Pelucuran Buku Tentang Perjuangan Tentara Pelajar dalam Perang Kemerdekaan

MENYAMBUT HUT ke-78 RI, Pengurus Pusat Paguyuban Mas TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) dan Rayyana Publishing bekerja sama dengan keluarga besar almarhum Roestono Soeparto Koesoemo yang merupakan salah satu pejuang TRIP meluncurkan buku berjudul "Perjuanganmu Kuteruskan Sampai Akhir Zaman. Catatan tentang perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dalam Perang Kemerdekaan I 1947."

Buku yang diadaptasi dari naskah asli yang ditulis secara langsung mendiang Roestono Soeparto Koesoemo dalam mendeskripsikan berbagai peristiwa monumental bagi garda terdepan pejuang kemerdekaan pada fase Perang kemerdekaan (1945-1949) yang dinarasikan dalam bahasa Inggris berjudul - The Uneven Battle Along Mt. Salak Street, Malang, and the Surrounding Area Thursday, July 31, 1947; TRIP face-to-face with The Dutch Colonial Forces, yang dirampungkan dalam kurun waktu 10 tahun (31 Juli 1992-31 Juli 2002).

Naskah tesebut yang kemudian dikembangkan dan menjadi sebuah karya sastra memoar perjalanan perjuangan kemerdekaan dari sudut pandang pejuang kemerdekaan yang terjun langsung sebagai bagian dari TRIP.

Baca Buku Ini Bagaikan Mengendarai Mesin Waktu

Ketua Panitia sekaligus penggagas terbitnya buku ini, Prof Dr Prasetio, menyampaikan membaca karya ini bagaikan mengendarai sebuah mesin waktu yang membawa pembaca bukan hanya ke era perjuangan penyusun buku dan rekan-rekan seperjuangan.

"Namun juga bagaikan membawa pembaca kembali ke napak tilas perjuangan TRIP, dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," ucap Prof.Prasetio.

“Filosofi dari diluncurkannya karya sastra ini adalah tentang sprit melanjutkan estafet perjuangan di mana beliau (almarhum Bapak Roestono) ingin memastikan generasi pendahulu yang telah gugur, dan generasi masa depan yang kala itu bahkan belum dilahirkan, dapat bertemu tatap, berjabat tangan, dan saling serah-terima tongkat estafet makna dan manifestasi perjuangan,” ujar Prasetio dalam rilis di acara peluncuran buku di Jakarta, Sabtu (12/8).

Menurut Prasetio yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keruangan & Manajemen Risiko Garuda Indoensia, buku ini mengabadikan sepak terjang perjalanan perjuangan pasukan TRIP, mulai dari Surabaya pada medio Oktober 1945, serta peran TRIP dalam melindungi gerakan mundur pasukan Republik dari Surabaya menuju kantung-kantung perlawanan di kedalaman hutan belantara gunung dan lembah, hingga penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949.

Tentara Pelajar Menembus Belantara Hutan

“Di buku ini secara detail diceritakan bagaimana pasukan ini berjalan kaki, melintasi ratusan kilometer jalan setapak di belantara hutan rimba yang penuh onak duri dan binatang berbisa," katanya.

"Berjalan di desa yang berlumpur dan kadang di aspal panas yang membara, seringkali tanpa alas kaki apalagi sepatu, dengan senjata tersandang setia di bahu," ucap Prasetio.

"Dalam beberapa etape, perjalanan tersebut bahkan sambil harus menarik dan mendorong meriam penangkis serangan udara, seraya terus bergerak senyap sebagai kesatuan gerilya, menggempur, dan menghilang, menebar frustasi dan ketakutan di pihak pasukan penjajah!“ kata Pras yang mengutip salah satu episode di buku itu.

"Buku setebal 766 halaman yang digarap selama lima bulan ini memberikan kejutan dan kebanggaan bagi sejumlah pihak, khususnya keluarga besar Paguyuban Mas TRIP," ungkap Pras.

Sementara itu, Hayono Isman selaku Wakil Ketua Pembina PP Paguyuban Mas TRIP yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kabinet Pembangunan VI, 1993-1998 dalam sambutan buku ini menyebutkan karya ini merupakan sebuah bentuk ekspresi solidaritas yang mengharukan, dari seorang comrade in-arms yang pernah berjuang bersama-sama dengan almarhum ayahnya, Mas Isman, dan segenap jajaran TRIP, dalam mengabadikan semangat pengabdian, solidaritas, dan darmabakti kepada nusa dan bangsa tercinta.

Pengorbanan Tulus dari Seorang Patriot

“Memoar yang (alm) Roestono susun ini sekaligus merupakan testamen dari sebuah episode pengorbanan yang tulus dari para patriot remaja yang menolak tinggal diam tatkala bangsanya akan dijajah kembali," tegasnya.

Melalui buku ini, tambah Hayono, diharapkan kita semua menjadi lebih bermawas diri bahwa kemewahan berupa kemerdekaan yang kita nikmati kini, tidak datang dengan cuma-cuma begitu saja.

“Jangan sampai terlupakan, betapa dahulu, terdapat sebuah generasi emas, terdiri dari para pelajar pejuang yang tidak sempat menggenggam dan asyik dengan smartphone, tetapi tabah berjuang dengan stengun dan karabin tersandang, menyabung nyawa di garis depan, sembari terus belajar dengan tekun di bawah hujan mortir dan mitraliur yang mematikan. Demi bangsanya tetap merdeka!,” tegasnya dalam sambutan di buku ini.

Sementara Ketua Umum Pengurus Pusat Paguyuban Mas Trip yang juga Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan buku ini berperan penting dalam menjembatani estafet semangat perjuangan, dari Angkatan ‘45 ke generasi milenial di abad ke-21.

"Buku ini diharapkan menjadi media agar estafet semangat perjuangan dan rasa cinta Tanah Air dapat terus berjalan berkesinambungan, menghubungkan dua generasi yang berbeda zaman," tegas Destry, panggilan akrabnya.

Destry lantas mengutip pernyataan Proklamator Bung Karno, 'Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia' yang ia yakini pada era masa lalu para pemuda berjuang mempertahankan kemerdekaan, pemuda era abad ke-21 harus memberikan darmabakti dalam wujud yang lain, mengisi kemerdekaan. Ditambahkan Destry, selaku pengurus Paguyuban Mas TRIP, karya ini memiliki nilai sejarah yang tak ternilai harganya.

"Di buku ini memuat daftar yang cukup terperinci mengenai kontribusi para eksponen TRIP (khususnya dalam periode 1976-1986) di berbagai wilayah pedesaan tempat mereka dahulu berjuang," jelasnya.

"Bentuk kontribusi ini cukup banyak dan beragam, rata-rata berupa bangunan sekolah, balai desa, fasilitas kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Tentunya, seluruh kontribusi eksponen TRIP tersebut memerlukan perawatan dan pemeliharaan," katanya dalam sambutan di buku ini.

Sementara menurut Milono Hariadianto, ahli waris yang juga putera pertama almarhum Roestono, setelah terbit buku dan dibuat versi bahasa Indonesia, ada banyak kejutan yang baru ia dan keluaga besarnya ketahui dan sadari akan perjuangan sang ayah.

"Kami sering menangis bangga dan terharu. Terbayang perjuangan (alm) Ayah dan teman-temannya dalam kondisi yang terbatas, pasca-kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, hebatnya lagi ayah bisa mengisahkan semua itu dalam naskah berbahasa Inggris yang nyaris sempurna selama sepuluh tahun," ujar Adi, panggilan akrab Milono.

Ditambahkan Adi, buku ini hadir sebagai amal jariah Alm Ayahnya dan semua pihak, khususnya apresiasi diberikan kepada yang terlibat penuh, yakni adik iparnya, Prasetio.

"Di sela-sela kesibukannya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Prof Prasetio yang telah menyusun lima buku mampu mengemban amanah dari kami sekeluarga. Apresiasi juga kepada keluarga besar TRIP, khususnya Bapak Hayono Isman, Ibu Destry Damayanti dan team penerbit," tambah Adi.

Peluncuran buku Perjuanganmu Kuteruskan Sampai Akhir Zaman tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan praktisi pertahanan, akademisi, hingga sejarawan.

Peluncuran buku tersebut dibuka secara langsung penggagas peluncuran buku yakni Prof Prasetio yang juga merupakan perwakilan dari keluarga besar almarhum Roestono Soeparto Koesoemo serta ahli waris penulis yakni Bapak Milono Hariadianto.

Turut memberikan sambutan khusus pada acara tersebut adalah Mayor Jenderal TNI Sutan Finekri A. Abidin, putra dari Sutan Zainul Arifin Abidin alumnus Stovia tahun 1940 yang juga Tentara PETA (Pembela Tanah Air) serta Anggota DPR tahun 1954.

Agenda peluncuran buku tersebut juga diisi oleh sesi bedah buku yang dipandu oleh Nanda Avalist, kandidat doktor bidang Military/Naval Strategy dari Curtin University, Australia, yang dikenal sebagai seorang diplomat karier Indonesia yang juga sejarawan militer yang menjadi penerjemah dan editor buku ini. (RO/S-4)