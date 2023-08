Sambut HUT Ke-78 RI, Ada Kejutan Menginap di Avenzel Hotel and Convention

MENYEMARAKKAN Hari Ulang Tahun RI, Avenzel Hotel and Convention mengambil momentum bersejarah ini dengan memberikan promo-promo menarik.

Khusus pada bulan Agustus 2023, tepatnya di tanggal 17 Agustus, tamu diberikan kesempatan menginap dengan menggunakan promo “Staycation Merdeka”.

Para tamu cukup membayar Rp 1.017.000 nett, dengan benefit yang didapat di antaranya menginap 1 malam di kamar superior, breakfast dan dinner untuk 2 orang, dan gratis karaoke selama 2 jam di Avenzel Hotel.

Baca juga: Menginap Dua Malam di Avenzel Hotel, Bayar Satu Malam Saja

Selain promo kamar, hotel bintang 4 ini juga memberikan promo food and beverage, yaitu;

* Red & White Spirit Rp78.000 Nett/pax sudah mendapatkan Red velvet cake dan vanilla milkshake di Crema Coffee & Patisserie.

* Unity in Diversity buffet (kampoeng Bekasi) hanya 180.000 nett/pax, tamu bisa menikmati menu khas Bekasi dan makan sepuasnya di All Day Dining Restaurant.

* Freedom Cocktail, Buy 2 Get 1 Free hanya Rp178.000Nett

Baca juga: Avenzel Hotel and Convention Hadirkan Malaysian Cuisine Festival



Marketing Komunikasi Avenzel Hotel and Convention, Sonia Persia, mengatakan bahwa selain promo-promo menarik yang diberikan, Avenzel Hotel and Convention juga akan menggelar upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2023.

“Kami mengundang para tamu yang stay di Avenzel Hotel bisa ikut bergabung bersama dengan staf Avenzel Hotel untuk upacara bersama. Dan setelah upacara, Avenzel Hotel juga mengadakan lomba-lomba menarik yang bisa diikuti para tamu juga.” jelas Sonia.

Baca juga: Keceriaan Libur Lebaran di Avenzel Hotel & Convention

Tak hanya itu, pada 17 Agustus 2023 tamu yang datang ke Avenzel Hotel and Convention bisa ber foto bersama staf Avenzel Hotel yang menggunakan kostum veteran, di depan dekorasi kemerdekaan yang terletak di Lobby Hotel. Hal tersebut semakin membuat perayaan Kemerdekaan RI semakin terasa bagi tamu yang hadir.

Avenzel Hotel and Convention merupakan hotel bintang 4 dengan fasilitas lengkap, berlokasi di Cibubur bisa menjadi destinasi liburan Anda bersama keluarga di bulan kemerdekaan ini.

Pastikan agar Anda tidak melewatkan kesempatan ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Avenzel Hotel and Convention dengan nomor Whatsapp 0811-1050-0112 atau Anda dapat melihat promo-promo Avenzel Hotel & Convention lainnya di Instagram @avenzelhotelandconvention.