Klinik Gigi Ini Lakukan Ekspansi Untuk Membantu Program Pemerintah

Dalam upaya membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan gigi dan menghadirkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya perawatan gigi yang nyaman dan berkualitas, Damessa Dental Care terus berekspansi di berbagai daerah dan kota di Indonesia.

Baca juga : Mengenal Scaling Gigi, Biaya, Prosedur, Tujuan, dan Efek Samping

Selain untuk pengembangan jaringan klinik Damessa yang mengusung tagline Best Dental Experience For Your Loved Ones, ekspansi ini juga bertujuan memberikan pelayanan terbaik serta kemudahan akses untuk masyarakat yang tinggal di kota-kota dimana mereka hadir.

Pentingnya menjaga kesehatan gigi juga merupakan bagian dari praktik gaya hidup sehat. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, proporsi terbesar masalah kesehatan gigi adalah gigi berlubang (45,3%), dan dari 57,6% penduduk Indonesia yang mempunyai masalah kesehatan gigi, hanya sekitar 10,2% yang mengakses layanan kesehatan gigi.

“Dari data tersebut, kita bisa baca betapa rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan gigi secara teratur guna mencegah penyakit gigi. Karena itu kami berupaya menjadi bagian penting dari kemudahan akses layanan kesehatan gigi yang berkualitas, nyaman dan mudah diakses,” kata Co Founder Damessa Family Dental Care drg. Hastin Sp. KGA, awal pekan lalu.

Grand Opening di Cikarang, Kabupaten Bekasi ini merupakan cabang ke-10 dari Damessa Family Dental Care. Layanan yang tersedia di klinik ini antara lain perawatan gigi yang komprehensif dilengkapi spesialis gigi anak, orthodontist, prosthodontist, periodontitis. “Sama dengan cabang-cabang lainnya,” tambah Hastin.

Klinik ini juga sangat memperhatikan kebutuhan anak-anak. Mereka melengkapi dengan alat yang canggih, suasana nyaman seperti di rumah sendiri, dan tak ketinggalan area playground agar anak-anak tetap merasa senang dan tidak trauma ke klinik gigi. (B-4)