Peduli Kelestarian Alam, PT Bank CTBC Indonesia Donasikan 1.000 Bibit Mangrove

PT Bank CTBC Indonesia (CTBCI) melanjutkan dukungannya dalam upaya pelestarian alam melalui pemberian 1.00 bibit tanaman mangrove pada kegiatan tahunan Taiwan Excellence Happy Run 2023.

Kegiatan Taiwan Excellence Happy Run 2023 diselenggarakan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) bersama dengan Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs (MOEA) berlokasi di Pasar Seni, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta.

Donasi diserahkan langsung oleh Presiden Direktur CTBCI Iwan Satawidinat kepada Manager of Strategic Marketing Department TAITRA Vivian Chen di Jakarta, Minggu (6/8).

“Kegiatan pemberian bantuan dari CTBCI didasarkan pada kepedulian kami dalam mendukung program pelestarian alam khususnya dalam hal pelestarian mangrove," kata Iwan Satawidinat.

"Pada dasarnya upaya pelestarian alam khususnya Mangrove ini membutuhkan partisipasi dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah melainkan juga sektor swasta seperti kami,” jelas Iwan.

Penyerahan Donasi 1.000 Bibit Mangrove

"Penyerahan donasi 1.000 bibit pohon mangrove merupakan bagian dari upaya konsisten dan wujud semangat kolaborasi antara Bank CTBC Indonesia dan TAITRA dalam upaya melestarikan alam khususnya Mangrove di Indonesia,” terang Iwan.

Selain penanaman bibit mangrove, acara juga dimeriahkan dengan sesi pound fit dan mini zumba, serta juga Taiwan Excellence Virtual Run 10K yang diselenggarakan pada 31 Juli- 6 Agustus 2023.

Selain itu, sejumlah tamu VIP juga tampak hadir memberikan dukungan terhadap kemeriahan acara kali ini. Acara Taiwan Excellence Happy Run 2023 kali ini dihadiri lebih dari 6.500 peserta.

“Tanggapan terhadap Taiwan Excellence Happy Run 2023 benar-benar luar biasa. Setelah pendaftaran online dibuka pada 17 Juli, lebih dari 800.000 entri tercatat dalam hitungan menit, dan semua tempat untuk Happy Run terisi dalam waktu singkat," kata Vivian Chen.

"Secara total, termasuk peserta untuk acara pound fit dan mini zumba, serta perlombaan 10k online yang diadakan dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus, acara ini dihadiri lebih dari 6.500 peserta,” kata Vivian Chen.

Melalui acara Happy Run 2023, Bank CTBC Indonesia memiliki spirit yang sama dengan Taiwan Excellence yaitu memberikan semangat kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama antara Bank CTBC Indonesia dengan Taiwan Excellence, yang memberikan dukungan kepada Yayasan Inspirasi Keluarga KeSEMaT (IKAMaT), sebuah organisasi yang berfokus pada adopsi dan budidaya mangrove untuk memperbaiki ekosistem daerah tropis.

Pendukung utama program ini adalah Bank CTBC Indonesia dan Taiwan Excellence, mereka memberikan donasi untuk tujuan mulia tersebut.

Tidak hanya itu, Bank CTBC Indonesia juga melakukan open booth di dalam acara dan menawarkan beragam program mulai dari personal loan Dana Cinta untuk menambah modal usaha, pendidikan, liburan, hingga program Tabungan serta Investasi yang ditawarkan dengan hadiah eksklusif serta menarik mulai dari tumbler cantik hingga coffee maker yang bisa didapatkan oleh seluruh peserta dan pengunjung yang berminat untuk membuka rekening di booth Bank CTBC Indonesia.

Respons yang Luar Biasa

Iwan juga menambahkan, "Kami sangat berbahagia dengan respons yang sangat luar biasa terhadap Taiwan Excellence Happy Run 2023."

"Terlebih lagi karena Bank CTBC Indonesia merupakan satu-satunya bank yang terlibat pada event ini dan satu-satunya Taiwanesse Bank di Indonesia yang menjadi bagian dari CTBC Financial Holding Co., Ltd," papar Iwan.

CTBC Financial Holding Co., Ltd adalah lembaga keuangan internasional di Taiwan, di mana saat ini telah memiliki sembilan anak perusahaan termasuk CTBC Bank yang merupakan salah satu bank terkemuka di Taiwan.

“Acara ini benar-benar menampilkan semangat kehebatan Taiwan dan pentingnya mempromosikan gaya hidup sehat, baik sehat secara jasmani maupun sehat secara financial.” ujar Iwan.

“Kami juga berterima kasih atas dukungan tamu VIP, para peserta, dan sponsor dari brand pemenang Taiwan Excellence Awards yang murah hati. Bersama-sama, mari kita rayakan semangat kerja sama, komunitas, dan excellence.” tambah Vivian Chen,

"Di akhir acara, kami berharap acara kali ini dapat memberikan kenangan yang manis bagi semua peserta dan pengunjung tentang hari yang penuh dengan kegembiraan dan semangat dari Taiwan Excellence," kata Vivian. (RO/S-4)