Dorong Gaya Hidup Seimbang, Pristine8.6+ Ajak Masyarakat Yoga Bersama

TIDAK sedkit dari kita yang terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari sehingga jadi melupakan pentingnya kesehatan.

Padatnya aktivitas juga berimbas ke konsumsi makanan yang kurang sehat, kurangnya olahraga, istirahat yang tidak cukup, dan masih banyak lagi. Tidak sadari, gaya hidup pun menjadi kurang seimbang yang bisa merugikan kesehatan.

Melihat fenomena ini, Pristine8.6+ ingin mengingatkan kembali pentingnya keseimbangan gaya hidup dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam aksi Gerakan Lebih Baik dalam bentuk aktivitas yoga bersama.

Gerakan ini dimulai dengan talkshow hangat dan sesi yoga bersama yang dihadiri oleh Nana Mirdad selaku Brand Ambassador Pristine8.6+, Hendri Take selaku instruktur yoga bersertifikat, yang juga suka berbagi konten dan tips yoga di Instagramnya.

Selain itu, ada pula dr. Sungadi Santoso adalah seorang dokter medis yang suka berbagi tips dan trik dan informasi tentang kesehatan.

Acara diadakan pada Kamis, 10 Agustus 2023 di The Forest at The Veranda, Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan dihadiri para influencers.

Nana Mirdad Bagikan Empat Tips

Nana Mirdad membagikan beberapa tips “Bergerak lebih baik untuk hidup yang lebih baik”. Artis berusia 38 tahun tersebut mengatakan bahwa setidaknya terdapat empat tips yang biasa ia lakukan setiap harinya untuk hidup yang lebih baik.

“Setiap hari mengusahakan untuk active lifestyle, tetap aktif bergerak. Yang kedua, memperhatikan asupan makanan, lebih mengutamakan memakai bahan yang lebih sehat, prosesnya lebih healthy, yang penting balance. Lalu berikutnya mengurangi konsumsi gula dan mengkonsumsi Pristine8.6+,” ujar Nana Mirdad.

Sementara itu, dr. Sungadi Santoso juga turut serta memberikan pesan kepada teman-teman yang hadir pada acara talkshow dan yoga class tersebut.

Hidup Sehat dengan Jaga Cairan Tubuh

Ia mengingatkan untuk selalu konsisten melakukan gaya hidup sehat agar bergerak lebih baik untuk hidup lebih baik.

“Tetap konsisten melakukan gaya hidup sehat, tetap bergerak dan jangan lupa minum air untuk mengisi kembali cairan tubuh,” ujar dr. Sungadi Santoso.

Dengan mengusung tagar #BergerakLebihBaik, Pristine8.6+ mengajak 2.500 orang untuk mengikuti aktivitas yoga bersama di studio Yoga Fit, yang memiliki beberapa lokasi di Jakarta dan Tangerang.

Aktivitas ini akan berlangsung selama dua minggu. Dengan kuota setiap kelas yakni 40 orang setiap hari Senin - Minggu.

"Yuk, buruan daftar dengan cara registrasi yang sangat mudah. Pertama, dapatkan link undangan registrasi “Bergerak Lebih Baik” di akun Instagram @pristine.official," ujar Nana.

"Lalu, lengkapi proses registrasi. Sampai kamu bisa mendapatkan QR code sebagai tiket masuk kelas. Jangan lupa like dan follow akun Instagram @pristine.official. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 3 September 2023," tutur Nana. (RO/S-4)