Pentingnya Memperkuat Pendidikan Bisnis Bernuansa Sains Teknologi

SEKOLAH Bisnis Manajemen dan Manajemen (SBM-ITB) menjadi tuan rumah Seminar Developing Quality Assurance for the Future, Opportunities and Future Directions of Business and Management Education in Indonesia, 9-10 Agustus 2023.

Tujuan dari seminar sekolah bisnis di Indonesai ini untuk meningkatkan kualitas Pendidikan perguruan tinggi dan bisa bersaing secara global. Turut hadir Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim

Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah dalam sambutannya mengatakan, peserta yang hadir lebih dari 200 orang yang berasal

lebih dari 50 universitas negeri dan swasta yang tersebar di Indonesia.

Seminar ini diselenggarakan sebagai sarana untuk saling berbagi, mendiskusikan, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk

meningkatkan pendidikan bisnis dan manajemen yang berkualitas di Indonesia.

"Pertemuan seperti ini perlu diperkuat dan didukung, SBM termasuk yang kuat di ITB dan berhasil membangun network internasional. Kita terus melakukan benchmarking dan belajar, tidak ada yang terbaik, semua ada konteksnya, kita perlu belajar dari sesama fakultas," ujarnya.

Menurut Reini, kehadiran perguruan tinggi agar lebih berdampak dengan memberikan dukungan misalkan membantu UMKM, memperkuat locally relevance atau relevance rooted.

baca juga: SBM dan LPIK ITB Dorong Upaya Komersialisasi Teknologi Hasil Riset Perguruan Tinggi

Berada di ITB, perlu kewirausahaan yang bernuansa sains dan teknologi, pihaknya ingin menekankan bahwa saat ini multi disiplin menjadi kunci bukan lagi single disiplin.

"Dan bagaimana kita saling bekerja sama untuk keilmuannya agar semakin kompleks. ITB memiliki bibit-bibitnya, ITB selalu berkembang, salah satu contohnya SBM ini telah berhasil salah satu yang terkuat di ITB," lanjutnya.

Reini menambahkan SBM ITB mampu mengattract best talent di Indonesia, memiliki maturity reputation melalui raihan akreditasi Internasional.

"Berjejaring dengan asosiasi melalui AFEBI, sangat diperlukan, kita harus terus menerus melakukan evaluasi dan saling belajar, kemudian

saling berbagi pengalaman di seluruh Indobesia dan Internasional. Kebersamaan seperti ini perlu diperkuat dan menjadi asset," lanjutnya.

Multidisiplin arah ke depan, tambah Reini tidaklah mudah karena memerlukan budaya yang lebih tinggi, multidisiplin untuk memberikan

solusi pada masalah publik. Pembangunan berbagai infrastruktur seperti di IKN misalnya, dan tentu perlu juga mendapat dukungan yang besar termasuk dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sambutannya menyoroti peningkatkan kualitas pendidikan bisnis berkelas dunia. Quality Assurance menjadi komitmen dan kemandirian perguruan tinggi yang merupakan kunci perwujudan perguruan tinggi kelas dunia. Kegiatan ini diharapkan menjadi forum untuk semua bertukar pengalaman praktik baik, menguatkan kolaborasi dan gotong royong.

"Kami juga terus meningkatkan kualitas pembelajaran agar Indonesia memiliki lebih banyak kampus terbaik yang mampu bersaing di dunia, juga mendorong pembelajaran di luar kampus. Saat ini terdapat 760 mahasiswa dari seluruh Indonesia dan setengahnya atau sekitar 380 belajar di luar kampus," ujarnya.

"Saat ini di Indonesia terdapat 4 perguruan tinggi yang sudah terakreditas, ke empat kampus yang sudah terakreditasi akan berbagi

pengalaman," lanjut Nadiem.

Dalam acara itu ada sesi panel dilaksanakan dengan menghadirkan para pembicara dari AFEBI, LAMEMBA, dan AACSB. Selain itu, sesi berbagi pengalaman disampaikan oleh perwakilan dari setiap sekolah bisnis di Indonesia yang telah terakreditasi AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business-lembaga akreditasi Internasional) , yaitu UGM, BINUS, ITB, dan UI. (N-1)