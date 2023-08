Edukasi Pentingnya Sertifikasi, FSC Forest Week 2023 Digelar

MEMPERINGATI Hari Hutan Indonesia pada 2023, PT Tetra Pak Indonesia bersama PT Ircomm Norton Capital meluncurkan rangkaian program FSC Forest Week 2023. FSC Forest Week merupakan program yang diinisiasi oleh FSC untuk meningkatkan awareness tentang sertifikasi FSC dan fungsi serta manfaatnya bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari. FSC merupakan organisasi yang bertujuan mendorong hutan berkelanjutan di dunia melalui pengembangan sertifikasi hutan untuk memastikan produk hasil hutan bersumber dari hutan yang lestari serta dikelola secara bertanggung jawab.

"Pada tahun ini FSC Forest Week memiliki tema Trust the Tree. Dalam visualisasinya, logo campaign ini disertai dengan logo FSC dan masyarakat adat di antara pohon dan satwa liar. Dengan logo ini, FSC Forest Week 2023 ingin menyampaikan kita dapat percaya produk hasil hutan yang berlabel FSC telah lulus serangkaian audit yang bertujuan mempertahankan keberlangsungan hidup mahluk hidup mulai dari pepohonan, satwa, dan masyarakat adat," ujar Indra Setia Dewi, Manager Komunikasi dan Marketing FSC Indonesia.

Tetra Pak merupakan perusahaan yang mengantongi FSC Chain of Custody untuk semua kegiatan operasionalnya. Sebagai produsen kemasan yang mempergunakan bahan utama dari kertas, perusahaan berkewajiban memastikan hutan dunia di kelola dengan tetap mempertimbangkan sosial, kelestarian alam, dan ekonomi. "Kami terus-menerus berkolaborasi dengan FSC Indonesia dan Ircomm untuk meningkatkan kesadaran tentang FSC Label pada kemasan karton dan saya ingin mengundang masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Trust the Tree untuk semakin menyadari kemasan karton dapat mendukung keanekaragaman hayati dan ekosistem pendukung," ujar Reza Andreanto, Sustainability Manager of Tetra Pak Indonesia & Singapore.

Adapun hadiah yang diberikan kepada pemenang utama program FSC Forest Week 2023, yaitu Fun Selfie Contest, Video Creative Contest, dan Song Contest akan mendapatkan masing-masing satu smartphone 4G dan khusus untuk pemenang utama FSC Forest Week 2023 Song Contest akan mendapatkan kontrak distribusi rekaman lagunya pada perusahaan rekaman musik Big Records Asia atau Norton Records.

Direktur Utama Ircomm Norton Capital, Isra Ruddin, menjelaskan sebagai perusahaan yang hampir 10 tahun terakhir ini mendukung FSC di Indonesia, pihaknya semakin tertantang dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan dan program khususnya dalam memberikan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang pentingnya label FSC bagi kehidupan sehari-hari. Pihaknya yakin dengan beberapa bidang bisnis lintas industri yang ditekuni saat ini dapat lebih memperkaya cara mengampanyekan label FSC di Indonesia. (Z-2)