apalagi saat ini klinik sudah mengembangkan sayapnya dengan membuka 12 cabang yang tersebar di Indonesia, termasuk di kota Bandung, Jawa Barat.

dr.Ades juga menjelaskan sejumlah kelebihan yang dimiliki Beautylosophy, di antaranya ditangani oleh dokter profesional, kompeten, dan bersertifikasi, tindakan dilakukan dengan dukungan peralatan medis modern, sehingga terjamin dari sisi keamanan maupun efektivitasnya.

Selain itu, pelayanannya yang ramah dan tuntas, menjalankan prosedur yang tepat, dan tempat yang nyaman, cozy, dan estetik.

Bedah Plastik (Aesthetic Surgeon) Best Selling

Sebagai bentuk peduli terhadap kebutuhan para pasien, Beautylosophy menyediakan beragam jenis treatment, yaitu tindakan bedah plastik serta perawatan estetika (aesthetic surgeon).

Adapun jenis perawatan paling terkenal dan banyak dipilih di antaranya rhinoplasty (operasi hidung), breast Implant (operasi pembesaran payudara), liposuction (sedot lemak), upper & lower blepharoplasty (operasi kelopak mata), facelift & necklift (mengencangkan area wajah & leher), lip contouring (operasi bibir), dan bracioplasty (operasi bagian lengan atas yang bergelambir).

The Clinic Beautylosophy sudah menangani banyak pasien dan memberikan treatment terbaik. Pasien Fatimah Azzahra mengatakan,

“Awal saya rhinoplasty yang ditangani dr. Ades langsung jatuh cinta sama hasilnya."

"Dokterrya ramah dan informatif, gak nyesel deh pokoknya operasi di sini. Hasilnya sesuai dengan keinginan saya, jadi makin percaya diri dengan hidung baru, makasih dokter. Ades,” kata Fatimah. (Nik/S-4)