KIG Live Persembahkan '40 Years Of Morrissey' di Jakarta

PENYANYI asal Inggris Morrissey mengumumkan pertunjukan Jakarta yang spektakuler sebagai bagian dari tur dunianya.

Dipromotori oleh KIG Live, konser bertajuk ‘40 Years of Morrissey’ yang sangat dinantikan ini akan berlangsung pada 22 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta.

Pada perayaan 40 tahun karier Morrissey, tur ini akan menyoroti lagu-lagu favorit penggemar yang salah satunya pernah membuat penggemar menangis, sampai menyelamatkan hidup Anda, dari katalog awal The Smiths hingga saat ini.

Baca juga: Jakarta Masuk Daftar Negara untuk Konser Morrissey

Pengaruh dan warisan musik Morrissey tidak dapat disangkal. Dijuluki sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam musik pop Inggris, serta salah satu penulis lirik terbesar dari generasinya, Morrissey memiliki tiga belas album studio solo, sejumlah rekaman No.1, dan penghargaan Ivor Nostello untuk Pengabdian Luar Biasa kepada Musik Inggris.

Baca juga; Morrissey akan Tampil di Broadway

Sebagai vokalis utama The Smiths, Ia telah mengukir sejarah musik dengan hanya empat album. Sebagai seorang solois, Ia berhasil mengkonsolidasikan sebuah suara yang masih menggema hingga saat ini dengan album terbarunya yang akan datang,

"Without Music The World Dies" sebuah deklarasi cinta secara eksplisit terhadap musik, yang telah menjadikannya salah satu sosok paling berpengaruh selama empat dekade terakhir.

Baca juga: Penyanyi Korea Crush Hadirkan Konser Musik "Crush Hour" di Jakarta

Ketika singel debut dari The Smiths, "Hand In Glove," pertama kali muncul 40 tahun yang lalu, lanskap musik berubah dan meluncurkan katalog lagu yang kaya dan mencakup anthem seperti "This Charming Man," "How Soon Is Now?," "There Is A Light That Never Goes Out," "Suedehead," "Everyday Is Like Sunday," "Irish Blood, English Heart," "First of the Gang to Die," dan masih banyak lagi. Tur ini akan menjadi perayaan lagu-lagu yang telah menyentuh penggemar di seluruh dunia selama 40 tahun terakhir.

Penjualan Tiket Dibuka Mulai 29 Agustus 2023

Tiket untuk menyaksikan “40 Years of Morrissey” dapat dibeli mulai 29 Agustus 2023 pukul 10.00 pagi. Tiket tersedia dalam berbagai kategori: VIP RED (IDR 2.500.000), Kuning (IDR 1.750.000), Tribune Hijau (IDR 1.475.000), Tribune Abu-abu (IDR 1.250.000), dan Tribune Biru (IDR 950.000). Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi kiglive.id atau sosial media KIG Live. (RO/S-4)