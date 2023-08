Bee Well Indonesia Perkenalkan Konsep Sekolah Sehat

BEE Well Indonesia melakukan promosi sekolah sehat di sekolah Islamic Village Tangerang. Tujuan dari kampanye sekolah sehat ini adalah untuk mengajak sekolah, orang tua, guru, siswa untuk turun tangan membangun kepedulian akan kesehatan yang menyeluruh (jasmani dan rohani).

Bee Well percaya bahwa kesehatan jasmani dan rohani (mental), asupan gizi dan nutrisi yang baik serta infrastruktur sekolah yang aman juga penting, selain akademik.

Narasumber yang hadir dalam acara Bee Well Goes to School termasuk dr. Galih Linggar Astu dari Brawijaya Hospital Tangerang, Tika Bisono, Savira Anjani, Rekha Mahendraswari dari Prudential Syariah, dan drg. Petty Agnes Caecillia dari FDC Dental Clinic.

Dalam pembukaan acara, Founder Bee Well, Riri Nasution mengatakan, agenda besar BeeWell adalah membantu turun tangan aktif agar Indonesia bisa bangkit dari pandemi covid-19 dan melompat menuju kemajuan yang berkesinambungan dan berkolaborasi membentuk masyarakat madani, yang sehat baik jasmani dan rohani.

Kesehatan dan Pendidikan adalah dua hal besar yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya memajukan masa depan penerus bangsa. Dua hal ini juga menjadi semangat SDG (Sustainable Development Goals) PBB. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG ini adalah komitmen global termasuk Indonesia sebagai agenda pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran dan semua ini bisa dimulai dari sekolah.

Citra Natasya selaku Sales Manager Bee Well, mengkonfirmasi bahwa startup Bee Well ini didirikan oleh anak-anak muda, yang saat ini tinggal di berbagai benua.

"Tim kami didominasi oleh para Wanita/ Perempuan sebagai bentuk semangat women empowerment. Kami percaya bahwa para wanita adalah bagian penting dari penerus masa depan bangsa dan memainkan peran utama dalam membangun kesehatan siswa," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Jumat (11/8).

Sekolah sehat, sambungnya, berarti terjaminnya sistem yang mendukung tumbuh kembang anak didik, guru-guru, staf baik akademik dankesehatannya serta infrastruktur yang mendukung terbangunnya sekolah sehat.

Selama exposure lebih dari 3 tahun, konsep platform digital sekolah sehat yang diinisiasi oleh BeeWell bisa menembus dunia global. Topik ini cukup relevan dengan kondisi sekolah serta tantangan proses belajar mengajar menghadapi kondisi perkembangan dunia yang penuh ketidakpastian.

"Kami berharap Bee Well dapat memperkenalkan konsep terobosan baru yang menjamin aspek kesehatan dan keamanan dalam proses belajar-mengajar serta mampu mengangkat kearifan Nusantara," pungkasnya. (H-3)