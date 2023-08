16 Arah Mata Angin dalam Bahasa Inggris Lengkap

UNTUK bisa mengarungi berbagai medan memerlukan pemahaman yang kokoh tentang 16 arah mata angin. Lebih baik lagi jika bisa menguasai pemahaman arah mata angin dalam bahasa inggris.

Arah-arah mata angin ini, terdiri dari utara, utara-timur laut, timur laut, timur-timur laut, timur, timur-tenggara, tenggara, selatan-tenggara, selatan, selatan-barat daya, barat daya, barat-barat daya, barat, barat-barat laut, barat laut, dan utara-barat laut, memainkan peran krusial dalam mengorientasikan diri kita dan menjelajahi sekitar dengan presisi.

Menguasai 16 arah mata angin akan meningkatkan kemampuan Anda dalam mengarahkan dan menelusuri dunia sekitar Anda.

Secara umum, terdapat empat arah pokok mata angin yang berperan sebagai panduan arah geografis, yakni utara (north), selatan (south), barat (west), dan timur (east).

Namun, pada kenyataannya, kompas mencakup 128 arah mata angin. Namun, tak perlu khawatir, hanya terdapat 16 arah mata angin yang lazim digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Jika Anda merupakan individu yang berprofesi di perairan, tampaknya menguasai 128 arah mata angin akan menjadi keterampilan yang amat penting.

16 Arah Mata Angin

1. North: Utara

2. North Northeast: Utara Timur Laut

3. Northeast: Timur Laut

4. East Northeast: Timur Timur Laut

5. East: Timur

6. East Southeast: Timur Tenggara

7. Southeast: Tenggara

8. South Southeast: Selatan Tenggara

9. South: Selatan

10. South Southwest: Selatan Barat Daya

11. Southwest: Barat Daya

12. West Southwest: Barat Barat Daya

13. West: Barat

14. West Northwest: Barat Barat Laut

15. Northwest: Barat Laut

16. North Northwest: Utara Barat Laut

Fungsi Mata Angin

1. Mengidentifikasi posisi dengan mengacu pada arah yang telah ditetapkan.

2. Membantu menentukan orientasi yang akurat saat melakukan perjalanan, terutama di lingkungan terbuka.

3. Memudahkan dalam menentukan arah kiblat.

4. Dapat berfungsi sebagai tolok ukur lokasi untuk menginformasikan waktu yang tepat bagi nelayan untuk berlayar.

5. Mendukung pilot dalam mengarahkan pesawat.

6. Dapat dimanfaatkan untuk mengindikasikan perkiraan cuaca.

Contoh kalimat menggunakan arah mata angin dalam bahasa Inggris

Dalam bahasa Inggris, kita bisa mengelompokkan arah mata angin ke dalam tiga peran tata bahasa (parts of speech) yang berbeda, yakni arah mata angin yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjective, arah mata angin sebagai kata keterangan atau adverb, dan points of compass sebagai kata benda atau noun.

Mari kita lihat contoh-contoh kalimatnya!

1. Arah Mata Angin Sebagai Kata Benda (Noun)

Berikut ini contoh kalimat arah mata angin yang berposisi sebagai kata benda:

West is my favorite direction, because you can see the sunset every evening.

(Barat merupakan arah favoritku, karena bisa melihat matahari tenggelam setiap sore.)

2. Arah Mata Angin Sebagai Adjective (Kata Sifat)

Adjective adalah kata sifat yang berperan untuk memberikan informasi lebih lanjut dari sebuah noun atau kata benda.

Salah satu adjective yang diambil dari arah mata angin adalah “western” atau “kebarat-baratan”, yaitu berkaca pada kehidupan di belahan bumi bagian barat seperti Eropa dan US.

Contoh kalimat:

Nagita Slavina lives with western culture in Paris.

(Nagita Slavina hidup dengan budaya barat di Paris).

3. Arah Mata Angin Sebagai Kata Keterangan (Adverb)

Arah mata angin sangatlah sering kita temukan sebagai adverb of place atau keterangan tempat dalam sebuah kalimat. Contoh:

Just like the sun, the moon rises from the east.

(Sama seperti matahari, bulan pun terbit dari arah timur.

