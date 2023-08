Promo Menarik Spesial Hari Kemerdekaan dari Grand Savero Bogor

BULAN Agustus telah menjadi bulan yang begitu spesial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tak heran bulan Agustus dijadikan momentum yang pas untuk memberikan promo-promo menarik untuk menyambut Hari Kemerdekaan.

Oleh karena itu, Grand Savero Hotel Bogor memberikan beberapa penawaran menarik, dari Promo F&B hingga promo menginap dan meeting. Berikut beberapa promo menarik yang di tawarkan Grand Savero Hotel Bogor spesial 77 Tahun Indonesia.

1. SaleBration Independence Day Package :

Bagi anda yang memiliki rencana untuk staycation dengan keluarga atau pun dengan teman – teman , SaleBration Independence Day Package, bisa jadi salah satu pilihan terbaik bagi Anda.

Hanya dengan Rp777 ribu/nett per malam Anda bisa menginap di kamar Superior Room.SaleBration Independence Day Package sudah termasuk dengan Breakfast untuk 2 orang dan juga anda dapat menikmati dua (2) Green Rafflesia Drink.

Selain itu anda juga mendapatkan 1 voucher karaoke di Masterpiece. SaleBration Independence Day Packageberlaku untuk periode menginap dari 16 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022.

Promo hanya berlaku untuk reservasi langsung ke 0251 835 888 atau Whatsapp Resmi Grand Savero Hotel Bogor di 0878-9778-8543.

2. Special Discount for Name of “Agus” :

Selain promo menginap SaleBration Independence Day Package, Grand Savero Hotel Bogor juga menawarkan promo menarik lainnya. Kali ini khusus yang memiliki nama “Agus” dapat potongan harga sebesar 17% dari hargacurrent rate Online Travel Agent.

Promo berlaku untuk reservasi kamar di tipe Superior. Untuk promo Special Discount for Name of “Agus” berlaku untuk periode menginap dari 16 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus2022.Promo hanya berlaku untuk reservasi langsung ke 0251 835 888 atau Whatsapp Resmi Grand Savero Hotel Bogor di 0878-9778-8543.

3. Meeting Proklamasi :

Selain promo menginap, Grand Savero Hotel Bogor juga tidak lupa menawarkan promo meeting spesial Hari Kemerdekaan. Yakni “Meeting Proklamasi”.

Hanya dengan Rp.770 ribu/nett/pax untuk Fullboard Meeting Twindengan jumlah minimum 20 pax.

Paket “Meeting Proklamasi” sudah termasuk gratis minuman “Sang Saka Merah Putih” untuk coffee break. Paket “Meeting Proklamasi” berlaku untuk periode meeting 17 Agustus 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022. Promo hanya berlaku untuk reservasi langsung ke 0251 835 8888.

4. Merdeka Meals :

Setelah promo menginap dan rapat, kini saatnya promo makanan spesial Hari Kemerdekaan. Sepanjang bulan Agustus 2022, Grand Savero Hotel Bogor menyediakan paket makanan spesial Hari Kemerdekaan. Nasi Bakar Pejuang dan minuman Sang Saka Merah putih.

Hanya dengan Rp 77. ribu / nett / pax, Anda dapat menikmati hangatnya 'nasi bakar pejuang' yang otentik dan segarnya Sang Saka Merah Putih. Kabar baiknya Paket Merdeka Meals berlaku sepanjang bulan Agustus 2022.

Promo hanya berlaku untuk pemesanan secara langsung di seluruh outlet F & B Grand Savero Hotel Bogor, yakni Lotus Restaurant, Akasia Pool Bar & Café & layanan Room Service di ext 7.

Dengan ragam promosi ini, Hotel Grand Savero Bogor diharapkan dapat menjadi destinasi tempat berlibur bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan Indonesia dengan suka cita, seperti menginap bersama keluarga atau sekadar berkumpul bersama teman-teman.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Grand Savero Hotel Bogor di nomor telepon 0251 835 8888, atau datang langsung ke Jl. Raya Pajajaran No.27, Bogor 16128 dan dapat pula mengunjungi website di www.grandsavero.com, Instagram @grandsaverobgr. (RO/S-4)