Contoh Yel-yel Pramuka Terbaru Bikin Keren Regumu

PRAJA Muda Karana atau Pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di berbagai tingkatan sekolah. Mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA sederajat.

Pramuka merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat seperti melatih kemandirian, disiplin, gotong royong, kepemimpinan, serta rasa kepedulian. Biasanya siswa-siswi akan dibagi dalam kelompok dan diberi tugas-tugas tertentu, satu di antaranya membuat yel-yel.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan yel-yel sebagai sorakan para pelajar untuk memberikan dorongan semangat kepada regunya.

Untuk kamu yang sedang mencari yel-yel pramuka, kamu bisa menyimak artikel ini. Berikut ini beberapa contoh yel-yel Pramuka, yang keren dan mampu menjadi pembakar semangat.

Contoh

1. Yel Yel Pramuka Hymne Pramuka

Kami

Pramuka Indonesia

Manusia Pancasila

Satya ku kudarmakan

Darma ku kubaktikan

Agar jaya Indonesia

Indonesia

Tanah airku

Kami jadi pandumu

2. Regu Mawar

Regu mawar merupakan salah satu regu yang berisi perempuan. Kamu dapat menggunakan lagu Will We Rock You dari Queen untuk menyanyikan yel yel dengan gairah membuncah.

Kita regu mawar!

Mawar! Mawar!

Kita pasti bisa!

Berjuang! Menang!

Regu mawar hebat!

Jempolan, Terbaik!

Regu mawar! Yes, yes, yes!

3. Regu Anggrek

Dalam regu pramuka, anggrek merupakan simbol dari kekuatan, keindahan, dan mampu menyesuaikan diri. Kamu dapat membuat lagu yel yel pramuka dengan menyamakan karakter tersebut. Misalnya dengan lagu Baby Shark berikut ini.

Regu anggrek

Do do do do

Paling kuat

Do do do do do

Paling semangat

Do do do do do

Biar juara!

Regu anggrek!

Kuat, semangat, dan juara!

4. Regu Melati

Yel dengan lagu Maju Tak Gentar sangat cocok untuk dilantunkan regu melati. Modifikasi liriknya sekreatif mungkin, contohnya seperti di bawah ini:

Regu melati, regu istimewa

Regu melati, kelompok juara

Ya, regu melati, selalu ceria

Regu melati, kita mesti menang

Wooy, regu melati! Hebat, cepat, dan s’lalu semangat!

Wooy, regu melati, cerdas, cekatan, dan rajin ibadah!

5. Regu Bunga Matahari

Lagu “Garuda Pancasila” dengan lirik sesuai regu matahari bisa jadi membuat para anggota kian semangat. Adapun karakter dari regu bunga matahari umumnya selalu penuh dengan kerja keras.

Kami regu juara, kuat dan ksatria

Kami tak putus asa, hingga jadi juara

Kamilah bunga matahari

Kuat, hebat, sampai kapan pun

Regu yang juara

Ayo kejar mimpi, ayo kejar asa, ayo kejar kejar kejar!

6. Regu Sakura

Keindahan menjadi karakter dari bunga sakura. Maka, pantang semangat dan selalu menyenangkan banyak orang mungkin bisa kamu tuangkan dalam yel-yel pramuka ketika bergabung dengan regu ini. Bingung mencari lagu untuk yel yel singkat regu sakura? Coba saja pakai lagu Doraemon dengan modifikasi lirik berikut ini.

Regu kita Sakura

Regu para juara

Selalu ceria dan tak pernah lelah

Setiap hari

Regu kita sakura

Regu para juara

Selalu giat, hingga menang

Sampai kapan pun

Ayo kejar mimpi mimpi

Yang kita buat

Hey, jangan menyerah

Yes yes, kita lah sang juara

Regu sakura

7. Regu Garuda

Jika kamu memahami sejarah pramuka lantas tergabung ke dalam regu Garuda, tentu saja sifat pantang menyerah dan selalu gigih dan penuh semangat mesti terpatri. Berikut ini adalah yel-yel pramuka menggunakan lagu “Garuda di Dadaku”.

Garuda, regu kita

Garuda, regu juara

Kuyakin hari ini pasti menang

Garuda, pantang menyerah

Garuda, slalu di depan

Kitalah sang juara selamanya

Garuda, garuda, garuda

Bisa, bisa, bisa

Yes!

8. Regu Tulip

Untuk kamu ketahui, tulip berbunga setiap setahun sekali. Namun, bunga ini tetap terbilang hebat lantaran umbinya bisa bertahan hingga tahun depan. Yel yel pramuka dengan lagu Aku Punya Anjing Kecil bisa kamu gunakan.

Kita regu bunga tulip

Selalu berteman karib

Kita senang beradu pikir

Selalu bersemangat

Tulip, yes yes yes

Berjuang, selalu

Ayo terus maju

Tulip, yes yes yes

Berjuang, tak akan gentar

Ayo raih juara

9. Regu Elang

Untuk contoh yel yel pramuka selanjutnya, regu elang bisa menggunakan lagu “Bendera” sebagai yel yel singkat.

Berjuanglah regu elang

Gagah, hebat, pantang menyerah

Di seluruh kompetisi sulit

Kita tak akan menyerah

Siapa berani menantang sang elang

Serentak kami pun melawan

Sang elang teruslah berjuang

Untuk selama-lamanya

10. Regu Rajawali

Menggunakan lagu Merah Putih dari band Cokelat cocok untuk kamu yang berada dalam regu rajawali. Contoh yel yel pramuka regu Rajawali dengan lirik yang telah dimodifikasi ini nantinya bakal mengandung semangat gigih nan penuh perjuangan.

Rajawali teruslah kau berjuang

Di setiap kompetisi

Semua harus berprestasi

Rajawali, regu pantang menyerah

Kami siap menang pantang kalah

11. Regu Cempaka

Karakter dari bunga cempaka yakni indah sekaligus kuat. Untuk membuat yel yel singkat, maka kamu yang tergabung dengan regu cempaka mesti merepresentasikan itu semua. Pakailah lagu dari Trio Kwek Kwek berikut ini:

Cempaka paling hebat katanya katanya

Selalu jadi juara katanya katanya

Berjuang rahasianya wow wow wow

Selalu kerja sama

Cempaka regu kuat, ya memang ya memang

Tidak mudah menyerah, ya tentu ya tentu

Kita selalu terdepan, yeah yeah

Tak pernah lupa doa

12. Regu Flamboyan

Lagu “Halo Halo Bandung” mungkin akan sangat pas jika digunakan sebagai yel yel singkat regu flamboyan.

Kami, regu flamboyan

Tidak takut selalu tangguh

Kami, pantang menyerah

Tak akan kenal lelah

Yuk mari melawan!

Jangan kaget, kami juara!

13. Regu Dahlia

Dahlia paling hebat, katanya-katanya

Selalu jadi juara, katanya-katanya

Berjuang rahasianya wow wow wow

Selalu kerja sama

Dahlia regu kuat, ya memang ya memang

Tidak mudah menyerah, ya pasti ya pasti

Kita s’lalu terdepan yes yes yes

Tak pernah lupa doa

16. Nada Lagu Balonku

Reguku paling maju yes yes

Pinter-pinter anaknya

Reguku nomor Satu

Regu melati namanya

17. Aku Cinta Pramuka

Aku cinta pramuka

Slalu di dalam dada

Bersama tunas kelapa

Hingga menjadi tua

Siapa anak pramuka?

Tunaikanlah Trisatya

Amalkan Dasa Darma

Demi nusa dan bangsa

18. Jatah Makan

Mana di mana jatah makan saya

Jatah makan saya diambil kak Pembina

Mana di mana jatah minum saya

Jatah minum saya diambil kak Pembina

Kak pembinanya he..he..

Kak pembinanya mengambil jatah saya

19. Nada Lagu Cinta Satu Malam

Walau kita di sini empat hari

Merasa bahagia

Walau sedikit ilmu yang kudapat

Miftahul ulum semangat, tetap semangat wahai sobat

Tetap semangat agar lebih nikmat

Walau empat hari akan aku kenang selama-lamanya

20. Versi Oplosan

Regu is the best, tak ada saingan tandingan

Selalu kerja bersama

Solidaritas penting

Kami ini regu terbaik dunia akhirat

Angkatlah jempolmu berikan pada kami jangan ragu-ragu nanti kamu cemburu

Karena kita yang paling oke

Angkatlah jempolmu berikan pada kami jangan ragu-ragu nanti kamu menyesal

Karena kita yang is the best

